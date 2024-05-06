Кнайсль: случай Нетребко показывает, что Западу из-за его русофобии будет всегда недостаточно любых покаяний

Карин Кнайсль считает отмену концерта Анны Нетребко в Швейцарии показательным примером «ненависти ко всему русскому». По её мнению, Нетребко совершила ошибку в 2022 году, когда понадеялась на прощение от Запада. В интервью Флавио фон Вицлебену она указывает, что Запад из-за своей руссофобии от таких русских будет всегда требовать всё новых заявлений о «солидарности против России» и ему их никогда не будет достаточно.

ФЛАВИО ФОН ВИЦЛЕБЕН, журналист: Кантон Люцерн опасается, что концерт Нетребко может задвинуть в тень подготовку к «долгожданному» выступлению Зеленского и Джо Байдена. Что это якобы могло бы привести к беспорядкам и протестам украинских беженцев при поддержке Зеленского. По крайней мере, так пишут швейцарские СМИ. Да, госпожа Кнайсель, что мы скажем об этом в действительности? Есть ли что-нибудь, что можно сказать по этому поводу?

КАРИН КНАЙСЛЬ: К этому нечего добавить. Нам также не следуют комментировать швейцарские СМИ, я всегда против комментирования комментариев, в том числе швейцарских СМИ и особенно Neue Zürcher Zeitung, которую я ценила много лет, но не могу читать уже лет 10–12.

Да, я думаю, вы со своими цитатами уже сказали очень многое, поэтому каждый слушатель может составить собственное мнение. Если концерт представляет угрозу безопасности с точки зрения НАТО, тогда, дорогая НАТО, заткни уши покрепче и спрячься куда-нибудь. Это одно.

Но другое, что я скажу, то есть я полагаю, что должна сказать об этом, заключается в следующем: Анна Нетребко оценила очень многое неправильно. Да. Она полагала, что со своими заявлениями о Mea сulpa* в Facebook**, с красивыми текстами осуждения того и другого, которые она делала со своим PR-агентством… она не поняла этой ненависти ко всему русскому, что мы сейчас можем видеть от Метрополитен-оперы до Зальцбургского фестиваля и так далее, что принимаются меры против русского искусства и культуры. Она, вероятно, совершенно неверно оценила это.

Ну то есть я ни в коем случае не хочу сравнивать себя с госпожой Нетребко, но я никогда бы не прибегла к подобным мерам, чтобы под давлением делать заявления о Mea сulpa. Во-первых, потому что это не соответствует моим убеждениям, потому что я вижу это совершенно иначе, чем, возможно, госпожа Нетребко. Потому что я не встану и не осужу Россию. Но, возможно, и потому что должно быть ясно, что для этих людей, независимо от того, заседают ли они в Брюсселе, в парламенте ЕС или в оперных театрах, этого никогда не будет достаточно. И они всё равно будут требовать чего-то, чтобы проявить, так сказать, «большую солидарность», «большую дистанцию к России», что угодно.

Да, и я думаю, что Анна Нетребко просто допустила ошибку, когда весной 2022 года дистанцировалась и опубликовала свои заявления в Facebook, пиар-пресс-релизы и так далее. В результате она больше не выступала в России.

Дата выхода публикации 5 мая 2024 года.

* Mea culpa в переводе с латинского — «моя вина», формула покаяния и исповеди в религиозном обряде католиков с XI века. (прим. ИноТВ)

** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.