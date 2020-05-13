Stratfor: из-за пандемии ЕС урежет бюджет на оборону ради экономики

Из-за эпидемии коронавируса сильно пострадала европейская экономика, и страны ставят её в приоритет по сравнению с другими областями вроде обороны, пишет Stratfor. До конца года Брюсселю нужно принять бюджет на ближайшие семь лет, и чиновники предупреждают, что в нём скорее всего будут урезаны траты на военную сферу. А значит, делают вывод эксперты, Европе не удастся в ближайшее время стать более независимой от США.
Из-за эпидемии коронавируса Европейскому союзу, вероятно, придётся сократить расходы на оборону на период с 2021-го по 2027 год, заявил глава Европейского оборонного агентства Иржи Шедивы. Вместо этого европейские лидеры перенаправят свои ресурсы на борьбу с экономическими последствиями пандемии. К концу года Евросоюз должен одобрить свой бюджет на следующие семь лет, и в Брюсселе уже пообещали, что он будет нацелен на стимулирование экономического роста, пишет Stratfor.
После референдума по брекситу ряд стран настаивали на более глубоком сотрудничестве по вопросам обороны внутри Европейского союза, чтобы сократить зависимость блока от США, сделать траты на оборону более гибкими за счёт общего использования ресурсов, а также лучше подготовиться к новым вызовам, среди которых называются Китай и Россия. В последние годы, в частности, Брюссель анонсировал планы по совместному финансированию проектов в военной промышленности, по научной деятельности в этой сфере и по повышению взаимодействия между национальными армиями.
Сейчас же Европу постигла рецессия из-за эпидемии, и правительства ставят в приоритет меры по стимулированию экономики: дешёвые займы для компаний, финансовую помощь для бедных семей. Кроме того, страны Северной Европы не хотят увеличивать свой вклад в общий бюджет, чтобы компенсировать выход Великобритании. Так что в тех сферах, которые не воспринимаются как крайне важные, скорее всего будет сокращение бюджета как на национальном, так и на общеевропейском уровне. Пострадать может не только оборона, но и, например, планы по более широкому использованию зелёной энергетики.
В такой ситуации вряд ли европейским странам удастся уменьшить свою зависимость от США в сфере обороны или достигнуть военного бюджета в 2% ВВП. А значит, усилятся споры внутри НАТО. «Так что пандемия коронавируса ослабляет Европу не только с экономической точки зрения, но и в области безопасности», — делает вывод Stratfor.
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