Washington Post: Зеленский перешёл к прямым нападкам на Байдена и отстраняет чиновников, «близких к Вашингтону»

Напряжённость между Украиной и её западными союзниками с каждым днём увеличивается. Разногласия между сторонами, которые появились ещё в начале конфликта, усилились после расширения российского наступления, пишет The Washington Post.

Между Киевом и его западными сторонниками разрастаются острые противоречия. Украинские лидеры всё чаще жалуются, что Вашингтон ограничивает их способность реагировать на российские атаки, а европейские и американские чиновники спорят о стратегии, необходимой для перелома ситуации на поле боя, пишет The Washington Post.

Разногласия существовали практически с первого дня конфликта. Но политики в Вашингтоне, Киеве и в столицах ЕС отмечают, что в последние недели напряжённость усилилась, поскольку Россия перехватила инициативу на передовой и начала отбивать территорию, отмечает издание.

По его словам, пока самым острым разногласием по поводу боёв является вопрос об ударах по целям на российской территории. Администрация Байдена пока запрещает Украине использовать для этого американское оружие, поскольку опасается прямого столкновения Вашингтона с Москвой.

Некоторые лидеры стран НАТО «демонстративно разошлись» с США по этому вопросу. Они публично заявили, что никогда не препятствовали Киеву использовать своё оружие для атак на Россию, обращает внимание The Washington Post.

Соединённые Штаты и многие европейские страны также расходятся во мнениях по поводу принятию Украины в НАТО и использования замороженных российских активов для финансирования помощи Киеву. В то время как США и Киев активно поддерживают эту меру, европейцы в значительной степени противятся ей, подчёркивается в статье.

Тем временем Владимир Зеленский прибегает к прямым нападкам на президента Байдена, требуя, чтобы тот не пропускал саммит в Швейцарии. В последние недели он также отстранил некоторых украинских чиновников, которые считались «наиболее близкими Вашингтону», утверждает издание.

Некоторые дипломаты предположили, что таким образом Зеленский отвечает на критику Белого дома, который считает, что Киев делает недостаточно для борьбы с коррупцией. Но новые разногласия между сторонами, похоже, возникают ежедневно, отмечается в статье.

Чиновники считают подобную напряжённость между партнёрами естественной, особенно с учётом «постоянно растущих потерь» ВСУ. Но украинцы продолжают опасаться, что Запад теряет интерес к их проблемам, подчёркивает The Washington Post.