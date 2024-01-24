Зеленский сейчас погружён в чрезвычайно сложную и враждебную среду: он проигрывает в конфликте; доноры устали; коррупция в его стране процветает; разногласия с военным руководством неоспоримы, пишет в своей статье для ABC испанский генерал в отставке Педро Питарч. Кроме того, на Ближнем Востоке вспыхнули другие «более неотложные» горячие точки. И теперь, по словам автора, Зеленский отчаянно пытается не дать украинскому конфликту «выпасть из тяжёлого мешка международных проблем».
Поскольку Украина практически во всём зависит от иностранной помощи, а краны этой самой помощи от США и ЕС пока перекрыты, украинские войска продолжают обороняться, пишет в своей статье для ABC испанский генерал в отставке Педро Питарч.
Как он отметил, в сложившейся ситуации Зеленский из кожи вон лезет, выпрашивая деньги и пытаясь не дать конфликту «выпасть из тяжёлого мешка международных проблем». Именно этим автор объясняет недавнюю поездку Зеленского в Давос и его возможное участие в предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдёт с 16 по 18 февраля.
«В отчаянии украинский лидер пытается продлить своё планирующее падение, надеясь на благоприятное изменение международной ситуации, — пишет Питарч. — Он погружён в чрезвычайно сложную и враждебную среду: он проигрывает войну; доноры устали; коррупция в его стране процветает; разногласия с военным руководством неоспоримы; и, самое главное, появились другие международные конфликты (Ближний Восток), которые кажутся более неотложными и экспансивными».
Военные усилия Зеленского ограничиваются точечными и рассредоточенными действиями, которые, несмотря на небольшой объём и малую оперативную ценность, немедленно раздуваются некоторыми средствами массовой информации. Последние создают якобы прочный образ возможностей Украины, которых на самом деле у неё не хватает, подчёркивает испанский отставной генерал.
По словам Питарча, в этом постоянном стремлении выиграть время Зеленский изо всех сил пытается привлечь своих доноров к участию в так называемом глобальном саммите мира, который должен пройти в Швейцарии будущей осенью. Автор также отмечает, что сейчас у России больше шансов на успех.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил главе правительства Словакии Роберту Фицо об отсутствии у украинской стороны планов продлевать истекающий в конце 2024 года договор о транзите российского газа в Европу.
Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что в Таиланде сотрудники правоохранительных органов задержали участников российской рок-группы «Би-2» после концерта на курортном острове Пхукет.
Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков отреагировал на информацию о том, что трансфер защитника «Локомотива» и сборной Армении Наира Тикнизяна к сине-бело-голубым находится под угрозой срыва из-за того, что игрок пока не согласовал свой контракт.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал опасными милитаристские настроения в странах Прибалтики, подчеркнув, что это требует принятия необходимых мер для обеспечения безопасности России.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела, связанного с нападением волка на жительницу Курганской области, которая вследствие полученных увечий скончалась.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не обратила внимание на очередной террористический акт киевского режима, в результате которого был сбит самолёт Ил-76 в Белгородской области.
Правительство Литвы запретило литовским военным и чиновникам ездить в Россию, Белоруссию и Китай, когда они не исполняют служебные обязанности, сообщает национальное радио и телевидение республики LRT.
Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT рассказал подробности законопроекта, который позволит сделать процедуру блокировки «зеркал» пиратских сайтов более быстрой.
Бывший шеф-редактор «Коммерсанта» Андрей Васильев в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что готов поехать на Украину, ограничившись технически-бытовым райдером, и отдать свой гонорар, «куда скажут».
Спецпредставитель российского президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил о наличии у Москвы данных о том, что США заявили о готовности начать вывод воинского контингента из Ирака.
Российская сторона выступает против обстрелов хуситами мирных судов в Баб-эль-Мандебском проливе, но реакция западных стран на это несоразмерна. Об этом заявил специальный представитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.