Guardian: «исключительная находка» — археологии обнаружили в Помпеях комнату рабов

На раскопках в пригороде Помпеев была обнаружена хорошо сохранившаяся комната, в которой жила семья рабов. По словам учёных, эта находка проливает свет на повседневную жизнь наиболее уязвимых членов древнеримского общества, пишет The Guardian.
В пригороде Помпеев была обнаружена хорошо сохранившаяся комната, в которой жили рабы. Три деревянные кровати, ночной горшок и сундук оказались среди предметов, найденных в тесных жилых помещениях обширной виллы в Чивита Джулиана, примерно в 700 м к северо-западу от стен древнеримского города, сообщает The Guardian.
По предположению археологов, комната служила скромным жилищем для небольшой семьи, которая выполняла повседневную работу на вилле, включая подготовку и обслуживание колесницы. Единственным источником естественного света в коморке площадью 16 кв. м без каких-либо настенных украшений служило небольшое верхнее окно. Под кроватями находилось несколько личных вещей, в том числе большие амфоры и керамические кувшины.
Директор археологического парка Помпеи Габриель Зухтригель назвал находку «исключительной». Ведь она даёт представление «о суровой жизни людей, которые редко появляются в исторических источниках, написанных почти исключительно представителями элиты».
«Что особенно поражает, так это теснота и ненадёжность этой комнаты, которая представляет собой нечто среднее между спальней и кладовой, — сказал Зухтригель. — Это, безусловно, одно из самых захватывающих открытий в моей жизни как археолога, даже несмотря на отсутствие великих «сокровищ». Настоящее сокровище здесь — это человеческий опыт. В данном случае речь идёт об опыте наиболее уязвимых членов древнего общества, уникальным свидетельством чему является эта комната».
Почти год назад на этом же месте были найдены останки жертв извержений Везувия 79 года н.э. По мнению учёных, один из погибших мужчин был хозяином, а второй — рабом, обращает внимание The Guardian.
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