Times: мощный метеорит — учёные пролили свет на гибель библейского Содома

Новое археологическое исследование свидетельствует, что библейский город Содом, который, согласно Ветхому Завету, навлёк на себя божью кару из-за аморального поведения его жителей, в действительности был уничтожен метеоритом. При его столкновении с Землёй примерно в 1650 году до н.э. произошёл очень мощный взрыв, пишет The Times. При этом температура в эпицентре, по оценкам экспертов, превышала +2000 °C — в результате здания и останки людей обуглились, а соль из Мёртвого моря разбросало по большой территории кругом.
По всей видимости, библейский город Содом, который описывается в Ветхом Завете, был уничтожен в результате мощного взрыва при падении на Землю метеорита. Такую версию подтверждают результаты нового археологического исследования в долине реки Иордан, сообщает The Times.
Во время раскопок на месте древнего поселения, где предположительно и располагался Содом, археологи обнаружили обугленные человеческие останки, а также оплавленные фрагменты зданий, металлических деталей и керамики. Это свидетельствует о том, что температура там превышала +2000 °C. Кроме того, в образцах почвы они нашли сферические частицы железа и кремнезёма, а также кристаллы кварца, которые потрескались из-за очень высокого давления.
Это также говорит о том, что там произошёл удар на большой скорости или взрыв метеороида в воздухе, пишет The Times. Исследователи предполагают, что удар по мощности можно сравнить с событиями 1908 года, когда в результате падения крупной кометы или астероида в Восточной Сибири произошёл взрыв мощностью около 12 мегатонн, уничтоживший около 80 млн деревьев, говорится в статье. Такие данные содержатся в отчётах, опубликованных Калифорнийским университетом в Санта-Барбаре и в журнале Nature Scientific Reports.
По мнению экспертов, в результате мощного взрыва метеорита, который произошёл на месте древнего Содома примерно в 1650 году до н.э., огромное количество соли из Мёртвого моря было подброшено в воздух и развеяно по окрестностям. Высокая засолённость почвы позволяет также объяснить, почему некогда процветающие древние города в долине реки Иордан были заброшены в конце бронзового века на несколько столетий, отмечается в статье.
В отчёте экспертов сообщается, что в ходе раскопок в «необычном» слое были не раз обнаружены обугленные куски деревянных балок, а также обугленные человеческие кости и известняковые булыжники, обгоревшие до меловой консистенции.
«Все наблюдения, описанные в Книге Бытия, согласуются с теорией о космическом взрыве в атмосфере. Однако нет никаких научных доказательств того, что этот разрушенный город действительно является Содомом из Ветхого Завета», — пояснил в этой связи Джеймс Кеннетт, почётный профессор наук о земле Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.
Согласно библейской Книге Бытия, процветающие города Содом и Гоморра печально прославились безнравственным и аморальным поведением своих жителей, причём Содом особенно ассоциировался с гомосексуализмом, — и в результате Бог послал ангелов, чтобы стереть эти города с лица земли, напоминает автор. История разрушения Содома также подробно описана в Коране.
Но, кроме теории о падении метеорита, за последние годы появились и другие научные объяснения древних библейских преданий. В частности, выдвигались предположения о том, что «горящий куст», который упоминается в библейских текстах, описывает горение природной нафты (одного из горючих нефтепродуктов), а причиной описываемого там же падения стен Иерихона стало мощное землетрясение, отмечает The Times.
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