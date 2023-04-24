WP: Киев планировал удары по Москве и Новороссийску в годовщину спецоперации, но отложил их по требованию США

Незадолго до годовщины начала российской спецоперации на Украине Киев планировал атаку на Москву и Новороссийск, однако отложил проведение операций по просьбе ЦРУ, сообщает The Washington Post со ссылкой на недавно слитые в сеть секретные документы американской разведки. Эта информация показывает, что Вашингтон порой сдерживает порывы Киева, чтобы не допустить разрастания конфликта, отмечает газета.

Незадолго до годовщины начала российской спецоперации на Украине Киев планировал атаку на Москву, сообщает The Washington Post. Как передаёт газета, ссылаясь на секретный доклад Агентства национальной безопасности США, начальник Главного управления военной разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов дал указание одному из своих офицеров «подготовиться к массовым ударам 24 февраля... с использованием всего, что есть у ГУР». Как утверждается, в Киеве даже размышляли о нанесении удара морского базирования с использованием тротила по Новороссийску. Эта операция должна была носить символический характер, но тем не менее продемонстрировала бы способность Украины наносить удары вглубь вражеской территории, поясняет газета.

Тем временем в Вашингтоне официальные лица тайно следили за планами украинцев, пишет издание. Белый дом давно беспокоился о том, что удары по территории России могут спровоцировать агрессивную реакцию Кремля. 22 февраля, за два дня до годовщины начала боевых действий, ЦРУ в секретном докладе сообщило, что украинская разведка «согласилась, по просьбе Вашингтона, отложить удары» по Москве.

Всё это стало известно, благодаря недавней массовой утечке секретных документов американских ведомств. Как напоминает The Washington Post, слитые в сеть файлы содержат сводки разведданных о разговорах на высоком уровне между мировыми лидерами, а также информацию о передовых спутниковых технологиях, которые Соединённые Штаты используют для шпионажа. Они также включают разведданные как о союзниках, так и о противниках США.

Ставшие достоянием СМИ документы демонстрируют, что Украину, стремящуюся перенести борьбу на территорию России, иногда сдерживают Соединённые Штаты, которые пытаются избежать перерастания конфликта в прямое столкновение между американскими и российскими силами, отмечает издание. Некоторые официальные лица США рассматривают атаки на Россию, особенно с использованием поставляемого США оружия, как «крайне рискованные операции, которые президент России Владимир Путин может счесть настолько угрожающими, чтобы прибегнуть к применению тактического ядерного оружия», говорится в статье.

Как передаёт газета, Буданов, а также представители США никак не прокомментировали утечку документов об ударах в честь годовщины конфликта. При этом, по словам издания, в частном порядке американские и европейские чиновники выражают своё восхищение Будановым, но также говорят, что его дерзость иногда заставляет их нервничать. Как замечает газета, Буданов известен смелыми заявлениями, к которым многие западные официальные лица относятся скептически. Из документов также явственно следует, что разведывательное сообщество США отслеживает переписку Буданова, что, похоже, не является новостью для генерала.

Тем не менее заступничество Вашингтона в преддверии годовщины спецоперации, по-видимому, увенчалось успехом лишь частично. «Нет никаких указаний» на то, что служба безопасности Украины «согласилась отложить свои собственные планы по атакам на Москву примерно в те же даты», — говорится в докладе ЦРУ.

Как свидетельствуют секретные документы, Украина по-прежнему стремится вывести боевые действия за пределы своей территории. Согласно бумагам, служба Буданова, к примеру, планировала атаковать членов ЧВК «Вагнер» в Мали. «Неизвестно, на какой стадии в настоящее время находились операции [в Мали] и получило ли ГУР одобрение своих планов», — говорится в документе АНБ.

Кроме того, как утверждает газета, ГУР разрабатывало планы проведения тайных атак на российские силы в Сирии. Президент Украины Владимир Зеленский по требованию чиновников из США и Европы приказал остановить подобные операции, однако в одном из документов разведки США подробно описывается, как ведомство Буданова могло проводить атаки, которые можно было бы отрицать, чтобы не наводить подозрения на украинское правительство.

Документы, попавшие в распоряжение газеты, также показывают, что американские чиновники опасаются реакции на украинские атаки Пекина, для которого нападения на Россию могут стать «возможностью выставить НАТО агрессором», и что Китай может усилить поддержку России, если сочтёт эти атаки «значительными».

Как сообщает газета, Соединённые Штаты запрещают Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по России. Один украинский чиновник на условиях анонимности, к примеру, напомнил о декабрьской атаке на российскую базу стратегических бомбардировщиков с использованием беспилотников украинского производства в качестве доказательства того, что Киев придерживался правил, введённых Вашингтоном. При этом украинские официальные лица уже давно в частном порядке заявляют, что США фактически контролируют некоторые военные операции, напоминает издание.