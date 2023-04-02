WSJ: Пентагон намерен потратиться на подготовку к военным сражениям в космосе

Пентагон обеспокоен развитием лазерных и ракетных вооружений в Китае и России и планирует усилить американскую инфраструктуру в космосе, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, для этого военное ведомство Соединённых Штатов может увеличить бюджет Космических сил США до рекордных $30 млрд.

Пентагон готовится к будущему конфликту в космосе, поскольку Китай и Россия, несмотря на меньшее количество спутников, чем у США, развивают ракетное и лазерное вооружение, которое способно вывести из строя американские спутники и нарушить военную и гражданскую связь Соединённых Штатов. Американские военные давно отказались от идеи пилотируемых космических кораблей в пользу спутников, поскольку материально-техническое обеспечение людей за пределами земной атмосферы было затратным.

Генерал-майор ВВС США в отставке Марти Уилан, который ранее занимался стратегическими обзорами космических систем для Пентагона и разведки, заявил журналистам Wall Street Journal о необходимости иметь всю необходимую инфраструктуру до того, как случится «что-то плохое», в случае если сдерживание не сработает.

По данным издания, в этом месяце Белый дом предложил увеличить годовой бюджет Космических сил США до $30 млрд, что почти на $4 млрд больше, чем в прошлом году, а также больше бюджетов для ВВС и ВМС. Космические силы США (United States Space Force, USSF) были созданы в 2019 году как шестое подразделение вооружённых сил, выполняющее обязанности, когда-то возложенные на ВВС. Ключевой целью автономного рода войск является планирование, оснащение и защита интересов США в космосе.

Впервые расходы на USSF включают закупку тренажёров и другого оборудования для подготовки к потенциальным сражениям в космосе, а также увеличение численности военнослужащих до 16 тыс. человек. В бюджет также входит обучение работе со спутниками, системами вооружения, наземным коммуникационным и сенсорным оборудованием.

Как и на Земле, Китай вызывает у Пентагона большое беспокойство в космосе. Обнародовав оборонную стратегию в конце прошлого года, администрация президента США Джо Байдена назвала Китай самой большой угрозой для безопасности США. По словам представителей Пентагона, в космосе угрозы со стороны Китая варьируются от ракет или лазеров наземного базирования, которые способны уничтожить или вывести из строя американские спутники, до глушения сигналов и создания других киберпомех и кибератак в космосе.

Китай вложил значительные средства в свою космическую программу, создав орбитальную станцию с экипажем, разработав наземные ракеты и лазеры, а также расширив возможности наблюдения. Это часть его более широких военных целей, заключающихся в отказе противникам в доступе к космическим ресурсам, отмечает автор статьи.

Издание отмечает, что помимо Китая о своём стремлении контролировать космическое пространство всё активнее заявляет Россия. Газета The Wall Street Journal напоминает о недавнем уничтожении Россией одного из своих спутников новейшей ракетой наземного базирования. Тем не менее главной угрозой в Пентагоне считают именно китайскую космическую программу, поскольку американские военные считают, что Пекин может запускать ракеты и спутники, которые будут создавать помехи для американских аппаратов или даже уничтожать их.