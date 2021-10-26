Корреспондент: суд Нидерландов счёл скифское золото украинским

Апелляционный суд Амстердама вынес решение по делу о принадлежности крымской коллекции уникальных археологических сокровищ, известной как скифское золото. Как пишет «Корреспондент», суд посчитал, что артефакты принадлежат Украине.

Апелляционный суд Амстердама вынес решение по делу о принадлежности коллекции скифского золота. Как пишет «Корреспондент», суд посчитал, что артефакты принадлежат Украине.

Речь идёт о коллекции уникальных археологических сокровищ: оружие, драгоценные камни, ценные китайские лакированные шкатулки, золотые украшения скифов. Один из драгоценных экземпляров выставки — древний скифский шлем, которому свыше 2,4 тыс. лет. Стоимость всей экспозиции оценивается на сумму свыше €1 млн.

Как напоминает издание, в начале 2014 года коллекция скифского золота была передана для выставки в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. На момент выставки «Крым был захвачен войсками России»*. С тех пор права на скифское золото оспаривались в суде.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).