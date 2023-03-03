Reuters: миссия Arianespace потерпела неудачу из-за бракованной детали украинского производства

17:01
Зеленский и глава Латвии подписали декларацию о поддержке присоединения Украины к ЕС и НАТО
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что совместно с президентом Латвии Эгилсом Левитсом подписал декларацию, подразумевающую поддержку Ригой европейской и евроатлантической интеграции Украины.
17:00
Газзаев поддержал выдачу российского гражданства Промесу
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что поддержал бы выдачу российского паспорта полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу.
16:57
Украинский премьер заявил, что данные чёрного ящика упавшего в Броварах вертолёта получены
Данные чёрного ящика с упавшего в Броварах, городе-спутнике Киева, вертолёта, на котором летело руководство МВД Украины, получены и переданы следствию. Об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.
16:56
Мама спасённой Фёдором во время теракта в Брянской области девочки поблагодарила его за спасение дочери
Мама девочки, которую 2 марта спас 11-летний Федя во время теракта в Брянской области, совершённого украинским боевиками, поблагодарила мальчика за спасение дочери.
16:52
Сербское оборонное предприятие «Крушик» опровергло данные о поставках ракет Украине
Сербское оборонное предприятие «Крушик» изучило и опровергло информацию о поставках реактивных боеприпасов Вооружённым силам Украины.
16:50
Лыжница Ступак рассказала о тренировках с Бородавко
Российская лыжница Юлия Ступак заявила, что благодарна тренеру сборной России Юрию Бородавко, но чувствует, что не подошла этому специалисту по некоторым критериям в подготовке.
16:44
На Алтае возбудили дело на женщину за направленное против безопасности России сотрудничество с Украиной
В пресс-службе управления ФСБ по Алтайскому краю заявили, что на местную жительницу было возбуждено уголовное дело за сотрудничество с украинской организацией, направленное против безопасности России.
16:43
СК России возбудил уголовное дело по факту нападения на населённые пункты Брянской области
В СК России возбуждено уголовное дело по факту нападения на населённые пункты Брянской области.
16:37
Американский военный Дрейвен призвал солдат ВСУ переходить на сторону России
Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен выразил уверенность, что украинским военнослужащим следует сложить оружие или перейти на сторону России.
16:35
Мэр Енакиева заявил, что упавший самолёт был военным
Упавший в Енакиеве в ДНР самолёт был военным, его принадлежность на данный момент не установлена. Об этом заявил мэр города Роман Храменков.
16:35
Бастрыкин: более 250 млрд рублей компенсировано в 2022 году потерпевшим в результате преступлений
Глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что потерпевшим гражданам и государству компенсировано более 250 млрд рублей в качестве возмещения ущерба от преступлений в прошлом году.
16:30
Кафельников: к Медведеву вернулась уверенность, но всё равно фаворитом будет Джокович
Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем в полуфинале турнира АТР 500 в Дубае.
16:30
Клебо обошёл Большунова по количеству медалей на крупнейших турнирах
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо обошёл россиянина Александра Большунова по количеству медалей на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
16:27
Дуда: сложно представить восстановление Украины без участия Польши
Польский президент Анджей Дуда заявил, что ему сложно представить восстановление Украины без участия Польши.
16:26
Жилина выиграла в финале Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров
Вероника Жилина стала победительницей финала Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров.
16:26
Норвежские лыжники выиграли эстафету на ЧМ в Планице
Сборная Норвегии по лыжным гонкам одержала победу в мужской эстафете на чемпионате мира 2023 года в Планице (Словения).
16:25
Число самозанятых в России за четыре года превысило 7 млн человек
Федеральная налоговая служба (ФНС) России заявила, что число самозанятых в стране с начала запуска эксперимента специального налогового режима в 2019 году превысило 7 млн.
16:18
Госдеп: Блинкен обсудил с Кулебой свой разговор с Лавровым на полях G20
Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой свой разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях G20.
16:15
Путин подписал указ, расширяющий круг задач военкоматов
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные комиссариаты будут принимать обращения о выдаче удостоверений ветерана боевых действий и выполнять иные задачи федеральных органов и Минобороны.
16:14
Неймар не сыграет за ПСЖ в матче с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Гальтье сообщил, что нападающий команды Неймар пропустит матч с «Баварией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
16:12
Экс-советник Пентагона Макгрегор: ЦРУ тайно отправляет на Украину американских наёмников
ЦРУ направляет американских военнослужащих под видом контрактников на Украину, чтобы помочь украинской армии в управлении поставляемой странами НАТО техники. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
16:09
Болельщики освистали судей после выставления оценок ученице Плющенко
Болельщики освистали оценки ученицы Евгения Плющенко Софьи Титовой за произвольную программу в финале Гран-при России среди юниоров.
16:03
NYT: украинские военные провели штабные учения на американской базе в Германии
Украинские военнослужащие на этой неделе провели штабные учения на американской базе, которая располагается на территории Германии.
16:03
Путин предложил Совбезу России обсудить антитеррористическую защищённость объектов
Президент России Владимир Путин в начале оперативного совещания с членами Совбеза России предложил обсудить антитеррористическую защищённость объектов.
