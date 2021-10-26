Корреспондент: суд Нидерландов счёл скифское золото украинским

Популярное
-
WP: в эмоциональном посте в Facebook Моравецкий призвал защитить польскую границу от мигрантов Wirtualna Polska
-
Bloomberg: нейтрализовать козырь — китайские военные отрабатывают ракетные удары по макетам авианосца США Bloomberg
-
CNN: открывшийся пленум ЦК КПК обеспечит Си «неоспоримое верховенство» CNN
-
Forbes: американские школьники отстали от китайских и российских в математике Forbes
-
CNN: Байден отправил директора ЦРУ в Москву для разговора об Украине CNN
-
NBC: миллионы американцев столкнулись с масштабным похолоданием NBC
-
Le Figaro: французские полицейские всё чаще получают смертельные угрозы Le Figaro
-
Telegraph: Приштина обвинила Белград в стремлении «развязать очередную войну» на Балканах Daily Telegraph
INFOX.SG
-
SZ: в ФРГ рассматривают опцию с заморозкой «Северного потока — 2»
В Германии допускают возможное приостановление проекта газопровода «Северный поток — 2» из-за «чрезмерной энергетической зависимости» от России. Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
-
В КЧР возбудили дело после убийства полицейского
Уголовное дело возбуждено в Карачаево-Черкесской Республике после гибели полицейского и ранения его коллеги, сообщает СУ СК по региону.
-
Конте — о своей зарплате в «Тоттенхэме»: тот, кто пригласил меня, грабит банк
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте прокомментировал свою зарплату в лондонском клубе.
-
Глава NASA высказался о сроках новой посадки человека на Луну
Глава NASA Билл Нельсон рассказал, что новая посадка человека на Луну произойдёт не раньше 2025 года. Об этом он заявил на брифинге.
-
Хромачёва и Морозова вышли в полуфинал парного турнира в Линце
Россиянка Ирина Хромачёва и белоруска Лидия Морозова пробились в полуфинал турнира WTA в Линце (Австрия) в парном разряде по теннису.
-
В Польше рассказали об изучении возможности высылки мигрантов по процедуре реадмиссии
Польша рассматривает возможность отправлять нелегальных мигрантов на родину по процедуре реадмиссии, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
-
Орлов: Оздоев лучше и полезнее Бакаева в «Зените»
Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов раскритиковал идею заменить в санкт-петербургском «Зените» полузащитника Магомеда Оздоева хавбеком московского «Спартака» Зелимханом Бакаевым.
-
Россия попросила Генсека ООН запустить арбитраж для решения проблемы с визами США
Россия попросила Генсека ООН Антониу Гутерреша незамедлительно задействовать процедуру арбитража с целью решения проблемы выдачи виз США российским дипломатам, заявил представитель России в Шестом комитете ГА ООН Сергей Леонидченко.
-
Источник: «Галатасарай» проявляет интерес к Бека-Бека
Полузащитник московского «Локомотива» Алексис Бека-Бека вызывает интерес у стамбульского «Галатасарая».
-
Польша предложит усилить санкции ЕС против Белоруссии
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава предложит усилить санкции в отношении Белоруссии в ходе ближайшего заседания Европейского совета.
-
Медведева: я не думаю, что тренерский штаб посетит съёмки «Ледникового периода»
Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева выразила надежду на присутствие тренерского штаба во главе с Этери Тутберидзе на съёмках проекта «Ледниковый период».
-
Самоделкина выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Казани
Российская фигуристка София Самоделкина лидирует по итогам программы на четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию.
-
Один военный САР ранен при обстреле со стороны боевиков
В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела боевиков группировки «Джабхат ан-Нусра»* погиб один сирийский военнослужащий, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
-
В Калининградской области самозанятые могут получить компенсации до 250 тысяч рублей
В Калининградской области самозанятым, пострадавшим от эпидемических ограничений, могут выплатить по 250 тыс. рублей.
-
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
За неделю с 1 по 7 ноября в Удмуртии острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 7622 человека, что почти вдвое меньше по сравнению с предыдущей неделей.
-
Макрон: Франция возобновит строительство ядерных реакторов
Франция впервые за долгое время возобновит строительство ядерных реакторов, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
-
Терапевт Колоскова дала советы по мерам безопасности для детей в пандемию
Врач-терапевт высшей категории, заведующая поликлиникой №1 города Сергиев Посад Ирина Колоскова дала советы по мерам безопасности для детей в пандемию.
-
Инфекционист Малышев рассказал об особенностях протекания COVID-19
Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев рассказал об особенностях протекания COVID-19.
-
Мостовой: сборная России должна обыгрывать Кипр, потому что они без мотивации
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча пятого тура отборочного турнира чемпионата мира с Кипром.
-
В Госдепе призвали Грузию оказать медицинскую помощь Саакашвили
Госдепартамент США призвал грузинские власти оказать необходимую медицинскую помощь экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.
-
В ЕС заявили о необходимости создания системы противостояния киберкризисам
Европейский союз стремится к развитию цифровых технологий, поэтому ЕС необходимо создать систему реагирования на киберкризисы, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
-
В ГИБДД прокомментировали ситуацию с ДТП с участием машин каршеринга
В ГИБДД прокомментировали ситуацию с ДТП с участием машин каршеринга в январе — сентябре 2021 года.
