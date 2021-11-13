NBC: бизнесмен, летавший вместе с Шетнером в космос, погиб в авиакатастрофе

16:12 Габулов: выбор тренерского штаба сборной России в пользу Сафонова абсолютно правильный Бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов высказался по поводу выбора голкипера для национальной команды.

16:10 В Белоруссии за сутки выявили 1886 случаев коронавируса В Белоруссии за сутки выявили 1886 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных эпизодов COVID-19 достигло 627 478.

15:57 Боррель заявил о необходимости контактов ЕС и Белоруссии по миграционному кризису Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель согласился с мнением России о необходимости обеспечить прямые контакты Евросоюза с Белоруссией по ситуации с миграционным кризисом на границе с Польшей.

15:56 Metaratings: хоккеист Кузнецов сможет сыграть за сборную России на ОИ-2022 Российской стороне удалось достигнуть принципиальной договорённости с Международной федерацией хоккея (IIHF) о сокращении срока дисквалификации.

15:45 В Белоруссии рассказали о гуманитарной помощи, предоставленной мигрантам на границе За пять дней беженцы на границе Польши и Белоруссии получили 18,6 т гуманитарной помощи от Минска в виде продуктов питания.

15:43 Сборная России объявила состав на матч с Хорватией Стал известен состав сборной России на отборочный матч чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии.

15:36 Ласицкене заявила, что не употребляет спортивное питание и аптечные препараты Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене, рассказала, использует ли спортивное питание или аптечные препараты.

15:35 Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Иране Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5 в Иране.

15:28 В Грузии девять депутатов объявили голодовку в поддержку Саакашвили Девять оппозиционных депутатов парламента Грузии начали голодовку в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

15:19 Историк Кнутов прокомментировал статью Die Welt о причинах поражения нацистов под Москвой Военный историк Юрий Кнутов прокомментировал в беседе с RT статью издания Die Welt о том, что операция немецко-фашистских захватчиков «Тайфун», в ходе которой они должны были захватить Москву, провалилась из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением.

15:18 Габулов считает, что россияне могут играть на победу с командой Хорватии Бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора чемпионата мира — 2022 с национальной командой Хорватии.

15:08 В Польше намерены созвать Совет НАТО из-за миграционного кризиса В Польше обсуждают с представителями Латвии и Литвы возможность созыва Совета НАТО из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

15:04 Дубль Чалова помог ЦСКА победить «Уфу» в товарищеском матче В товарищеской встрече московский ЦСКА сумел одержать победу над ФК «Уфа».

14:55 Осипенко и Ахметов не вошли в заявку сборной России на матч с Хорватией Защитник «Ростова» Максим Осипенко и полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов не вошли в заявку сборной России на матч десятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией.

14:55 Австрия с 15 ноября вводит локдаун для не привитых от COVID-19 Канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что в стране с 15 ноября вводится локдаун для тех, кто не вакцинировался от COVID-19 или же не переболел коронавирусом.

14:54 Глава клуба болельщиков сборной России рассказал о жёстких ограничениях со стороны хорватских властей Председатель клуба болельщиков сборной России Russia United Эдуард Латыпов заявил, что хорватская полиция не позволяет фанатам покидать отель в Сплите накануне отборочного матча чемпионата мира — 2022.

14:44 Путин высказался по поводу либерализма в России Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» высказал своё мнение по поводу ситуации с либерализмом в стране.

14:38 В Госдуме прокомментировали статью Die Welt о причинах поражения нацистов под Москвой Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT статью издания Die Welt о том, что операция немецко-фашистских захватчиков «Тайфун», в ходе которой они должны были захватить Москву, провалилась из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением.

14:38 Российский экипаж победил в соревнованиях четвёрок на этапе КЕ по бобслею Российский экипаж в составе Алексея Стульнева, Владислава Жаровцева, Дмитрия Захряпина и Кирилла Антюха выиграл золото в соревнованиях четвёрок на этапе Кубка Европы по бобслею, который проходит в Лиллехаммере.

14:37 В Хорватии ответили Карпину о Модриче Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Йерко Леко ответил на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о Луке Модриче.

