Stratfor о новом правительстве России: акцент на экономику, но не только

После вступления в должность премьер-министра России Михаила Мишустина в стране появилось новое правительство, главной задачей которого будет «решение экономических проблем, пишет на своём сайте аналитическая компания Stratfor. По мнению экспертов компании, на новое правительство также будет возложена задача по подготовке государства к фундаментальному сдвигу в структуре власти, а также — по обеспечению для партии «Единая Россия» успешных результатов на следующих парламентских выборах.

Спустя неделю после «внезапной отставки» премьер-министра России Дмитрия Медведева в Москве уже появился новый кабинет министров — пусть в нём и оказалось «много знакомых лиц», говорится в новом аналитическом материале Stratfor, опубликованном на сайте компании. Как отмечают авторы материала, на многих основных постах в правительстве нового премьера Михаила Мишустина остались люди Медведева — среди «ключевых министров», которых «назначает непосредственно Владимир Путин», оказался лишь один новый человек: министр юстиции Константин Чуйченко.

Впрочем, некоторые из «важных министерств» всё же теперь попали в «новые руки»: министром экономического развития стал Максим Решетников, а первым зампредом правительства — Андрей Белоусов, сменивший Антона Силуанова; последний останется министром финансов, но теперь будет подчинённым Белоусова. Кроме того, Мишустин поручил к 11 февраля подготовить поправки в федеральный бюджет на 2020—2022 годы — предполагается, в частности, что правительство увеличит расходы для «стимуляции роста российской экономики и повышения уровня жизни населения», перечисляют аналитики Stratfor.

По мнению экспертов, те «немногие» перемены в составе российского правительства, которые имели место, прежде всего повлияют на экономику страны. Так, «знаком грядущего» может служить назначение первым зампредом Белоусова, поскольку он ранее был советником президента по экономическим вопросам, а также «открытым сторонником государственного вмешательства в экономику, включая увеличение расходов госбюджета». Переход к подобной политике станет «серьёзным отклонением» от курса прошлых правительств, которые сокращали расходы и выступали за «экономическую осмотрительность», подчёркивается в материале.

Этот сдвиг, впрочем, вызывает вопросы по поводу того, смогут ли российские власти «эффективно применить такую волну трат», полагают авторы. «Пока масштабные расходы государственного бюджета на так называемые нацпроекты, предназначенные для улучшения инфраструктуры, жилья, здравоохранения и прочего, так и не возымели планируемого эффекта, — констатируют аналитики Stratfor. — Предыдущим расходным инициативам мешали бюрократические проволочки, которые ограничивали влияние этих расходов на экономический рост страны». Команда Мишустина уже пообещала устранить бюрократические барьеры для расходов, однако попытки разобраться с «характерной для России обильной волокитой» могут отвлечь новых министров от главной задачи — наращивания расходов, отмечают эксперты.