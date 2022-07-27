Oilprice.com: МВФ предрекает мировой экономике худшую рецессию за полвека

Согласно исследованиям Международного валютного фонда, мировой экономике грозит один из самых резких спадов в современной истории. Как передаёт Oilprice.com, полное прекращение поставок российского газа в Европу и дальнейшие инфляционные потрясения могут привести к тому, что экономический рост скатится до худших показателей начиная с 1970-х годов.

Международный валютный фонд предупредил, что мировой экономике грозит один из самых резких спадов в современной истории. Как пишет Oilprice.com, полное прекращение поставок российского газа в Европу и дальнейшие инфляционные потрясения могут привести к тому, что экономический рост скатится до худших показателей начиная с 1970-х.

Как отмечает портал, глобальный экономический орган заявил, что в случае усиления наметившихся отрицательных тенденций темпы роста снизятся до 2,6% и 2% в 2023 году соответственно и войдут в 10% худших результатов с 1970 года. При наиболее вероятном сценарии предполагается более здоровый рост, однако МВФ предупредил, что шанс, что воплотится именно мрачный прогноз, намного выше.

В следующем году слабейший рост среди всех стран «Большой семёрки» ждёт Великобританию (0,5%), а значит, рецессия в 2023 году практически неизбежна. При этом ещё в начале 2022 года прогнозировалось, что в следующем году Великобритания покажет экономический рост, аналогичный Германии.

Однако экономика страны пострадала от мощной инфляции вследствие дисбаланса на рынке труда, удорожания энергоносителей и торговых перебоев из-за пандемии коронавируса. В Великобритании также зафиксирован высочайший рост цен среди всех богатых стран — инфляция достигла 40-летнего максимума в 9,4%. Ожидается, что в октябре она достигнет 12% — вшестеро выше целевого показателя Банка Англии в 2% — как следствие очередного удорожания электроэнергии.

Дороговизна жизни бьёт по британским семьям с невиданной мощью, разжигая опасения, что страна скоро погрузится в рецессию.

Банку Англии и другим ведущим центробанкам мира нельзя сворачивать с выбранного курса до тех пор, пока инфляцию не удастся обуздать, заявил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринча.

«Более жёсткая денежно-кредитная политика неизбежно повлечёт за собой реальные экономические издержки, но промедление лишь усугубит их», — заверил он.

Ожидается, что в следующий четверг глава Банка Англии Эндрю Бейли и его коллеги начнут крупнейшее повышение ставок с момента обретения операционной независимости 25 лет назад. Ранее банк уже поднимал ставки пять раз подряд до 13-летнего максимума в 1,25%.