Le Figaro: Китай установил новый рекорд по численности населения — но это не точно

Согласно официальной статистике КНР, в 2019 году страна преодолела порог в 1,4 млрд жителей и установила мировой рекорд, который оспаривают некоторые демографы, сообщает Le Figaro. По их словам, госучреждения завышают показатели рождаемости для получения субсидий, а родители — ради льгот, тогда как на самом деле страна переживает демографический кризис, который может привести к тяжёлым последствиям для экономики.

В пятницу в преддверии нового года Крысы коммунистический режим Китая опубликовал официальную статистику, по которой в прошлом году Поднебесная установила новый мировой рекорд по численности населения, однако не все демографы доверяют этим цифрам, пишет Le Figaro. Согласно Национальному бюро статистики, КНР преодолела порог в 1,4 млрд жителей, несмотря на самый низкий с 1949 года уровень рождаемости. Население страны выросло на 4,67 млн человек и, несмотря на старение основной массы, остаётся на завоевательном пути под руководством председателя КНР Си Цзиньпина, воспевающего возрождение национализма.

Однако приведённые цифры, как отмечает газета, убедили не всех китайских демографов: И Фусянь из Висконсинского университета в Мадисоне осмелился критиковать полученные данные. По его словам, количество жителей Китая завышено на 121 млн человек, а в реальности составляет 1,279 млрд и сокращается.

Таким образом, Пекин потерял пальму первенства среди самых густонаселённых государств планеты, уступив Индии с её 1,3 млрд в 2018 году. Объясняя грубую ошибку в цифрах, которая сравнима с числом жителей двух Франций, Фусянь говорит, что они «завышены» государством. «На китайскую статистику сильно влияет политика», — считает проживающий в Соединённых Штатах учёный, чьи работы на родине подвергаются цензуре. По его словам, число новорождённых «накручивают» администрации и больницы, чтобы получить больше субсидий, а также отдельные пары для получения льгот для многодетных родителей.

Точку зрения учёного-бунтаря уже опроверг на государственном телевидении глава Национального бюро статистики Нин Цзичжэ, а в газете «Жэньминь жибао» её включили в Топ-10 «беспочвенных слухов». Французское издание утверждает, что геостратегический и экономический подтекст очень важен для коммунистического режима, который приводит размер страны в качестве основного аргумента для привлечения инвесторов и лидеров со всего мира, соблазняя их доступом «к самому большому рынку на планете».

В 2016 году Пекин смягчил свою радикальную политику «одна семья — один ребёнок» для стимуляции рождаемости и поддержки экономики, но это не помогло. «Не волнуйтесь об экономическом спаде, — заявил в пятницу заместитель директора Национального информационного центра Ван Юаньхун. — Пока мы можем обеспечивать прирост населения и очень крупный рынок, экономика останется устойчивой, что позволит построить современное могущественное государство». Пекин не особенно заботит, что, по словам профессора Пекинского университета Майкла Петтиса, экономика «отравлена долгами» и стала «старой» даже до того, как стать «богатой»: ВВП Китая на человека составляет $10 тыс., что в шесть раз меньше ВВП США.

Слова Фусянь рисуют тревожную картину будущего для возрождающегося государства, предупреждает Le Figaro. Они означают, что население Китая стареет быстрее, чем принято считать, что приведёт к цепной реакции социальных проблем в стране, где пока наблюдаются только зачатки развитой социальной системы. В то же время в геополитике титул «самого густонаселённого государства» позволяет Пекину стать «незаменимым» партнёром в глазах других государств. Потеря этого статуса поставит под удар китайскую «исключительность», на которую полагается Си Цзиньпин в возрождении страны, чтобы в конечном итоге сбросить с трона Соединённые Штаты. Поэтому для КНР крайне важно, чтобы год Крысы не родил мышь.