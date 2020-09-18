Forbes: учёные разобрались с причиной возникновения загадочных сибирских кратеров
В июне 2017 года оленевод с полуострова Ямал сообщил о громком взрыве и поднимающемся из земли дыме. Позже на предполагаемом месте взрыва обнаружили кратер диаметром 7 м и глубиной почти 20 м, окружённый кусками льда и почвы. Аналогичный и даже более мощный взрыв произошёл в 2013 году.
С тех пор учёные нашли еще 17 больших кратеров. Многие из них наполнены торфяной водой, а местные жители называют их чёрными дырами. Когда в интернете появились первые сообщения о таинственных сибирских кратерах, было непонятно, чем вызвано их возникновение. Кто-то говорил, что это провалы грунта, а кто-то даже посчитал, что это воронки от маленьких метеоритов. Однако, как пишет Forbes, сейчас учёные полагают, что возникновение кратеров вызвано скоплением метана в карманах тающей под поверхностью вечной мерзлоты.
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