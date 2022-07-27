Bloomberg: темпы глобализации замедляются, но она никуда не исчезла

В последнее время всё громче слышны голоса критиков глобализации, и за последние годы её динамика действительно заметно снизилась, пишет Blomberg. Однако же и уходить она пока не собирается.

В последнее время всё громче слышны голоса критиков глобализации, и за последние годы её динамика действительно заметно снизилась, пишет Blomberg. По мнению британского историка Найла Фергюсона, время глобализации, благодаря пандемии, неумолимо угасает, а Гарвардский экономист Дэни Родрик объявил о конце эпохи неолиберализма. Таким образом глобализация достигла своего пика и теперь идёт на спад.

Однако же, как пишет Blomberg, уходить она пока не собирается. Самый стремительный рост глобализации пришёлся в период после падения Берлинской стены. За минувшее десятилетие темпы роста глобализации значительно замедлились, достигнув своего максимального значения в 2008 году.

Глобализация внесла в развитие экономики некоторые положительные изменения: более миллиарда человек больше не живут в бедности, товары и услуги стали стоить намного дешевле, а диверсификация сделала экономику менее рискованной, по словам Blomberg.

Однако появились и проблемы: результатом интеграционных процессов стало появление дешёвой рабочей силы, которая вытеснила рабочие места в богатых странах, а также усугубление социального неравенства. Повсеместная долларизация привела к волатильности валют развивающихся стран, поскольку иностранные инвесторы выводили свои средства при первых признаках нестабильности, пишет Bloomberg.

Неудивительно, что появилось неприятие глобализации, которое сопровождалось попытками её замедлить или даже обратить вспять. Пандемия привела к дефициту и замедлению торговли, что только усугубило разочарование в глобально интегрированных цепочках поставок, сообщает издание.

Политические силы США настаивают на проведении промышленной политики, нацеленной на увеличение субсидирования внутреннего производства определённых товаров. Тарифы на некоторые товары выросли, так же как и ограничения на капитал. Некогда главный поборник глобализации МВФ теперь контролирует движение капитала. Между тем растущий доллар и процентные ставки оказывают давление на развивающиеся рынки, что заставит их ещё больше скептически относиться к глобальным рынкам, пишет Bloomberg.

Кен Моэлис, основатель и главный исполнительный директор Moelis & Co., обеспокоен тем, что глобализация отступит, потому что война на Украине показала, насколько США уязвимы для иностранных государств. Но это только показывает, насколько рискованно зависеть от какой-то одной страны, включая свою собственную, сообщает Bloomberg.

Однако существует несколько причин, благодаря которым позиции глобализации остаются прочными. Так, например, разрыв существующих связей представляется слишком сложным, активы и товары по-прежнему оцениваются в долларах, а иностранцы всё ещё владеют значительной долей американского госдолга, по словам Bloomberg.