-
Вайцеховская считает, что к травмированной Трусовой наплевательски относятся
Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист RT Елена Вайцеховская резко высказалась об участии травмированной Александры Трусовой на первом этапе серии Гран-при в США — Skate America.
-
В ВОЗ рассказали о ситуации с коронавирусом в мире
Общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире составило 250 154 972. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
-
В Татарстане предупредили об усилении ветра до 17 м/с
В среду, 10 сентября, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий.
-
Источник: Жиго может перейти в «Марсель»
Французский защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго может покинуть столичную команду.
-
Уилл Смит рассказал о фильме «Король Ричард»
Актёр и певец Уилл Смит рассказал о фильме «Король Ричард», в котором он сыграл отца теннисисток Серены и Винус Уильямс.
-
Двое сирийских военных пострадали в результате ударов ВВС Израиля
Двое сирийских военнослужащих пострадали в результате удара израильских ВВС в сирийской провинции Хомс.
-
Отец Агаларова высказался о возможном переходе сына в «Динамо»
Экс-полузащитник «Анжи» и отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова Руслан Агаларов прокомментировал информацию о возможном переходе сына в московское «Динамо».
-
В ООН призвали соблюдать международное право на фоне ситуации на польской границе
Организация Объединённых Наций на фоне ситуации с кризисом на польско-белорусской границе напоминает о необходимости соблюдения международного права, заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
-
Сын Халла: русский Twitter преследует меня
Сын Бретта Халла, Джуд, рассказал о последствиях негативного комментария в адрес российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
-
Кадыров призвал жителей Чечни своевременно обращаться за медицинской помощью
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом призвал жителей республики своевременно обращаться за медицинской помощью.
-
В Мурманской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
В Мурманской области выявили 254 случая COVID-19 за последние сутки.
-
В Подмосковье рассказали о работе по благоустройству в 2021 году
В Московской области рассказали о работе по благоустройству общественных территорий, парковой инфраструктуры и лесопарков в 2021 году.
-
В РСТ рассказали об открытых направлениях для российских туристов
Почётный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько рассказал об открытых направлениях для отечественных туристов.
-
В «Артеке» начался финал конкурса «Большая перемена»
В международном центре «Артек» в Крыму начался финал всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» для учеников с девятого по 11-й классы.
-
Кардиолог Иванов напомнил о вреде недосыпа
Заведующий 1-м кардиологическим отделением столичного Госпиталя для ветеранов войн №1 Сергей Иванов напомнил о вреде недосыпа.
-
В Удмуртии перевели в электронный формат 57 социально значимых услуг
В Удмуртии перевели в электронный формат 57 социально значимых государственных и муниципальных услуг.
-
Газизов заявил, что «Динамо» не обращалось в «Уфу» по поводу Агаларова
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг информацию о возможном переходе нападающего Гамида Агаларова в московское «Динамо».
-
Встреча делегаций России и Франции пройдёт 12 ноября
Встреча министров иностранных дел и обороны Франции и России пройдёт 12 ноября в Париже, сообщает французский МИД.
-
В России продали 771 тысячу автомобилей с автоматической трансмиссией в январе — сентябре
В России продали 771 тыс. автомобилей с автоматической трансмиссией в январе — сентябре 2021 года, что составляет 66% от общего объёма рынка.
-
В России ведётся работа над созданием новой системы С-550
В России ведётся работа над созданием новой зенитной ракетной системы С-550. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ.
-
В Татарстане отреставрируют ограду монастыря — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО
В Татарстане отреставрируют ограду XVIII — конца XIХ века Свияжского Успенского мужского монастыря, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
-
Коллектив БДТ возобновит работу на основной сцене 11 ноября
Коллектив Большого драматического театра (БДТ) возобновит работу на основной сцене 11 ноября. Он представит в историческом здании на набережной Фонтанки спектакль «Три толстяка. Эпизод 7-й. Учитель».
-
В Нижегородской области рассказали о ходе вакцинации от гриппа
В Нижегородской области каждый третий житель привился от гриппа, в том числе более 178 тыс. детей.
-
Пермский госуниверситет продлил дистанционный режим до конца года
Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) продлил дистанционный режим до конца года.
-
Крым экспортировал продукцию АПК в 11 стран в 2021 году
Крым экспортировал продукцию агропромышленного комплекса в 11 стран в 2021 году.
-
В сервисе доставки заявили о росте заработка курьеров в нерабочую неделю в России
В сервисе доставки Delivery Club заявили, что заработок курьеров в России в нерабочие дни в среднем вырос на 15% по сравнению с первой неделей октября.
-
Александрова и Сизикова вышли во второй круг парного турнира в Линце
Российские теннисистки Екатерина Александрова и Яна Сизикова пробились во второй раунд турнира WTA в Линце (Австрия) в парном разряде.
-
Фигуранту дела об отравлении семьи арбузом в Москве продлили домашний арест
В Москве суд продлил домашний арест дезинсектору Антону Котову, арестованному в сентябре по делу об отравлении семьи арбузом из магазина. Об этом рассказал RT его адвокат Андрей Сергеев.