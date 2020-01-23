Stratfor о новом правительстве России: акцент на экономику, но не только

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Боброва считает, что у Синициной и Кацалапова огромные шансы выиграть ЧЕ
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва оценила шансы российской пары Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
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США введут новые визовые ограничения 24 января
В Соединённых Штатах с 24 января вступают в силу новые визовые ограничения на «родильный туризм».
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Тренер Степановой и Букина раскритиковала условия проживания на ЧЕ
Ирина Жук, тренер российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина, раскритиковала организаторов чемпионата Европы за условия проживания спортсменов.
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В Кремле заявили об отсутствии контактов Путина с Зеленским в Израиле
У российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского не было каких-либо контактов в Израиле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Австралиец Вуд возглавил комитет по соответствию WADA
Австралиец Джеймс Вуд возглавил комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию, сменив на посту британца Джонатана Тейлора.
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В ДНР оценили заявления Киева о пересмотре Минских соглашений
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова считает бесперспективными заявления Киева о намерении пересмотреть Минские соглашения.
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Мишин считает, что увеличение квоты для российских фигуристок похоронит ЧЕ
Российский тренер Алексей Мишин считает, что увеличение количества квот для российских фигуристок сделает континентальное первенство неинтересным.
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В Госдепе рассказали о приостановке операций коалиции в Ираке
Силы международной коалиции против террористической группировки «Исламское государство»* временно приостановили операции в Ираке для обеспечения собственной безопасности, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
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«Интер» объявил об аренде Мозеса
Нигерийский полузащитник «Челси» Виктор Мозес присоединится к миланскому «Интеру» на правах аренды.
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Путин прибыл с визитом в Палестину
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Палестину, где у него запланированы переговоры с палестинским коллегой Махмудом Аббасом.
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Александр Грибов назначен заместителем руководителя аппарата кабмина
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Александра Грибова заместителем руководителя аппарата российского правительства.
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Черчесов назвал аренду Кокорина в «Сочи» разумным решением
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал аренду форварда «Зенита» Александра Кокорина в ФК «Сочи».
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Турция предложила НАТО оценить совместимость С-400 и F-35
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предложил создать рабочую группу НАТО для оценки возможностей интеграции российской системы С-400 в оборонную систему альянса.
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Махачев и Магомедшарипов выступят на турнире UFC 249
Российские бойцы смешанных единоборств Ислам Махачев и Забит Магомедшарипов выступят на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249.
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В Совфеде прокомментировали подписание Елизаветой II билля о брексите
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в разговоре с RT подписание королевой Великобритании Елизаветой II билля о выходе страны из состава Евросоюза.
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Степанова сравнила уровень проведения ЧЕ с соревнованиями в деревне
Российская фигуристка Александра Степанова оценила условия проведения чемпионата Европы, который проходит в Граце.
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Захарова: Россия не приемлет санкции США против Кубы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва категорически не приемлет антикубинские санкции Вашингтона.
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Синицина призналась, что не нервничала во время исполнения ритм-танца на ЧЕ
Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, заявила, что во время проката ритм-танца на чемпионате Европы чувствовала поддержку зала.
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На МКС начался эксперимент «Терминатор»
Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) начали эксперимент «Терминатор».
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В Ростовской области пройдёт более 80 мероприятий в честь 75-летия Победы
В Ростовской области состоится более 80 мероприятий в честь 75-летия Победы.
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Кацалапов объяснил, почему вышел на лёд без пиджака на ЧЕ
Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, оценил прокат ритм-танца в финале чемпионата Европы.
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Захарова заявила о дезинформационной кампании Польши по Второй мировой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Польша решила начать масштабную дезинформационную кампанию против Москвы по теме Второй мировой войны.
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Жулин призвал Синицину и Кацалапова не бояться Пападакис и Сизерона
Тренер Александр Жулин прокомментировал прокат ритм-танца российской пары Виктория Синицина — Никита Кацалапов в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в Австрии.
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На Украине назвали основные причины сокращения населения
Министр кабмина Украины Дмитрий Дубилет заявил, что основными причинами сокращения численности населения в стране являются миграция и негативное соотношение между рождаемостью и смертностью.
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Синицына и Кацалапов проиграли 0,05 балла Пападакис и Сизерону в ритм-танце на ЧЕ
Российская пара Виктория Синицына — Никита Кацалапов идёт второй после проката ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце.
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Посольство не получало от Болгарии уведомления об обвинении россиян
Российское посольство в Софии пока не получало официального уведомления властей Болгарии о предъявленном троим гражданам России обвинении в покушении на убийство болгарского бизнесмена, его сына и партнёра в 2015 году.
