Times: космические лучи помогут учёным узнать секреты гробницы первого китайского императора

Гробница первого китайского императора Цинь Шихуанди, которую охраняет знаменитая терракотовая армия, до сих пор не вскрыта, и власти КНР не намерены её раскапывать, пока не будут уверены в сохранности всех объектов внутри. Как сообщает The Times, чтобы получить представление, что именно находится в гробнице, учёные планируют прибегнуть к «технологии космических лучей» — мюонной томографии.

На протяжении более двух тысячелетий загадочная терракотовая армия охраняет тайны гробницы императора первого централизованного китайского государства Цинь Шихуанди. Однако благодаря современным технологиям археологи скоро смогут узнать, какие ещё сокровища спрятаны в месте упокоения правителя, пишет The Times.

Внушительный погребальный комплекс расположен к северо-востоку от города Сиань и занимает почти в 70 раз больше территории, чем Запретный город в Пекине. По имеющимся данным, на его создание ушло около 40 лет, в строительстве принимали участие сотни тысяч рабочих. Мавзолей входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, при этом до сих пор раскопки здесь не завершены.

Китайские власти утверждают, что не собираются продолжать дальнейшее исследование захоронения, пока не будут уверены в сохранности всех артефактов. К примеру, из-за воздействия атмосферы знаменитая терракотовая армия, состоящая из полноразмерных статуй воинов и их лошадей и предназначавшаяся для защиты императора в загробной жизни, утратила свои изначально яркие цвета — какой её впервые обнаружили при раскопках в 70-е.

Сама гробница Цинь Шихуанди так и не была вскрыта и по-прежнему находится под землёй. Эксперты полагают, что на протяжении более двух тысяч лет туда никто не входил. И сейчас, чтобы получить представление о том, что же находится внутри, включая потенциальную тайную комнату, предлагают задействовать «технологию космических лучей» — сделать снимок внутренних помещений гробницы с помощью элементарных частиц, мюонов.

Как объясняет издание, мюоны возникают при столкновении космических лучей с атомами в земной атмосфере и устремляются к земной поверхности, подобно рентгеновским лучам, проходя через некоторые материалы и задерживаясь в других. С помощью мюонных детекторов археологи могут составлять карты находящихся под землёй строений и искать места для раскопок. Такие технологии уже использовались при исследовании пирамид в Египте, а также различных вулканов и пещер.

«Будучи древней цивилизацией с большой историей, Китай располагает большим числом важных культурных объектов, которые нуждаются в археологических исследованиях», — комментируют учёные Пекинского педагогического университета. По их словам, при определении внутренней структуры больших объектов, вроде императорских захоронений, без возможности попасть внутрь традиционные геофизические методы исследований имеют свои ограничения. Поэтому применение мюонной томографии может оказать большую помощь в такой работе.

На основе уже имеющихся археологических данных исследователи построили модель гробницы и разместили под ней мюонные детекторы. Как заключили китайские учёные в своём докладе, предварительные изображения показали эффективность технологии при изучении подземной части гробницы императора.