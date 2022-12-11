Heute: протестующие в Вене потребовали отмены антироссийских санкций

00:01
Стало известно расписание матчей 1/2 финала ЧМ в Катаре
Определились все участники третьего раунда плей-офф чемпионата мира — 2022.
00:01
Определились все пары полуфиналов чемпионата мира в Катаре
Стали известны все команды, которые примут участие в 1/2 финала чемпионата мира — 2022.
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Марокко и Франция сыграют в полуфинале ЧМ-2022
Сборные Марокко и Франции встретятся в матче 1/2 финала чемпионата мира в Катаре.
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Франция обыграла Англию и вышла в полуфинал ЧМ-2022
Сборная Франции нанесла поражение команде Англии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 года.
23:57
Уотерс на митинге у консульства Британии в Нью-Йорке призвал освободить Ассанжа
Британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в ходе митинга возле британского консульства в Нью-Йорке призвал освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
23:47
Кейн не забил пенальти в ворота Франции в матче ЧМ-2022
Сборные Франции и Англии встречаются в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 года.
23:42
Норвегия выделила $100 млн на восстановление энергосистемы Украины
Норвегия выделила $100 млн на восстановление энергосистемы Украины. Об этом заявил в видеообращении украинский президент Владимир Зеленский.
23:40
Жиру забил второй мяч сборной Франции в матче 1/4 финала с командой Англией
Нападающий сборной Франции Оливье Жиру забил второй мяч в матче 1/4 финала с командой Англией.
23:28
Кейн сравнялся с Руни в списке лучших бомбардиров в истории сборной Англии
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн забил мяч с пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с командой Франции.
23:26
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 рейсов на фоне снегопада
В аэропортах Москвы — во Внукове, в Домодедове и Шереметьеве — задержали или отменили более 40 рейсов на фоне обильного снегопада.
23:23
Кейн догнал Роналду и Марадону по голам на чемпионатах мира по футболу
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн догнал португальца Криштиану Роналду и аргентинца Диего Марадону по голам на чемпионатах мира по футболу.
23:15
Кейн с пенальти сравнял счёт в матче ЧМ с Францией
Сборные Франции и Англии встречаются в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 года.
23:11
Вучич: слова Меркель и Порошенко о Минских соглашениях ставят вопрос о доверии
Сербский лидер Александр Вучич заявил, что слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Украины Петра Порошенко о Минских соглашениях ставят вопрос о доверии.
23:04
Миранчук принёс «Торино» победу в контрольном матче с «Эспаньолом»
«Торино» одержал победу в контрольном матче с «Эспаньолом».
22:59
Рогов сообщил о двух погибших при обстреле ВСУ базы отдыха в Мелитополе
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что, по предварительной информации, два человека погибли и двое ранены при ударе украинских войск по комплексу на базе отдыха в Мелитополе Запорожской области.
22:50
Благодаря голу Тчуамени Франция выиграла первый тайм в матче 1/4 финала с Англией
Сборная Франции обыгрывает команду Англии по итогам первого тайма 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.
22:46
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за снега и гололёда
Столичное ГУ МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за снега и гололёда.
22:39
Гризманн обошёл Анри и Зидана по количеству голевых передач в составе сборной Франции
Нападающий Антуан Гризманн сделал 27-ю голевую передачу в составе сборной Франции, что является лучшим результатом страны за последние 50 лет.
22:35
Рогов сообщил об ударе ВСУ из HIMARS по гостиничному комплексу в Мелитополе
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об ударе Вооружённых сил Украины из HIMARS по гостиничному комплексу «Привал охотника» в Мелитополе Запорожской области.
22:32
Даниил Медведев проиграл Фритцу в финале выставочного турнира в Эр-Рияде
Россиянин Даниил Медведев проиграл американцу Тейлору Фритцу в финальном матче на выставочном турнире в Саудовской Аравии.
22:28
Вучич назвал нарушением соглашений планы Приштины подать заявку в ЕС
Сербский президент Александр Вучич назвал нарушением соглашений планы Приштины подать заявку на вступление частично признанного Косова в Евросоюз. Об этом сообщило РИА Новости.
22:20
Тчуамени открыл счёт в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Англией
Сборные Франции и Англии встречаются в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 года.
22:18
«Вечерне новости»: на севере Косова произошли несколько взрывов и стрельба
На севере частично признанного Косова произошли несколько взрывов и стрельба. Об этом пишет сербское издание «Вечерне новости».
22:16
Льорис побил рекорд Тюрама по матчам за сборную Франции
Вратарь сборной Франции Уго Льорис побил рекорд Лилиана Тюрама по числу матчей за национальную команду.
22:10
Рогов сообщил о срабатывании системы ПВО в Мелитополе
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что система противовоздушной обороны сработала в Мелитополе Запорожской области.
22:05
Медведев заявил, что хотел бы увидеть в финале ЧМ-2022 сборные Аргентины и Марокко
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, какой финал хочет увидеть на чемпионате мира по футболу в Катаре.