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В Кирове рассказали о программе в честь юбилея Антона Чехова
В Кирове рассказали о программе мероприятий, посвящённых юбилею Антона Чехова. 29 января исполнится 160 лет со дня рождения писателя и драматурга.
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Адвокат оценил возможность помилования Иссахар без прошения
Осуждённая в России за контрабанду и хранение наркотиков израильтянка Наама Иссахар может быть помилована без личного обращения к президенту Владимиру Путину. Об этом RT рассказал адвокат Генри Резник.
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Исмаилов записал обращение к Александру Емельяненко
Российский боец Магомед Исмаилов записал видеообращение к Александру Емельяненко, с которым ему предстоит поединок 3 апреля.
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Ленобласть примет участие в акции памяти «Блокадный хлеб»
Ленинградская область примет участие в акции памяти «Блокадный хлеб», открывающей Год памяти и славы.
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Елизавета II подписала билль о брексите
Королева Великобритании Елизавета II подписала билль о выходе страны из состава Евросоюза, документ обрёл статус закона. Об этом сообщает Sky News.
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Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
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Путин и Пенс обменялись рукопожатиями на форуме в Израиле
Вице-президент США Майк Пенс после своей речи на международном форуме в Израиле подошёл к президенту России Владимиру Путину, чтобы поприветствовать его.
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Сноубордист Хадарин победил в слоупстайле на этапе КМ в Италии
Россиянин Влад Хадарин стал победителем второго этапа Кубка мира по сноуборду в дисциплине «слоупстайл».
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Вышинский рассчитывает на усилия России в ПАСЕ по Sputnik Эстония
Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский заявил о надежде агентства на активную работу российской делегации в ПАСЕ по конфликту вокруг Sputnik Эстония.
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Источник: «Челси» сохраняет интерес к Чалову
Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов по-прежнему входит в сферу интересов лондонского «Челси».
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Запретный город в Пекине закроют из-за распространения коронавируса
Музейный комплекс «Запретный город» (Гугун) в Пекине с 25 января будет закрыт на профилактику из-за распространения коронавируса нового типа.
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Первые случаи заражения новым коронавирусом зафиксировали во Вьетнаме
Заместитель министра здравоохранения Вьетнама Нгуен Чыонг Шон заявил, что в стране зафиксировали два первых случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV.
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Трусова чисто откатала произвольную программу на тренировке, Щербакова и Косторная упали по два раза
Российские фигуристки Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная откатали официальную тренировку женской произвольной программы накануне чемпионата Европы.
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Захарова прокомментировала решение суда Греции по Виннику
Москва находится в контакте с Афинами по делу россиянина Александра Винника, сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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СМИ: Трансфер Хёведеса в «Кёльн» сорвался
Московский «Локомотив» и немецкий «Кёльн» не сумели согласовать переход немецкого защитника Бенедикта Хёведеса.
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Росгвардия начала проверку по факту смерти солдата в части в Москве
Росгвардия проводит служебную проверку по факту смерти солдата в воинской части в Москве от удушья. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального округа ведомства.
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В Иркутской области возбудили дело из-за незаконной вырубки леса
В Иркутской области возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки леса в Тайшетском районе.
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Макрон поддержал идею Путина о встрече лидеров стран — членов СБ ООН
Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе выступления в Иерусалиме на форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом» поддержал предложение президента России Владимира Путина провести встречу глав государства — постоянных членов СБ ООН.
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Тарпищев рассказал, чего не хватает игре Хачанова на Australian Open
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Карена Хачанова над шведом Микаэлем Имером в матче второго круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
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Кличко рассказал о выученном английском слове
Мэр Киева Виталий Кличко в видео на YouTube рассказал, что ему удалось выучить произношение слова digitalization (цифровизация), которое вызвало у него затруднение в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2019 году.
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Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в столичном регионе в ближайшие дни сохранится зимняя погода.
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В Сингапуре зафиксировали первый случай нового коронавируса
Власти Сингапура зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV.
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Адвокат Иссахар прокомментировал возможность её освобождения
Освобождение осуждённой в России за контрабанду и хранение наркотиков израильтянки Наамы Иссахар может быть «не за горами» после встречи российского лидера Владимира Путина с её матерью. Об этом сообщил адвокат Вадим Клювгант.
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CAS пока не раскрывает подробности спора между РУСАДА и WADA
Спортивный арбитражный суд (CAS) пока не намерен раскрывать подробности спора между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA).