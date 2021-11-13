NBC: бизнесмен, летавший вместе с Шетнером в космос, погиб в авиакатастрофе

16:12
Габулов: выбор тренерского штаба сборной России в пользу Сафонова абсолютно правильный
Бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов высказался по поводу выбора голкипера для национальной команды.
16:10
В Белоруссии за сутки выявили 1886 случаев коронавируса
В Белоруссии за сутки выявили 1886 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных эпизодов COVID-19 достигло 627 478.
15:57
Боррель заявил о необходимости контактов ЕС и Белоруссии по миграционному кризису
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель согласился с мнением России о необходимости обеспечить прямые контакты Евросоюза с Белоруссией по ситуации с миграционным кризисом на границе с Польшей.
15:56
Metaratings: хоккеист Кузнецов сможет сыграть за сборную России на ОИ-2022
Российской стороне удалось достигнуть принципиальной договорённости с Международной федерацией хоккея (IIHF) о сокращении срока дисквалификации.
15:45
В Белоруссии рассказали о гуманитарной помощи, предоставленной мигрантам на границе
За пять дней беженцы на границе Польши и Белоруссии получили 18,6 т гуманитарной помощи от Минска в виде продуктов питания.
15:43
Сборная России объявила состав на матч с Хорватией
Стал известен состав сборной России на отборочный матч чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии.
15:36
Ласицкене заявила, что не употребляет спортивное питание и аптечные препараты
Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене, рассказала, использует ли спортивное питание или аптечные препараты.
15:35
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Иране
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5 в Иране.
15:28
В Грузии девять депутатов объявили голодовку в поддержку Саакашвили
Девять оппозиционных депутатов парламента Грузии начали голодовку в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
15:19
Историк Кнутов прокомментировал статью Die Welt о причинах поражения нацистов под Москвой
Военный историк Юрий Кнутов прокомментировал в беседе с RT статью издания Die Welt о том, что операция немецко-фашистских захватчиков «Тайфун», в ходе которой они должны были захватить Москву, провалилась из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением.
15:18
Габулов считает, что россияне могут играть на победу с командой Хорватии
Бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора чемпионата мира — 2022 с национальной командой Хорватии.
15:08
В Польше намерены созвать Совет НАТО из-за миграционного кризиса
В Польше обсуждают с представителями Латвии и Литвы возможность созыва Совета НАТО из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
15:04
Дубль Чалова помог ЦСКА победить «Уфу» в товарищеском матче
В товарищеской встрече московский ЦСКА сумел одержать победу над ФК «Уфа».
14:55
Осипенко и Ахметов не вошли в заявку сборной России на матч с Хорватией
Защитник «Ростова» Максим Осипенко и полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов не вошли в заявку сборной России на матч десятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией.
14:55
Австрия с 15 ноября вводит локдаун для не привитых от COVID-19
Канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что в стране с 15 ноября вводится локдаун для тех, кто не вакцинировался от COVID-19 или же не переболел коронавирусом.
14:54
Глава клуба болельщиков сборной России рассказал о жёстких ограничениях со стороны хорватских властей
Председатель клуба болельщиков сборной России Russia United Эдуард Латыпов заявил, что хорватская полиция не позволяет фанатам покидать отель в Сплите накануне отборочного матча чемпионата мира — 2022.
14:44
Путин высказался по поводу либерализма в России
Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» высказал своё мнение по поводу ситуации с либерализмом в стране.
14:38
В Госдуме прокомментировали статью Die Welt о причинах поражения нацистов под Москвой
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT статью издания Die Welt о том, что операция немецко-фашистских захватчиков «Тайфун», в ходе которой они должны были захватить Москву, провалилась из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением.
14:38
Российский экипаж победил в соревнованиях четвёрок на этапе КЕ по бобслею
Российский экипаж в составе Алексея Стульнева, Владислава Жаровцева, Дмитрия Захряпина и Кирилла Антюха выиграл золото в соревнованиях четвёрок на этапе Кубка Европы по бобслею, который проходит в Лиллехаммере.
14:37
В Хорватии ответили Карпину о Модриче
Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Йерко Леко ответил на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о Луке Модриче.
14:36
Захарова высказалась об угрозах ВСУ уничтожать «так называемых мигрантов»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на угрозы украинских военнослужащих уничтожить «так называемых мигрантов» на белорусско-польской границе, если они предпримут попытку прорыва на территорию Украины.
14:26
Комбаров назвал Хорватию фаворитом в отборочном матче ЧМ-2022 с Россией
Бывший футболист сборной России Дмитрий Комбаров поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с командой Хорватии в отборе чемпионата мира — 2022.
14:22
Черышев: хорваты хорошо укомплектованы, у них футболисты высокого уровня
Бывший футболист сборной России Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от матча десятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией.
14:19
Путин прокомментировал обвинения в адрес России в якобы её вине в миграционном кризисе
Президент России Владимир Путин назвал обвинения в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши, идущие в адрес Москвы, желанием перевести проблемы с больной головы на здоровую.
14:14
Радимов: ничего страшного не случится, если сборная России проиграет Хорватии
Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился своими ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с Хорватией.
14:11
На Украине пригрозили уничтожать «так называемых мигрантов» в случае прорыва границы
Украинская 61-я отдельная пехотная егерская бригада заявила, что намерена уничтожать «так называемых мигрантов» на белорусской границе в случае, если они попытаются прорваться на территорию Украины.
14:08
Поварницын поделился впечатлениями от попадания в сборную России на этапы Кубка мира
Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал попадание в основную сборную России на первые этапы Кубка мира сезона-2021/22.
13:56
В Москве простились с Виктором Коклюшкиным
В Центральном доме литераторов (ЦДЛ) Москвы завершилась церемония прощания со скончавшимся 12 ноября писателем-сатириком, эстрадным драматургом Виктором Коклюшкиным.
13:55
Пресняков: отсутствие Дзюбы прибавляет нам шансов в матче с Хорватией
Заслуженный артист России, болельщик футбола Владимир Пресняков — старший поделился ожиданиями от заключительного матча сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года с Хорватией.
13:49
В Хорватии были шокированы паненкой Смолова на ЧМ-2018
Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Йерко Леко поделился впечатлениями от серии послематчевых пенальти в 1/4 финала чемпионата мира 2018 года между Россией и Хорватией.
13:48
Путин заявил о готовности России помочь в разрешении миграционного кризиса
Президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что Москва готова содействовать в разрешении миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.
13:34
Сын Каддафи подал заявку на участие в президентских выборах в Ливии
Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи — Саиф аль-Ислам Каддафи — зарегистрировал свою кандидатуру на президентских выборах в Ливии.
13:26
Григорян: в сборной России меня смущает пара наших центральных защитников
Бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» Александр Григорян поделился ожиданиями от заключительного матча сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года с Хорватией.
13:23
Российские школьники завоевали четыре золотые медали на Международной олимпиаде по физике
Российские школьники привезли с Международной олимпиады по физике, проходящей в Узбекистане, четыре золотые медали и одну серебряную.
13:21
Черышев полностью восстановился от травмы
Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о восстановлении сына после травмы.
13:10
Цзю высказался о том, что Хабиб никогда не сражался под флагом России
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю рассказал о своём отношении к тому, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов никогда не выходил биться с флагом России.
13:08
В Счётной палате спрогнозировали рост госдолга России
В ближайшие годы государственный долг России будет продолжать расти, но рисков для устойчивости бюджета или государственной финансовой системы нет, заявил аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин.
13:02
Малафеев: в матче с Хорватией ожидать положительного результата на позитивной волне и патриотизме нелогично
Бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча десятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией.
12:56
Трое отказавшихся от прививок медиков из Еврейской автономной области заболели COVID-19
Три сотрудника скорой помощи из Еврейской автономной области (ЕАО), отозвавшие заявления об увольнении из-за нежелания вакцинироваться от COVID-19, заболели коронавирусом.
12:47
Общее число случаев коронавируса в ФРГ достигло более 5 млн
По состоянию на 14 ноября общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Германии превысило 5 млн.
12:45
Ярошик: дух Карпина изменил моральное состояние игроков и атмосферу
Бывший полузащитник московского ЦСКА Иржи Ярошик поделился впечатлениями от работы главного тренера сборной России Валерия Карпина в первые месяцы в национальной команде.
12:37
В ФСВТС сообщили о подписании контрактов на поставки оружия в Белоруссию
Россия и Белоруссия подписали контакты, предусматривающие поставки белорусской стороне истребителей, вертолётов, средств ПВО и прочих видов оружия, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
12:24
Гаврилов: Россию устраивает ничейный результат в матче с Хорватией, но его нужно добиться
Экс-полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от заключительного матча сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года с Хорватией.
12:22
Россия готова к сотрудничеству с Ираном в военной области
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что российская сторона готова обсуждать развитие военно-технического сотрудничества (ВТС) с Ираном.
12:18
The Times: в МЮ хотят убедить Зидана сменить Сульшера на посту главного тренера
Руководство «Манчестер Юнайтед» хочет видеть у руля «красных дьяволов» Зинедина Зидана.
12:11
Около 50 мигрантов прорвались штурмом в Польшу из Белоруссии
Порядка 50 нелегальных мигрантов штурмом прорвались на территорию Польши из Белоруссии, полиция задержала 22 человека.
12:11
Тарасова: я считаю, что в России нет футбола
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала сборную Россию по футболу.
12:00
Премьер Японии заявил о надвигающейся новой волне COVID-19
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о подготовке страны к новой волне распространения COVID-19 зимой.
11:45
В «Рособоронэкспорте» рассказали об основных покупателях российского оружия
Заказы по странам Ближнего Востока и Северной Африки занимают почти половину объёма заказов России в сфере военно-технического сотрудничества, заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
11:43
Хорватский журналист: матч с Россией — это игра года для нас
Спортивный журналист Ведран Павичич из Хорватии поделился ожиданиями от заключительного матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года с Россией.