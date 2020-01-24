Тиль Швайгер: США всегда стремились помешать сближению Германии и России

В одном из немецких телешоу известный актёр Тиль Швайгер снискал бурные аплодисменты публики за свои политические высказывания, сообщает Watson. В частности, 56-летний немец заявил, что США всегда стремились помешать примирению России и Германии, а также быть «прежде всего».

На днях Тиль Швайгер стал гостем одного из немецких телевизионных шоу, чтобы представить свой новый фильм. Однако вместо того чтобы говорить о картине, 56-летний актёр переключился на политику, за что снискал бурные аплодисменты публики, сообщает швейцарский новостной портал Watson.

Соединённые Штаты всегда стремились помешать примирению России и Германии, а также быть «прежде всего», констатировал Швайгер.

«Неважно, демократ или республиканец — американцы всегда руководствовались одной максимой: мы должны предотвратить сближение Германии и Российской Федерации», — заявил немецкий актёр.

При этом Тиль Швайгер всё равно призвал «отдать должное» президенту США Дональду Трампу, поскольку тот, по его словам, по крайней мере «говорит правду».

«Не в своих фейковых новостях, которые он распространяет», — сразу же внёс ясность известный немецкий актёр.

Глава Белого дома Дональд Трамп, пояснил Швайгер, хотя бы не скрывает, что для него «Америка прежде всего».

«Он был первым, кто открыто это сказал», — напомнил актёр.

Впрочем, кроме этого о президенте США Дональде Трампе больше нельзя сказать ничего хорошего, добавил Тиль Швайгер.