Die Welt: блондинка — не только цвет волос, но и политическое кредо

Нынче покраситься в блондинку — это уже не модное, а политическое решение, пишет Die Welt. Дело в том, что светлый цвет волос всё чаще ассоциируется с правыми убеждениями и традиционными ценностями. Это некий вызов современному миру с его «путаницей с полами, мультикультурализмом и глобализацией», а также ностальгия по тем временам, когда «всё было в порядке».

С недавних пор женщины-политики, придерживающиеся правых взглядов, всё чаще красятся в блондинок, пишет Die Welt. И это неудивительно, ведь мужчинам со схожим мировоззрением нравится такой образ, напоминающий «арийских божеств, как будто сошедших со страниц классической греческой поэзии», отмечает автор статьи Петер Прашль. «Белокурые женщины в пшеничном поле — какое прекрасное зрелище», — поделился своим видением «идеального общества» лидер ультраправых Ричард Спенсер.

При этом фотографии из Белого дома очень близки к этой «эстетической утопии», продолжает издание. На них одни блондинки, как будто старающиеся казаться «по-старомодному симпатичными». Возможно, это связано с тем, что американский президент предпочитает девушек именно с таким цветом волос. У всех его дочерей и бывших женщин очень светлые волосы. Единственное исключение — его нынешняя жена Меланья. Да и он сам этакий рыжеватый, светловолосый «маяк».

На единственном канале, который, как считает американский президент, сообщает правду, тоже работают белокурые женщины, продолжает издание. Возможно, светлый цвет волос — это действительно некий «сигнал духовно-эстетических перемен». Как будто все эти люди хотят вернуть «мир, полный белых», которые будут собираться в «кантри-клубах, стейк-хаусах и на площадках для гольфа».

Это мир, в котором нет места «путанице с полами, мультикультурализму, глобализации, женщинам с короткими стрижками и им подобным», поясняет издание. Свидетельства тому, что выбор цвета волос — это своего рода политическое заявление, действительно есть. Когда сторонники идентаризма предупреждают о последствиях смешения культур, они часто используют для этого фотографии блондинок. К примеру, на плакате «Альтернативы для Германии» с лозунгом «Новые немцы? Сделаем их сами» была изображена беременная женщина со светлыми волосами.

Многие правые популистки — блондинки, продолжает издание. В их числе лидер французской партии «Национальный фронт» Марин ле Пен, а также близкая к Австрийской партии свободы глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая недавно пригласила на свою свадьбу главу Кремля Владимира Путина. В качестве подарка российский президент привёз с собой Хор донских казаков, которые исполнили ей композицию австрийского немецкоязычного композитора Удо Юргенса «Семнадцать лет, русые волосы».

Да и историю, связанную с белокурыми красавицами, нельзя назвать невинной, отмечает Прашль. С давних пор в сказках и романсах блондинки — это положительные персонажи, со времён Средневековья Деву Марию изображали со светлыми волосами. Это цвет — символ красоты, молодости, невинности и наивности. У мужчин традиционных взглядов он ассоциируется с временами, когда мир ещё был в порядке. И, конечно же, в основном с белыми людьми. «Ведь белее блондинок и блондинов никого нет», — пишет Die Welt.

Впрочем, у светлого цвета волос могут быть и другие трактовки, никак не связанные с расизмом, подчёркивает издание. К примеру, для некоторых это просто символ гламура. Да и судить о людях по оттенку шевелюры — это «глупость». Но проблема в том, что зачастую речь идёт не о натуральных блондинках, а о тех женщинах, которые покрасили свои волосы в этот цвет. А это уже решение, некое заявление, если угодно, считает автор статьи.

И это решение вполне может носить политический характер, отмечает Прашль. Люди с такими волосами как бы говорят, что не позволят вытеснять себя тем, кто их унижает, смеётся над ним и считает, что люди такого типа не вписываются в современную действительность. Они не хотят иметь ничего общего с поддержкой национальных меньшинств, гомосексуальными браками, женщинами, которые отвергают свою женственность. «Мы традиционные жёны и гордимся тем, что мы остались настоящими женщинами, не испытывающими угрызения совести из-за того, что нравимся мужчинам. Мы не видим проблемы в том, чтобы выглядеть как люди, которые жили здесь сотни лет назад. Мы не будем ничего скрывать. Полная чепуха? Было бы здорово, если бы это было так», — заключает автор.