CNN: МИД Великобритании предупреждает — Лондону грозит паралич брексита

Если британские парламентарии отвергнут сделку с Европейским союзом по брекситу, Великобританию может охватить паралич, который помешает ей выйти из ЕС, сообщает CNN со ссылкой на заявление главы МИД страны Джереми Ханта. Как отмечает корреспондент канала, в случае если Тереза Мэй будет медлить, то это с большой вероятностью приведёт к смягчению брексита, так как только таким образом она сможет заручиться необходимой поддержкой в парламенте.
Великобританию преследует призрак брексита без сделки с ЕС, поэтому британские депутаты стараются придумать план Б, в то время как премьер-министр Тереза Мэй пытается провести свой план по сделке с Евросоюзом через парламент. Её министр иностранных дел сообщил местным СМИ, что если она проиграет голосование, то брексита может вообще не быть. По его словам, если сделка будет отвергнута, то план Б по брекситу осуществить уже не получится.
ДЖЕРЕМИ ХАНТ, министр иностранных дел Великобритании: Мы уже не можем рассчитывать на то, что если эта сделка будет отвергнута, брексит может пройти хоть немного лучше. Если эта сделка не пройдёт, то нам с куда большей вероятностью грозит паралич брексита. И если это случится, то никто не знает, что будет дальше. Есть большая вероятность, — и именно это беспокоит людей — что мы не сможем реализовать то, за что голосовал народ.
Однако какова вероятность сценария отказа от сделки? Об этом нам расскажет Бьянка Нобило, которая находится в Лондоне.
БЬЯНКА НОБИЛО, корреспондент CNN: Мы знаем одно — а именно тот факт, что большинство в парламенте выступает против брексита без сделки. При последнем варианте Великобритания по умолчанию просто отвалится от ЕС в конце марта. Однако всё может измениться. Мы живём в неслыханные времена, парламентские традиции оказались нарушены.
Есть вероятность, что в случае если на премьер-министра будет оказано достаточное давление и если в парламенте будет серия голосований, которая покажет, что большинство выступает против брексита без сделки, то ей придётся отложить выполнение статьи 50*. Если же она будет медлить, единственным вероятным вариантом останется смягчение брексита — потому что это единственный способ, с помощью которого она может привлечь на свою сторону большее количества депутатов.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 12 января 2019 года.
*Согласно статье номер 50 договора о Европейском союзе любой член организации может выйти из неё в соответствии со своими конституционными требованиями (прим. ИноТВ).
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