14:36 Захарова высказалась об угрозах ВСУ уничтожать «так называемых мигрантов» Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на угрозы украинских военнослужащих уничтожить «так называемых мигрантов» на белорусско-польской границе, если они предпримут попытку прорыва на территорию Украины.

14:26 Комбаров назвал Хорватию фаворитом в отборочном матче ЧМ-2022 с Россией Бывший футболист сборной России Дмитрий Комбаров поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с командой Хорватии в отборе чемпионата мира — 2022.

14:22 Черышев: хорваты хорошо укомплектованы, у них футболисты высокого уровня Бывший футболист сборной России Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от матча десятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией.

14:19 Путин прокомментировал обвинения в адрес России в якобы её вине в миграционном кризисе Президент России Владимир Путин назвал обвинения в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши, идущие в адрес Москвы, желанием перевести проблемы с больной головы на здоровую.

14:14 Радимов: ничего страшного не случится, если сборная России проиграет Хорватии Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился своими ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с Хорватией.

14:11 На Украине пригрозили уничтожать «так называемых мигрантов» в случае прорыва границы Украинская 61-я отдельная пехотная егерская бригада заявила, что намерена уничтожать «так называемых мигрантов» на белорусской границе в случае, если они попытаются прорваться на территорию Украины.

14:08 Поварницын поделился впечатлениями от попадания в сборную России на этапы Кубка мира Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал попадание в основную сборную России на первые этапы Кубка мира сезона-2021/22.

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13:48 Путин заявил о готовности России помочь в разрешении миграционного кризиса Президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что Москва готова содействовать в разрешении миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.

13:34 Сын Каддафи подал заявку на участие в президентских выборах в Ливии Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи — Саиф аль-Ислам Каддафи — зарегистрировал свою кандидатуру на президентских выборах в Ливии.

13:26 Григорян: в сборной России меня смущает пара наших центральных защитников Бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» Александр Григорян поделился ожиданиями от заключительного матча сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года с Хорватией.

13:23 Российские школьники завоевали четыре золотые медали на Международной олимпиаде по физике Российские школьники привезли с Международной олимпиады по физике, проходящей в Узбекистане, четыре золотые медали и одну серебряную.

13:21 Черышев полностью восстановился от травмы Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о восстановлении сына после травмы.

13:10 Цзю высказался о том, что Хабиб никогда не сражался под флагом России Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю рассказал о своём отношении к тому, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов никогда не выходил биться с флагом России.

13:08 В Счётной палате спрогнозировали рост госдолга России В ближайшие годы государственный долг России будет продолжать расти, но рисков для устойчивости бюджета или государственной финансовой системы нет, заявил аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин.

13:02 Малафеев: в матче с Хорватией ожидать положительного результата на позитивной волне и патриотизме нелогично Бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча десятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией.

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12:47 Общее число случаев коронавируса в ФРГ достигло более 5 млн По состоянию на 14 ноября общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Германии превысило 5 млн.

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12:22 Россия готова к сотрудничеству с Ираном в военной области Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что российская сторона готова обсуждать развитие военно-технического сотрудничества (ВТС) с Ираном.

12:18 The Times: в МЮ хотят убедить Зидана сменить Сульшера на посту главного тренера Руководство «Манчестер Юнайтед» хочет видеть у руля «красных дьяволов» Зинедина Зидана.

12:11 Около 50 мигрантов прорвались штурмом в Польшу из Белоруссии Порядка 50 нелегальных мигрантов штурмом прорвались на территорию Польши из Белоруссии, полиция задержала 22 человека.

12:11 Тарасова: я считаю, что в России нет футбола Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала сборную Россию по футболу.

12:00 Премьер Японии заявил о надвигающейся новой волне COVID-19 Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о подготовке страны к новой волне распространения COVID-19 зимой.

11:45 В «Рособоронэкспорте» рассказали об основных покупателях российского оружия Заказы по странам Ближнего Востока и Северной Африки занимают почти половину объёма заказов России в сфере военно-технического сотрудничества, заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.