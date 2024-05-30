«Убрать сукина сына из эфира!»: за правду о подрыве «Северного потока» СМИ США объявили Джеффри Саксу бойкот

США десятки раз обещали подорвать «Северный поток», и в конце концов это произошло, иронизирует экономист Джеффри Сакс. Он отмечает, что когда предположил в эфире Bloomberg, что за терактом на газопроводе стоят США, его незамедлительно отчитали и убрали из эфира. И на этом мейнстримные СМИ перестали с ним общаться. Провинился он лишь тем, что сказал правду, отметил его собеседник Такер Карлсон.

ДЖЕФФРИ САКС, профессор Колумбийского университета, экономист: Соединенные Штаты подорвали «Северный поток», как обещали сделать десятки раз. В последний раз это было, кажется, 7 февраля 2022 года, когда президент Байден сказал... Я могу немного ошибаться с датой, но на пресс-конференции он сказал, что если Россия вторгнется на Украину, то «Северному потоку» конец. Иностранный журналист, который задал ему вопрос (думаю, он был из Германии), сказал: «Господин президент, как вы можете такое говорить? Как бы вы это сделали?» И Байден посмотрел и очень серьезно ответил: «Поверьте, у нас свои методы». Кроме того, можно немного покопаться и найти тысячу видеозаписей Виктории Нуланд...

ТАКЕР КАРЛСОН, американский журналист: О, да.

ДЖЕФФРИ САКС: ...Круза и других, на которых они твердят: «Это должно прекратиться! Это должно прекратиться! Мы никогда не позволим этому случиться! Он будет уничтожен! Ему придет конец!» Затем «Северный поток» подрывают, и Америка... Сначала скажу, что вскоре после этих событий я был на телеканале Bloomberg. Не помню, было ли это на следующий день или через день. И я сказал: «Знаете, думаю, это сделали США». — «Господин Сакс, как вы можете такое говорить!» Я ответил: «Что ж, во-первых, президент сказал, что «Северному потоку» придёт конец. Кроме того, имеются данные о находившихся поблизости самолетах и так далее. Бывший, а сейчас опять действующий глава МИД Польши написал сообщение в Twitter: “Спасибо, США”. И прикрепил фотографию воды, пузырящейся над взорванным трубопроводом. Речь о твите Радослава Сикорского».

ТАКЕР КАРЛСОН: Должен отметить, что он муж Энн Эпплбаум.

ДЖЕФФРИ САКС: «Имелись доказательства того, что, да, США действительно это сделали, большое спасибо. Они сказали, что сделают и сделали». Меня выдернули из эфира через тридцать секунд. Я видел, как он прислушивается к чему-то в своем наушнике, могу только представить, что ему говорили: «Убрать этого сукина сына из эфира!» И они просто... «Это интервью окончено». И всё прекратилось. А затем другой ведущий несколько минут меня распекал. Должен сказать, это был последний раз, когда я выступал на мейнстримных СМИ.

ТАКЕР КАРЛСОН: Серьезно?

ДЖЕФФРИ САКС: Да, да.

ТАКЕР КАРЛСОН: Я живу в этой стране и знаю, что вы знаменитость. Вы знамениты уже несколько десятилетий.

ДЖЕФФРИ САКС: Да, где я только не выступал. MSNBC...

ТАКЕР КАРЛСОН: Много!

ДЖЕФФРИ САКС: Много. Постоянно.

ТАКЕР КАРЛСОН: Однако интересно, что ваше «прегрешение» заключалось в том, что вы сказали правду.

ДЖЕФФРИ САКС: Да.

ТАКЕР КАРЛСОН: СМИ должны были за это уцепиться. Это крупнейший акт промышленного саботажа на моём веку. Это крупнейший…

ДЖЕФФРИ САКС: Это действительно серьёзное дело.

ТАКЕР КАРЛСОН: Это крупнейший выброс углекислого газа в истории.

ДЖЕФФРИ САКС: Да. Послушайте, это серьёзное дело. Это акт войны. Это помогает нам понять суть этой украинской войны, понять, что это война между Соединёнными Штатами и Россией которую ведут разными методами. Важно понимать, что это также имеет более глубокое значение в экономическом плане, поскольку отчасти связано с давней американской идеей о том, что нельзя допускать слишком сильного экономического сближения Германии и России. Так что в этой истории много разных моментов.

ТАКЕР КАРЛСОН: Но СМИ должны это освещать!

ДЖЕФФРИ САКС: Послушайте, если можно белым днем убить президента и 61 год избегать за это ответственности; если можно посадить президента соседней страны в самолёт без опознавательных знаков, так что СМИ будут об этом молчать; если можно 30 лет провоцировать войну, которую будут называть «неспровоцированной», то вы многое можете сделать.



Дата публикации 28 мая 2024 года.