Dagens Nyheter: Трамп и Путин — соперники, но, похоже, играют в одной команде

Хотя Владимир Путин и Дональд Трамп считают себя соперниками, однако в определённом отношении они играют в одной команде. Как пишет Dagens Nyheter, они оба с радостью вернули бы миропорядок, когда правят сильные мужчины, а не общие правила и нормы.

Хотя встреча Дональда Трампа и Владимира Путина прошла и не так плохо, как могла, однако она стала ещё одним звеном в цепи борьбы Трампа против либерального миропорядка. Как пишет Dagens Nyheter, в июне на встрече «Большой семёрки» в Канаде американский президент заявил другим главам правительств, что Москва на разумных основаниях присвоила Крым, ведь там всё равно большинство населения говорит по-русски. И поэтому самым кошмарным сценарием был тот, по которому непредсказуемый Трамп однозначно продал бы полуостров России. А ещё он мог «договориться» до отмены учений НАТО в Прибалтике, поскольку нечто подобное он сделал во время встречи с Ким Чен Ыном.

Шведское издание отмечает, что, хотя всего этого и не случилось, в данной встрече всё равно можно разглядеть очередную попытку Трампа раскачать либеральный миропорядок. За сутки до встречи он написал в Twitter, что ЕС, как и Россия с Китаем, — «противник» США. Это высказывание, по мнению автора статьи, хорошо отражает суть отношения Трампа к мировой политике: для него это игра с нулевой суммой, борьба между сильными в мире, где именно сила даёт права.

Такое представление идёт вразрез с миропорядком, основанным на нормах и правилах, в создании которого США после Второй мировой войны активно участвовали. Но сегодняшняя торговая война Трампа, а также желание превратить американские гарантии безопасности в валюту в рамках отношений с союзниками являются прямым вызовом этому миропорядку. Таким же вызовом является и дипломатический подход Трампа к отношениям с российским президентом. И Владимир Путин, который стремится сделать Россию сверхдержавой с местом за столом переговоров, где принимаются важные международные решения, с удовольствием поможет Трампу.

«Американский и российский президенты, конечно, считают друг друга соперниками. Но в определённом отношении они всё-таки играют в одной команде: оба с радостью вернули бы миропорядок, когда правят сильные мужчины, а не общие правила и нормы», — заключает автор статьи.