21:56
Вучич: Сербия направит запрос миссии НАТО на распределение сербских сил в Косове
Власти Сербии направят официальный запрос командованию миссии Североатлантического альянса KFOR о распределении контингента сербской полиции и армии на территории частично признанного Косова и Метохии.
21:53
Силва извинился перед болельщиками за вылет Португалии с ЧМ-2022
Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва принёс извинения болельщикам за вылет национальной команды с чемпионата мира в Катаре.
21:50
Жителей Киева призвали запастись водой из-за возможных проблем с водоснабжением
Жителям Киева рекомендовали запастись водой на случай проблем с водоснабжением, которые могут возникнуть, если произойдут новые удары по энергетическим объектам Украины.
21:43
Аксёнов: над Симферополем сработала система ПВО
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что над Симферополем сработала система противовоздушной обороны.
21:41
Боно: понимали, что в любой момент португальцы могут забить, и были готовы
Голкипер сборной Марокко Яссин Боно рассказал, что национальная команда была готова к матчу 1/4 финала с Португалией.
21:38
Обозреватель The Independent Дежевски назвала справедливыми требования России перед СВО
Обозреватель издания The Independent Мэри Дежевски назвала справедливыми требования России в сфере международной безопасности, выдвинутые перед началом спецоперации на Украине.
21:26
Дрогба — о победе Марокко над Португалией: да здравствует Африка
Бывший нападающий сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба поздравил Марокко с победой над Португалией в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.
21:24
Совет ЕС согласовал выделение Украине кредитов на €18 млрд в 2023 году
Совет ЕС согласовал пакет документов, предусматривающий выделение Украине кредитов на сумму €18 млрд в 2023 году.
21:19
Главный тренер Марокко — о выходе в полуфинал ЧМ-2022: это ещё не конец
Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги прокомментировал победу своей команды над Португалией в 1/4 финала чемпионата мира 2022 года.
21:13
Сантуш — о поражении Португалии: нам потребовалось много времени, чтобы войти в игру
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал, что национальной команде потребовалось много времени, чтобы войти в игру с Марокко.
21:13
Бастрыкин поручил провести проверку из-за надругательства над флагом России в Финляндии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил СК провести проверку по факту надругательства над флагом России в ходе шествий в Хельсинки.
21:07
Президент Португалии поблагодарил национальную команду после вылета с ЧМ-2022
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза высказался о поражении национальной команды от сборной Марокко в 1/4 финала чемпионата мира по футболу.
21:03
Гендиректор МАГАТЭ Гросси: стреляющие по Запорожской АЭС точно знают, что они делают
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью Al Jazeera заявил, что украинские военные, стреляющие по Запорожской АЭС, «точно знают, что они делают».
21:02
Пепе — о матче с Марокко: неприемлемо, что аргентинский арбитр судил нашу игру
Защитник сборной Португалии Пепе высказался о работе судьи на матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу с Марокко.
20:55
Мбаппе и Кейн попали в стартовые составы сборных Франции и Англии на матч 1/4 ЧМ
Объявлены стартовые составы сборных Франции и Англии на матч 1/4 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре.
20:47
Президент самопровозглашённого Косова отложила муниципальные выборы в сербских районах
Президент частично признанной республики Косово Вьоса Османи перенесла досрочные муниципальные выборы в сербских районах с декабря на апрель.
20:42
Федерация футбола Сенегала поздравила марокканцев с выходом в полуфинал ЧМ
Федерация футбола Сенегала поздравила сборную Марокко с выходом в полуфинал чемпионата мира 2022 года в Катаре после матча 1/4 финала с Португалией.
20:33
Мишустин утвердил правила единовременной выплаты военным-контрактникам
Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил правила единовременной выплаты военным, которые проходят службу по контракту в Вооружённых силах России.
20:32
Боно стал первым африканским голкипером в истории, сыгравшим три сухих матча на одном ЧМ
Голкипер марокканской сборной Яссин Боно стал первым африканским голкипером в истории, который провёл на чемпионате мира три сухих матча.
20:29
Вратарь Марокко Боно — лучший игрок матча четвертьфинала ЧМ-2022 с Португалией
Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имя самого полезного игрока четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Марокко и Португалии.
20:19
Роналду ни разу не забил в восьми матчах в плей-офф чемпионатов мира
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог забить мяч в матче 1/4 финала на чемпионате мира с Марокко.
20:17
МИД: Россия и Турция подтвердили пакетный характер договорённостей по продуктовой сделке
Россия и Турция подтвердили пакетный характер договорённостей по продуктовой сделке по вывозу зерна с Украины и продвижению российской сельскохозяйственной продукции.
20:15
Роналду расплакался после поражения Португалии от Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог сдержать эмоций после поражения национальной команды от Марокко в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре.
20:09
Марокко — первая африканская сборная в истории в полуфинале чемпионата мира
Сборная Марокко переиграла команду Португалии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 года.