SRF: в Швейцарии «ответственному за аннексию Крыма» устроили радушный приём

Российские парламентарии во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным посетили своих швейцарских коллег с ответным визитом, сообщает SRF. Как отмечает корреспондент телеканала Фелиция Ноттер, ни министра иностранных дел, ни председателя Национального совета Швейцарии не смутило то, что «третий номер российской политики» включён в санкционный список ЕС и «ответственен за аннексию Крыма».

Вообще-то въезжать в ЕС спикер Госдумы Вячеслав Володин не имеет права. Володина, которого считают третьим номером российской политики, санкции Евросоюза коснулись лично — на него также возлагают ответственность за аннексию Крыма. В Швейцарию же он прибыл по официальному приглашению.

В качестве жеста вежливости министр иностранных дел Игнацио Кассис принял подпавшего под санкции гостя. Швейцария к штрафным мерам ЕС хоть и не присоединилась, но всё же помогает следить за тем, чтобы санкции не обходили.

На самом деле цель приезда — посещение парламента. Российская сторона получила ответное приглашение после визита швейцарских парламентариев в Россию в прошлом году. Это была довольно противоречивая поездка. Репортаж Фелиции Ноттер.

Улыбки на камеру, затем рукопожатие. Председатель Национального совета Доминик де Бюман принял своего российского коллегу в здании Национального собрания. Это совершенно обычный визит, подчеркнул де Бюман, несмотря на то, что Володин включён в санкционный список ЕС.

ДОМИНИК ДЕ БЮМАН, председатель Национального совета Швейцарской Конфедерации: Мы не задавали себе этот вопрос в обязательном порядке. Это касается ЕС... Швейцария, собственно говоря, свой политический курс не меняла. Мы хотим иметь нормальные человеческие и дипломатические отношения со всеми странами. И сегодняшняя встреча — тому подтверждение.

Володин же придал визиту большое значение.

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН, спикер Госдумы: Важно, что мы ведём переговоры с нашими швейцарскими коллегами за одним столом. Речь идёт не о санкциях, а о поиске решений. И, конечно же, мы надеемся, что США и другие европейские страны перестанут нас изолировать и начнут налаживать диалог.

За столом переговоров собрались около дюжины депутатов Госдумы и несколько членов швейцарского парламента. С этим, однако, согласны не все парламентарии. Обвинения в адрес своих коллег выдвинул политик Карло Соммаруга.

КАРЛО СОММАРУГА, депутат Национального совета Швейцарской Конфедерации: Они наивны и позволяют России собой манипулировать. Эти отношения Москва использует для демонстрации того, что у Российской Федерации есть хорошие контакты в Европе. А это не так. Россия атакует, в том числе Швейцарию в интернете при помощи кибератак. Именно поэтому не следует поддерживать слишком близкие отношения с Россией.

ФИЛИППО ЛОМБАРДИ, сопредседатель парламентской группы Швейцария — Россия: Швейцария не входит ни в один блок — ни в НАТО, ни в Европейский союз. Благодаря этому — своему нейтралитету — Швейцария, разумеется, обладает особым статусом. И его мы должны использовать не только в своих собственных интересах — да, временами он приносит пользу Швейцарии, — но и в интересах мира во всей Европе.

В хороших отношениях в первую очередь заинтересован швейцарский бизнес: долой санкции, вернуть свободную торговлю — вот чего здесь желают. До сих пор, правда, это желание так и не сбылось.

Дата выхода в эфир 19 февраля 2018 года.