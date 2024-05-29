Недостаточная военная помощь и ограничения, наложенные Джо Байденом на Киев, помешали Украине подготовиться к российскому наступлению в Харьковской области, пишет New York Post. Это привело к оставлению территорий и падению морального духа солдат ВСУ, говорится в статье.

Медленный ручеек американской помощи и ограничительная политика администрации Байдена вынудили Украину отступить в борьбе с Россией, в то время как российская армия продолжает свое наступление в районе Харькова, пишет New York Post.

«Сейчас россияне владеют инициативой на всем театре военных действий. Они диктуют место, время, интенсивность и темп военных действий», — заявил газете Джордж Баррос из вашингтонского Института по изучению войны.

Задержка с поставкой оружия дорого обошлась Украине, вынудив её уступить дополнительные территории, а также создав кризис морального духа. «[Украинские силы] чувствуют себя брошенными. Моральный дух низкий, они не чувствуют поддержки», - отметил Баррос.

Американская техника медленно достигает линии фронта, распыляя украинские силы. И даже когда американские поставки оружия и боеприпасов наконец прибудут на Украину в больших количествах, этого вряд ли будет достаточно, чтобы страна могла начать эффективное контрнаступление против России.

«Тактическая ситуация для украинцев улучшится, но оперативная ситуация, я не думаю, что улучшится, если не произойдет существенных изменений в политике», — сказал Баррос, указав на ограничительные правила ведения боевых действий, которые запрещают украинским силам наносить удары по российским силам на основной территории России.

«Мы даем им довольно, чтобы избежать катастрофы, когда ситуация станет очень тяжелой, но этого недостаточно. До тех пор, пока у нас есть политика, которая намеренно связывает украинцам руки за спиной, пока мы отправляем помощь таким образом, что российское командование способно ей противостоять, мы не дадим украинцам добиться успеха», — уверен Баррос.