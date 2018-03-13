Neue Zürcher Zeitung: Европа повлияет на Россию через недовольную молодёжь

Хотя Владимир Путин представляет себя лидером, который поднимает престиж России в мире, он всё больше теряет симпатии молодого поколения, которое выросло за время его правления, пишет Neue Zürcher Zeitung. Как считает швейцарское издание, ЕС и Германии необходимо поддерживать общественные изменения в России, причём работать нужно не только с либеральной оппозицией, которая составляет лишь малую часть общества, но и с патриотически настроенной молодежью.

Владимир Путин управляет Россией на протяжении 18 лет, что де-факто делает практически невозможной дальнейшую имитацию обновления и перемен. Как пишет Neue Zürcher Zeitung, он представляет себя якорем стабильности в мире хаоса, лидером, который приносит россиянам высокий уровень престижа во внешнем мире и предсказуемость внутри страны, и при этом, как ни странно, он теряет молодое поколение, которое в роли национального лидера знает только Путина.

Как продолжает швейцарское издание, для поколения Путина решающий момент — это не вопросы международного престижа, а их будущее в России, поэтому Европе необходимо разработать долгосрочную стратегию для российского общества, которая полагается не на Путина как на стабилизатора и не на либеральное меньшинство, а на меняющееся российское общество, которое мыслит патриотически, но в то же время глобализировано и объединено интернетом и социальными сетями.

«После своего переизбрания 18 марта Владимир Путин обойдёт по длительности пребывания у власти даже Леонида Брежнева. Тем самым он обеспечит себе влияние на целое поколение, которое в этом году достигло 18-летия и знает только Путина как фигуру национального масштаба, способную объединить противоборствующие силы», — пишет автор статьи.

По его мнению, ещё шесть лет правления Путина означают ещё шесть лет экономической и политической стагнации, поскольку отсутствие инвестиций в образование, науку, здравоохранение и инфраструктуру постоянно сталкивается с неизменно высокими расходами на модернизацию военного комплекса, а также оттоком средств из госкорпораций через коррупционные схемы для обеспечения лояльности правящей элиты.

Но экономический и политический застой сталкивается с изменениями внутри общества, которые не может остановить даже Путин. Открытость России на протяжении 30 лет, дигитализация и глобализация привели к плюрализму в российском обществе. Многие россияне живут именно в западном зарубежье или отправляют туда своих детей получать высшее образование. Они поддерживают контакты со своими друзьями и родственниками в России, ведь, несмотря на поток дезинформации, этот обмен информацией контролировать нельзя.

Поколение Путина объединено интернетом и социальными сетями, часто они смотрят те же сериалы и слушают ту же музыку, что и их ровесники на Западе. Они также в основном практически неполитизированы, верят своим друзьям больше, чем государственным институтам или даже СМИ, и получают информацию не от подконтрольных власти телеканалов, а из интернета.

«Молодые россияне хотят жить как на Западе, ценят свободу и индивидуальное развитие и всё же чувствуют себя связанными скорее с консервативными ценностями и российским патриотизмом», — пишет Neue Zürcher Zeitung.

Как заключает швейцарское издание, Путин — это человек прошлого и он не может остановить изменения в обществе, которые продолжаются даже под колпаком репрессий. И хотя в настоящий момент нет существенной оппозиции, которая могла бы представлять опасность для Путина, но рост стихийных демонстраций в различных частях страны в связи с растущей социальной несправедливостью, административными ошибками и коррупцией указывает на то, что в последующие шесть лет Путину придётся всё больше ресурсов привлекать во внутреннюю политику.

Поэтому, несмотря на успешное отвлечение населения от внутренних проблем в стране вопросами внешней политики, которого достиг Путин, ЕС и Германии необходимо поддерживать общественные изменения в России. Нужно достичь позитивного видения будущего России в Европе, которое распространяется дальше Путина и осознаёт существующие социальные тенденции. При этом речь идёт о том, чтобы принять российское общество таким, какое оно есть, и поддерживать контакты не только с либеральной оппозицией, которая составляет лишь малую его часть, но и с общественно значимой патриотически настроенной частью российского общества.

«Понять Россию — не значит позволить ослепить себя успехами внешней политики Путина или управляемыми дебатами. Это значит, что, несмотря на весьма вероятное переизбрание Путина, следует поддержать общественные изменения в России в долгосрочной перспективе. Началом для этого могло бы быть по меньшей мере упрощение визового режима и увеличение количества образовательных программ для молодых людей», — подводит итог автор статьи.