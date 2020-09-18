Forbes: учёные разобрались с причиной возникновения загадочных сибирских кратеров

Когда в интернете появились первые сообщения о таинственных сибирских кратерах, было непонятно, чем вызвано их возникновение. Кто-то считал, что это провалы грунта, а кто-то даже полагал, что это воронки от маленьких метеоритов. Однако, как пишет Forbes, сейчас учёные полагают, что возникновение кратеров вызвано скоплением метана в карманах тающей под поверхностью вечной мерзлоты.

В июне 2017 года оленевод с полуострова Ямал сообщил о громком взрыве и поднимающемся из земли дыме. Позже на предполагаемом месте взрыва обнаружили кратер диаметром 7 м и глубиной почти 20 м, окружённый кусками льда и почвы. Аналогичный и даже более мощный взрыв произошёл в 2013 году.

С тех пор учёные нашли еще 17 больших кратеров. Многие из них наполнены торфяной водой, а местные жители называют их чёрными дырами. Когда в интернете появились первые сообщения о таинственных сибирских кратерах, было непонятно, чем вызвано их возникновение. Кто-то говорил, что это провалы грунта, а кто-то даже посчитал, что это воронки от маленьких метеоритов. Однако, как пишет Forbes, сейчас учёные полагают, что возникновение кратеров вызвано скоплением метана в карманах тающей под поверхностью вечной мерзлоты.

Как отмечает издание, метан может появляться из неорганических источников, а на полуострове Ямал находятся крупнейшие в России месторождения природного газа. Газ возникает в результате органических процессов как продукт жизнедеятельности живущих в почве микроорганизмов. Значительная часть Сибири — это вечная мерзлота, но из-за потепления климата верхние слои вечной мерзлоты тают — и микробная деятельность возрастает в геометрической прогрессии. Микроорганизмы переваривают и разлагают сохранившийся в мёрзлой почве органический материал, вырабатывая в больших количествах метан. Этот метан скапливается под землёй, формируя мешки горючего газа. Из-за потепления и таяния поверхностной почвы замёрзшая шапка ослабевает, газ вырывается наружу — и в результате взрыва образуется воронка.

В ходе проведённого в 2017 году исследования в сибирской тундре было найдено более 7 тыс. бугров, или вздутий почвы. Возможно, их сформировали карманы метана и других газов, приподнявшие вверх почву и растительность.

В подземных карманах концентрация парниковых газов типа метана и двуокиси углерода почти в тысячу раз выше, чем в окружающей среде. Когда газовый пузырь взрывается, это представляет опасность не только для находящихся рядом людей. Подземные газы выбрасываются в земную атмосферу. Учёные опасаются, что это может стать самоусиливающимся процессом. Поскольку температуры растут во всём мире, вечная мерзлота будет высвобождать всё больше газов — и парниковый эффект в атмосфере нашей планеты будет усиливаться.