Bloomberg: темпы глобализации замедляются, но она никуда не исчезла

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FP: «худшее впереди» — будущее энергетического кризиса тесно связано с продолжительностью украинского конфликта Foreign Policy
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ИРНА: Иран и Россия договорились увеличить число еженедельных авиарейсов до 35
Иран и Россия договорились увеличить число еженедельных пассажирских авиарейсов до 35. Об этом сообщает агентство ИРНА со ссылкой на представителя управления гражданской авиации исламской республики Миракбара Разави.
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Поставки газа по «Северному потоку» 27 июля составят 20% от максимальной мощности
Российская компания «Газпром» с 27 июля снижает поставки газа по газопроводу «Северный поток».
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Агент Роналду попросил «Манчестер Юнайтед» отдать форварда в аренду
Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, провёл переговоры с английским клубом.
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Нетаньяху заявил, что кризис в отношениях с Россией опасен для Израиля
Кризис в отношениях Израиля с Россией может привести к угрозе национальной безопасности. Об этом заявил бывший премьер-министр Израиля и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху.
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Дибала заявил, что хочет помочь «Роме» написать красивую историю
Форвард «Ромы» Пауло Дибала прокомментировал свой переход в итальянский клуб.
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Эксперт ФМБА заявил об эффективности вакцины «Конвасэл» против подвида COVID-19 «кентавр»
Вакцина против коронавируса «Конвасэл» эффективна против подвида омикрон-штамма COVID-19 «кентавр». Об этом заявил руководитель аппарата советников Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Сергей Аракелов.
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Глава Пентагона и министр обороны Украины обсудили поставки оружия Киеву
Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым поставку украинской армии РСЗО HIMARS.
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Рианчо — о словах Глушакова в свой адрес: он хочет снова быть в прессе
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на критику полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.
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Зеленский с супругой принял участие в фотосессии для журнала Vogue
Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена приняли участие в фотосессии для журнала Vogue.
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Захарова прокомментировала выступление Трасс на предвыборных дебатах в Британии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала речь министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время предвыборных дебатов.
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The Athletic: часть хоккеистов молодёжной сборной Канады 2018 года могут пожизненно дисквалифицировать
Хоккеисты молодёжной сборной Канады 2018 года, которые не приняли участия в третьем раунде расследования о возможном групповом изнасиловании, будут пожизненно дисквалифицированы.
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В Херсонской области сообщили, что Антоновский мост не пострадал при обстреле ВСУ
Антоновский мост в Херсоне не получил повреждений при очередном обстреле украинских военных. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) региона.
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Агент Маньяков поделился мнением, в каком клубе Серии А Миранчук стал бы топ-игроком
Руководитель агентства FM Sports Agency Александр Маньяков поделился мнением, в каком клубе следует попробовать свои силы российскому полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.
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В Белом доме заявили, что Байден планирует обсудить с Си Цзиньпином Украину и Тайвань
Президент США Джо Байден намерен в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином обсудить темы Украины и Тайваня. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
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Hindu: в Индии задержан польский гражданин, прибывший на надувной лодке со Шри-Ланки
В Индии задержан польский гражданин Владислав Матушевский, который использовал надувную лодку, чтобы перебраться на индийскую территорию со Шри-Ланки. Местные жители сообщили об иностранце в полицию, когда он искал ближайший банкомат в береговой зоне, чтобы снять деньги на поездку до города Ченнаи.
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Суарес сообщил, что достиг предварительной договорённости с «Насьоналем»
Форвард сборной Уругвая Луис Суарес может вернуться в «Насьональ», в котором начинал свою карьеру.
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Politico: Зеленский заявил, что у Киева осталось несколько недель на «возвращение земель»
Украинский президент в послании делегации конгресса США заявил, что Киев нуждается в срочной помощи в ближайшие недели для возвращения утраченных территорий, в противном случае ситуация для киевских властей ощутимо усложнится. Об этом пишет Politico.
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Бистрович поблагодарил ЦСКА после перехода в «Лечче»
Полузащитник Кристиян Бистрович попрощался с московским ЦСКА после перехода в итальянский «Лечче».
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France Info: во Франции сложно найти жильё для беженцев с Украины
Во Франции наблюдаются сложности с поиском жилья для беженцев с Украины. Об этом заявила президент ассоциации помощи беженцам Accueil Familles du Monde Клодин Шарьера.
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Трамп: США вынуждены терпеть одно «историческое унижение» за другим
Соединённые Штаты вынуждены терпеть одно «историческое унижение» за другим, считает бывший американский президент Дональд Трамп.
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Агент Абрамов пожелал каждому россиянину зарплату, как у Кокорина в «Фиорентине»
Футбольный агент Владимир Абрамов оценил положение дел у форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.
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В Москве открыли музей-квартиру Майи Плисецкой
В Москве прошла церемония открытия музея-квартиры балерины Майи Плисецкой.
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Из Нижегородской области отправили автоколонну с гуманитарным грузом для ДНР
Предприниматели Нижегородской области при поддержке правительства региона собрали для жителей города Харцызска в ДНР автоколонну с гуманитарным грузом, заявил губернатор Глеб Никитин.
