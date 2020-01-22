Libération не исключила, что «кандидат 2024» может быть в составе нового правительства России

В новом правительстве России остались прежние министры силовых ведомств, и, по оценке Libération, у нового премьер-министра там совсем нет союзников. Так что журналисты издания считают, что кандидатура того, кто может сменить Путина в 2024 году, ещё не известна, но этот человек вполне может быть среди ныне сформированного правительства.

Ждать нового правительства России пришлось меньше недели, пишет Libération. Новый премьер-министр Михаил Мишустин обещал, что будет сильное обновление правительства и в нём появятся новые фигуры. Технически он это обещание сдержал, ведь из 21 портфеля 9 изменились.



Однако, если посмотреть детальнее, то изменения в основном коснулись социального сектора: культуры, образования, здравоохранения. Должности потеряли в основном крайне непопулярные политики: как бывший министр спорта Мутко, министр культуры Мединский или министр образования Васильева. Как отмечает автор статьи, таким образом правительство избавилось от «мёртвого политического груза».



Из экономического блока ушёл лишь министр экономического развития, а силовой блок и вовсе остался на месте. Среди политиков этого блока «бессменный» Сергей Лавров, Сергей Шойгу и Владимир Колокольцев — последние двое на своих должностях с 2012 года, что показывает их большой вес, неотделимость от своих министерств и защиту от потрясений российской политической жизни.



Так что главный вывод, который автор статьи вынес из новой конфигурации правительства, которая не принесла никаких сюрпризов: она утвердила доминирование силовиков в правительстве. С одной стороны там находятся главы «политических» ведомств, которые постоянно сменяются по воле властей, а с другой — главы МВД, МИД и Министерства обороны, которые выше этого.



У Мишустина в новом правительстве по сути нет союзников, и рядом с ним вице-премьер по экономическим вопросам, близкий Путину. Так что у нового премьер-министра вряд ли будет возможность принять большой размах, отмечает автор статьи.



С другой стороны, при таком «блёклом» премьер-министре кастинг на роль того, кто займёт место Путина в 2024 году, остаётся открытым. И учитывая то, что сейчас стало шесть вице-премьеров и все они технократы, которые сделали карьеру в администрации Путина, кто-то из них как раз и может стать вероятным преемником, полагает автор статьи. «История ещё не окончена, и ставки ещё принимаются», — пишет Libération.