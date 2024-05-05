Полковник Жак Бо: отказ от диалога с Москвой подтверждает интеллектуальный упадок Запада

США и их союзники поступают нелогично и инфантильно, игнорируя российский план по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Dialogue works высказал экс-сотрудник швейцарской разведки и полковник в отставке Жак Бо. По словам эксперта, неэффективная и хаотичная дипломатическая работа Запада в данном случае свидетельствует о его полном коллапсе.

ЖАК БО, отставной полковник, экс-сотрудник разведслужбы Швейцарии: У нас (Запада. — ИноТВ) больше нет ни одного работающего дипломатического канала. А во время украинского кризиса мы перерубили все мосты с Россией, в результате мы даже не можем поговорить с русскими.

В Швейцарии, в моей стране, будет организована мирная конференция, возможно, в середине июня. Эту конференцию попросил провести Владимир Зеленский, потому что первая прошла в январе перед Всемирным экономическим форумом в Давосе и потерпела полный провал. Так что Зеленский попросил швейцарское правительство организовать вторую конференцию позже.





Так вот именно она пройдёт в июне. Но они даже не знают, хотят ли они пригласить Россию. Они решат в первый день конференции, хотят ли они пригласить Россию. Это полный абсурд.





Кроме того, идея этой конференции не в том, чтобы обсудить предложения обеих сторон. Это не является целью. Цель в том, чтобы обсудить так называемый план Зеленского, состоящий из 10 пунктов, который он разработал в начале прошлого года, если я не ошибаюсь. В нём предлагается полная капитуляция России и многое другое, что не имеет абсолютно никакого смысла.

Так с чего бы это русским приезжать для обсуждения плана, который уже обговорили и приняли на Западе и который не имеет абсолютно никакой связи с тем, что происходит в действительности? Да ещё на конференцию, на которую их раньше не приглашали?

Таким образом, вы видите, что вся дипломатическая работа здесь совершенно беспорядочная и абсолютно неэффективная. Я думаю, это признак того, что Запад находится в состоянии полного коллапса. Я имею в виду интеллектуальный коллапс. Мы могли бы добавить сюда военный и, возможно, экономический коллапс. Но речь как минимум идёт об интеллектуальном коллапсе.

Почему никто не может этого (важность диалога с Москвой. — ИноТВ) понять? Это просто диктует здравый смысл. Это поймёт даже школьник начальных классов. Но, видимо, не наше Министерство иностранных дел.





Так что, честно говоря, с одной стороны немного забавно, но с другой стороны, трагично видеть, что такие большие страны, как США, могут вести себя буквально как ребёнок. И даже не как ребёнок, потому что я уже говорил, что ребёнок в начальной школе ведёт себя лучше.

Дата публикации 04 мая 2024 года.