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США обдумают, как нивелировать последствия выхода России из проекта МКС после 2024 года
Соединённые Штаты думают над тем, как нивелировать негативные последствия ухода России с Международной космической станции, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
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Научный сотрудник Эйсмонт высказался о решении России выйти из проекта МКС после 2024 года
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт высказался о решении России выйти из проекта МКС после 2024 года.
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В ЛНР заявили о взятии союзными силами Новолуганского
Союзные силы ЛНР, ДНР и России взяли под контроль населённый пункт Новолуганское в ДНР. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.
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Президент «Атлетико» заявил, что переход Роналду в клуб практически невозможен
Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал информацию об интересе мадридского клуба к форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
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Джошуа пообещал отказаться от всех титулов в случае победы над Усиком
Бывший чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа сообщил, что когда он победит украинского боксёра Александра Усика, то откажется от всех титулов.
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В Петербурге рассказали о планах по реставрации дачи Маяковского
В Санкт-Петербурге рассказали о планах по реставрации дачи Владимира Маяковского.
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Глава Мариуполя: более тысячи мин обезвредили на пляжах города
Более 1 тыс. мин обезвредили на пляжах Мариуполя, их находили не только в песке, но и в воде, рассказал мэр города Константин Иващенко корреспонденту RT Алексею Репину.
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Дни культуры Татарстана в Москве пройдут 21—25 августа
Дни культуры Татарстана в Москве будут проходить с 21 по 25 августа.
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Госдеп США сожалеет о решении России выйти из проекта МКС после 2024 года
США сожалеют в связи с планами России выйти из проекта Международной космической станции после 2024 года, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
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Аналитик Муртазин прокомментировал ситуацию на рынке бытовой техники
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал ситуацию на рынке бытовой техники и электроники.
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Риелтор Апрелев рассказал о мерах безопасности при аренде жилья
Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев рассказал о мерах безопасности при аренде жилья.
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Нурмагомедов посоветовал Оливейре подготовить оправдания перед боем с Махачевым
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящего титульного боя между его одноклубником Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой, который должен пройти 23 октября в рамках UFC 280 в Абу-Даби.
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Форум «Такси» пройдёт в Москве 4—5 августа
Международный евразийский форум «Такси» (МЕФТ) состоится в Москве 4—5 августа.
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Мэр Мариуполя: примерно шестая часть домов в городе пойдёт под снос
В Мариуполе примерно шестая часть всех домов пойдёт под снос, сообщил мэр города Константин Иващенко корреспонденту RT Алексею Репину.
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CNN Türk: Эрдоган рассказал о предложении России и ОАЭ сотрудничать по Bayraktar
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что из России и ОАЭ поступили предложения о сотрудничестве с производителем беспилотников Bayraktar. Об этом сообщил телеканал CNN Türk.
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«Матч ТВ»: ЭСК РФС нашла две ошибки в одном эпизоде матча «Краснодар» — «Спартак»
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала две ошибки судьи Кирилла Левникова по итогам второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» — «Спартак» (4:1).
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В МО России заявили о минировании украинскими военными лицея в Дружовке в ДНР
Украинские военные заминировали профессиональный лицей №36 в Дружковке в ДНР и не предупредили местное население. Об этом сообщили в Минобороны России.
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Павильон «Ластоногие» Московского зоопарка открыт после реконструкции
Павильон «Ластоногие» Московского зоопарка возобновил работу после реконструкции.
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Дерматолог Гришина рассказала, что делать в случае солнечного ожога
Врач-дерматолог, косметолог Натэла Гришина рассказала, что делать в случае солнечного ожога.
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Вузы запускают образовательные программы, разработанные «Лидерами России»
Вузы запускают новые образовательные программы, разработанные участниками трека «Наука» конкурса «Лидеры России».
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Сомнолог Калинкин рассказал об особенностях сна в летний период
Руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин рассказал об особенностях сна в летний период.
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Автоэксперт Моржаретто рассказал о росте числа праворульных машин в России
Партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал о росте числа праворульных машин в России.
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Синоптик Мокеева рассказала о погоде в Нижегородской области в августе
Начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева рассказала о погоде в Нижегородской области в августе.
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В Мариуполе к 1 сентября должны запустить 20 школ и 15 детских садов
В Мариуполе к 1 сентября должны запуститься 20 школ и 15 детских садов, сообщил мэр города Константин Иващенко корреспонденту RT Алексею Репину.
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Кавазашвили — о травме Джикии: без него у «Спартака» возникнут сложности
Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал травму капитана красно-белых Георгия Джикии.
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Дебаты с участием Трасс прервались из-за упавшей в обморок журналистки
Дебаты с участием главы МИД Британии Лиз Трасс и экс-главы Минфина Риши Сунака внезапно прервались из-за инцидента в студии Talk TV, где во время съёмок потеряла сознание журналистка Кейт Маккенн.
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Илон Маск отреагировал на решение России выйти из проекта МКС
Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на решение России выйти из проекта Международной космической станции (МКС) в 2024 году.