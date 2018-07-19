Dagens Nyheter: Трамп и Путин — соперники, но, похоже, играют в одной команде

Хотя Владимир Путин и Дональд Трамп считают себя соперниками, однако в определённом отношении они играют в одной команде. Как пишет Dagens Nyheter, они оба с радостью вернули бы миропорядок, когда правят сильные мужчины, а не общие правила и нормы.
Хотя встреча Дональда Трампа и Владимира Путина прошла и не так плохо, как могла, однако она стала ещё одним звеном в цепи борьбы Трампа против либерального миропорядка. Как пишет Dagens Nyheter, в июне на встрече «Большой семёрки» в Канаде американский президент заявил другим главам правительств, что Москва на разумных основаниях присвоила Крым, ведь там всё равно большинство населения говорит по-русски. И поэтому самым кошмарным сценарием был тот, по которому непредсказуемый Трамп однозначно продал бы полуостров России. А ещё он мог «договориться» до отмены учений НАТО в Прибалтике, поскольку нечто подобное он сделал во время встречи с Ким Чен Ыном.
Шведское издание отмечает, что, хотя всего этого и не случилось, в данной встрече всё равно можно разглядеть очередную попытку Трампа раскачать либеральный миропорядок. За сутки до встречи он написал в Twitter, что ЕС, как и Россия с Китаем, — «противник» США. Это высказывание, по мнению автора статьи, хорошо отражает суть отношения Трампа к мировой политике: для него это игра с нулевой суммой, борьба между сильными в мире, где именно сила даёт права.
Такое представление идёт вразрез с миропорядком, основанным на нормах и правилах, в создании которого США после Второй мировой войны активно участвовали. Но сегодняшняя торговая война Трампа, а также желание превратить американские гарантии безопасности в валюту в рамках отношений с союзниками являются прямым вызовом этому миропорядку. Таким же вызовом является и дипломатический подход Трампа к отношениям с российским президентом. И Владимир Путин, который стремится сделать Россию сверхдержавой с местом за столом переговоров, где принимаются важные международные решения, с удовольствием поможет Трампу.
«Американский и российский президенты, конечно, считают друг друга соперниками. Но в определённом отношении они всё-таки играют в одной команде: оба с радостью вернули бы миропорядок, когда правят сильные мужчины, а не общие правила и нормы», — заключает автор статьи.
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин «персонально несёт ответственность» за «вмешательство России» в американские выборы, поскольку он руководит страной, которую в этом подозревают.
В сирийской Восточной Гуте после освобождения от боевиков восстановили десять поликлиник. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главного районного инженера по восстановлению медучреждений Мануаль Альбер.
На Украине мэр города Днепр Борис Филатов заявил, что кандидаты на должности директоров школ, которые проявляли симпатию к России, будут «либо уволены, либо не приняты на работу». Об этом написал в Facebook.
Депутат Европейского парламента от Латвии Мирослав Митрофанов заявил, что власти страны поменяют отношение к России в случае изменений во взаимодействии Москвы и Вашингтона. Об этом он сказал в интервью Rubaltic.
Федеральное бюро расследований США не зафиксировало попыток со стороны России атаковать инфраструктуру промежуточных выборов в Соединённых Штатах, которые пройдут в ноябре. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй.
Советник президента Франции Эммануэля Макрона Александр Беналля во время первомайской демонстрации в Париже напал на участника манифестации. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на видеозапись инцидента.
Кинологи проверили здание одного из учебных корпусов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, сообщение об угрозе взрыва оказалось ложным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Персонал одного из зданий Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова эвакуирован из-за обнаруженной записки с сообщением о минировании. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Официальный представитель Государственного департамента Хезер Науэрт в ходе брифинга заявила, что обвинения российской стороны в адрес граждан США по делу основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера абсурдны.
Заммэра, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что первыми Московскими центральными диаметрами смогут пользоваться 90 млн пассажиров в год. Об этом сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга заявила, что средства массовой информации неправильно интерпретировали ответ президента США Дональда Трампа на вопрос, являются ли США «мишенью» для России.
Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН оценил заявление председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о том, что ЕС будет симметрично отвечать на возможные протекционистские меры со стороны США, ущемляющие торговые интересы Евросоюза.
Федеральный окружной суд Вашингтона постановил арестовать российскую гражданку Марию Бутину. 16 июля стало известно о задержании в США Бутиной за незарегистрированную деятельность в качестве агента. Сама Бутина настаивает в суде на своей невиновности. Следующее заседание суда в Вашингтоне по её делу состоится 24 июля.