Oilprice.com: МВФ предрекает мировой экономике худшую рецессию за полвека
Международный валютный фонд предупредил, что мировой экономике грозит один из самых резких спадов в современной истории. Как пишет Oilprice.com, полное прекращение поставок российского газа в Европу и дальнейшие инфляционные потрясения могут привести к тому, что экономический рост скатится до худших показателей начиная с 1970-х.
Как отмечает портал, глобальный экономический орган заявил, что в случае усиления наметившихся отрицательных тенденций темпы роста снизятся до 2,6% и 2% в 2023 году соответственно и войдут в 10% худших результатов с 1970 года. При наиболее вероятном сценарии предполагается более здоровый рост, однако МВФ предупредил, что шанс, что воплотится именно мрачный прогноз, намного выше.
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