Stratfor предрёк России новые демографические ямы

Своего пика как работник человек достигает к 40 годам, а в России к 2035 году сложится ситуация, когда 40-летних будет мало, а молодёжи и людей предпенсионного возраста — много, пишет Stratfor. По оценке аналитиков, если российская экономика будет пребывать в стагнации или рецессии, то это приведёт к ещё большему оттоку работоспособного населения и уменьшению рождаемости.

Эксперты давно говорили, что население России будет сокращаться из-за эмиграции и низкой рождаемости, но недавно они ухудшили и без того неблагоприятный прогноз, пишет Stratfor. Теперь они полагают, что увеличенный пенсионный возраст и грядущий бум молодых работников поможет России временно справиться с демографическим спадом, но не избавит от утечки высококвалифицированных работников, которые нужны, чтобы держать экономику на плаву. По словам автора статьи, чтобы исправить ситуацию, нужно довести экономику до такого положения, когда либо сами россияне будут оставаться в своей стране, либо будут привлекаться иностранные рабочие.



В конце прошлого года Росстат выпустил прогноз по численности населения. Так, впервые за последние десять лет российское население сократилось. Кроме того, иммиграция в прошлом году шла в меньших объёмах, чем ожидалось, а эмиграция — в больших. Так что по самому пессимистичному прогнозу российское население к 2036 году может сократиться на 12 млн человек.



Впрочем, как ожидается, количество работоспособного населения в России несколько вырастет или хотя бы на протяжении 15 лет будет оставаться прежним. И связано это с увеличением пенсионного возраста. Так России удастся сбалансировать количество работающего и неработающего населения, сократить нагрузку на бюджет. Кроме того, как ожидается, с 2024 года на работу выйдет много молодёжи, и это тоже поддержит рынок труда. Приток молодёжи также должен решить проблему с воинским призывом.



Однако глобально подрастающее поколение ситуацию со старением населения не исправит. Продуктивность работников достигает своего пика к 40 годам. Однако в России получится, что в ближайшее время работать будет в основном молодёжь и сотрудники старше 45, а в районе самого продуктивного возраста количество работников будет проседать из-за общих тенденций, которые сложились после Второй мировой войны.



Так, с 1938-го по 1945 год в России погибло много людей, и к этому добавилась низкая рождаемость. Это проседание заметно на графиках и в 1970-х годах, когда поколение, родившееся в войну, стало заводить детей. Дальше на эту тенденцию наложились кризисы 1990-х. Дети, рождённые тогда, как раз достигнут 40-летнего пика в 2035 году — но количественно их будет мало. Автор статьи полагает, что тогда российским властям придётся отодвигать пенсионный возраст ещё дальше, и протесты в народе будут ещё больше, а качество рабочей силы станет ещё хуже.



По словам экспертов, многое будет зависеть от того, какие результаты покажет российская экономика. Если будет рост, то не только иностранцы поедут в Россию, но и сами россияне захотят рожать детей. Если же будет стагнация или даже рецессия, то всё будет ровно наоборот. Однако авторы статьи склоняются именно к пессимистичному сценарию.



В будущем демография будет оказывать давление на основы российской экономики, сдерживая её потенциал и ограничивая её способность противостоять глобальным угрозам. Автор статьи отмечает, что если Россия будет слишком слаба в экономическом плане, то она будет бояться санкций и эмбарго и не сможет поддерживать свою позицию по отношению к Западу. При этом, когда России нужно и российскую экономику выстраивать, и финансовые резервы пополнять, для неё приобретают особую важность отношения с партнёрами, как, например, с Китаем.



Но самое важное, отмечает автор статьи, что эти экономические трудности могут привести к тому, что самое трудоспособное молодое население России решит устраивать свою жизнь в других странах. В итоге демографические ямы, которые десятилетиями уже оказывали влияние на Россию, будут и дальше подрывать её состояние, предрекают специалисты Stratfor.