15:58
При падении самолёта в Енакиеве никто не пострадал
В результате падения самолёта в Енакиеве никто не пострадал, заявил мэр Енакиева Роман Храменков.
15:57
Мать пострадавшего при теракте в Брянской области 11-летнего Феди рассказала о характере мальчика
Мать пострадавшего при теракте в Брянской области 11-летнего Феди назвала его главным защитником дома.
15:55
Энберт: в финале Гран-при России буду ждать четверной тулуп от Туктамышевой
Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командном турнире Александр Энберт поделился ожиданиями от выступления чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой в финале Гран-при России.
15:49
Путин ввёл особый порядок сделок с отдельной категорией ценных бумаг
Президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг».
15:47
Мама спасённой мальчиком во время теракта в Брянской области девочки рассказала о её состоянии
Мама девочки, которую 2 марта спас 11-летний Федя во время теракта в Брянской области, рассказала о её состоянии.
15:43
AD: прокуратура запросила два года тюремного заключения для Промеса
Прокурор попросил суд Амстердама приговорить футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса к двум годам тюремного заключения по делу о нападении на родственника.
15:40
«Зенит» оштрафовали на 200 тыс. руб за бросание снежков болельщиками в судью
Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что санкт-петербургский «Зенит» оштрафован на 200 тысяч рублей за брошенные болельщиками в судейскую бригаду снежки в матче Кубка России по футболу с ульяновской «Волгой».
15:35
Агент Педриньо отреагировал на информацию, что игрок может вернуться в «Локомотив»
Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Локомотива» Педриньо, который в настоящее время выступает за «Сан-Паулу» на правах аренды, отреагировал на слухи, что игрок в скором времени может вернуться в московский клуб.
15:34
Галина Катющенко возглавила избирком Запорожской области
На первом заседании избирательной комиссии Запорожской области председателем избрали Галину Катющенко, которая возглавляла избирком во время референдума о вхождении региона в состав России.
15:32
Обвиняемый в изнасиловании Хакими тренируется в общей группе ПСЖ
Защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими возобновил тренировки в общей группе.
15:29
ТАСС: СК возбудил дело по факту убийства в Москве одного из разработчиков «Спутника V»
В пресс-службе ГСУ СК по Москве заявили, что по факту убийства мужчины на северо-западе Москвы было возбуждено уголовное дело.
15:25
В столице ЦАР прошла демонстрация в поддержку России
Демонстрация в поддержку России и её политики в мире прошла в пятницу, 3 марта, в Центральноафриканской Республике.
15:24
Сестра Промеса — футболисту, не явившемуся в суд в Нидерландах: тебе плевать на семью
В Нидерландах проходит слушание по делу футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, который обвиняется в нападении на двоюродного брата Эсайаса с ножом.
15:17
Леонтьева и Горелкин победили в танцах на льду в финале юниорского Гран-при
Фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин одержали победу в соревнованиях танцевальных дуэтов в финале юниорского Гран-при России в Санкт-Петербурге.
15:16
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 300 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 300 военнослужащих.
15:14
Лётчики сбитого в Енакиево самолёта катапультировались
Лётчики сбитого в Енакиево самолёта катапультировались, заявил мэр города Роман Храменков.
15:14
«Известия»: врачи попытаются вывести Костомарова из медикаментозного сна
Врачи больницы в Коммунарке предпримут попытку вывести олимпийского чемпиона Романа Костомарова из медикаментозного сна.
15:13
В столице стартовал фестиваль «Московская студенческая весна»
В столице начался фестиваль «Московская студенческая весна». В нём смогут принять участие студенты 70 университетов города.
15:13
ВС России уничтожили около 210 украинских военных на Донецком направлении
Российские военнослужащие уничтожили на Донецком направлении за сутки около 210 украинских военных.
15:13
ВКС России сбили украинский Су-24 под Красноармейском
ВКС России сбили украинский самолёт Су-24 под Красноармейском в Донецкой Народной Республике, заявили в российском Минобороны.
15:12
Российские войска уничтожили на Херсонском направлении до 60 боевиков ВСУ
В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили на Херсонском направлении до 60 украинских террористов.
15:12
AD: прокуратура Нидерландов считает, что для обвинения Промеса в покушении недостаточно улик
Прокуратура Нидерландов считает, что для обвинения футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса в покушении на убийство на своего двоюродного брата Эсайасу недостаточно доказательств.
15:11
Синоптик Шувалов спрогнозировал морозную и бесснежную погоду на 8 Марта в Москве
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал похолодание на следующей неделе в Москве.
15:10
Экс-советник ЦРУ Рикардс: следующим шагом США по Украине станет эскалация конфликта
Следующим шагом Вашингтона в ходе украинского кризиса станет очередная эскалация конфликта. Об этом сообщил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.
15:09
Специалист Мамонтов включил Кавказ в список привлекательных турнаправлений
Генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов перечислил популярные туристические направления.
15:01
В Минцифры России заявили о перетоке мошеннических звонков в мессенджеры
Директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин заявил о перетоке мошеннических звонков в мессенджеры.