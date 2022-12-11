Heute: протестующие в Вене потребовали отмены антироссийских санкций

В центре Вены прошла демонстрация с призывом к отмене антироссийских санкций, сообщает Heute. Как отмечает издание, в мероприятии приняло участие около 300 человек, в том числе бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

Движение «справедливых», образовавшееся в Австрии в результате протестов против карантина, продолжает регулярно проводить демонстрации в разных австрийских городах, пишет Heute. Как отмечает издание, участники этих демонстраций выступают за соблюдение Австрией нейтралитета во внешней политике, за ужесточение миграционного законодательства, а также за отмену антироссийских санкций.

Кроме того, участники движения выступают против «гендерного безумия», а также опасаются угрозы блэкаутов зимой, пишет Heute. В минувшую субботу движение провело очередную демонстрацию в Вене. Как отмечает издание, самым знаменитым участником демонстрации стал бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

Сама демонстрация продлилась несколько часов: в ней приняло участие около 300 человек, сообщает Heute. В первых рядах демонстрантов были российские флаги. Как отмечает издание, проведение демонстрации стало причиной пробки в центре Вены.