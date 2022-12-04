France 24: Австрия не справляется с потоком мигрантов

В Австрии не хватает жилья для размещения беженцев: каждый день на границе с Венгрией полиция задерживает по 400 нелегалов, передаёт France 24. После регистрации они попадают в общежития, где часто проживает в четыре раза больше людей, чем положено, а также почти отсутствуют личное пространство и качественная медпомощь.

Город Никольсдорф, пропускной пункт между Венгрией и Австрией. Этих просителей убежища только что задержали. В этом регионе полиция ежедневно отвозит 400 мигрантов в центры регистрации. Порой стражам порядка необходима помощь, чтобы контролировать поток беженцев.

ХЕЛЬМУТ МАРБАН, официальный представитель полиции в федеральной земле Бургенланд: Когда прибывает много людей, мы можем рассчитывать на другие центры, распределённые по всей стране, чтобы провести индивидуальные допросы, которые занимают много времени. Мигранты получают билет на поезд, QR-код и адрес, куда они должны явиться, а потом их отвозят на вокзал.

После регистрации просители убежища отправляются в общежития — такие как это в городе Трайскирхен. Проблема в том, что там живёт в четыре раза больше людей, чем предусматривалось. Аммар из Сирии живёт здесь уже больше месяца.

АММАР ОТТА БАШИ, проситель убежища: Здесь много народу, так что мы живём по две семьи в одной комнате. Личного пространства не хватает. Туалет и душ общие. Я надеюсь, что меня смогут перевести, что я выучу немецкий. И ещё я хочу приложить все усилия, чтобы сделать что-нибудь хорошее для Австрии.

Мэр Трайскирхена считает, что сложившаяся ситуация неприемлема.

АНДРЕАС БАБЛЕР, мэр Трайскирхена: Когда раздают еду, им приходится стоять в очереди часами, иногда на улице. Не хватает качественного медицинского обслуживания. Решением стало бы открыть новые центры — хватит всего несколько часов, у правительства для этого достаточно пустующих зданий.

Однако в правительстве заявили о переполнении центров: после 2015 года местные власти закрыли слишком много общежитий. Их необходимо в срочном порядке снова открыть.

АНДРЕАС АХРАЙНЕР, директор Федерального агентства по предоставлению убежищ (BBU): В феврале мы уже приняли множество людей с Украины. В данный момент границу переходит больше людей, чем мы можем расселить, вот почему нам нужна помощь регионов. Прикладывается много усилий, но необходимо действовать быстрее.

Но многие беженцы не остаются в Австрии и продолжают свой путь в другие европейские страны. Сейчас правительство обеспечивает всем необходимым 20 тысяч человек. Неправительственные организации утверждают, что такая цифра не должна была создать проблемы, и осуждают кризис, вызванный плохим руководством.

Дата выхода в эфир 02 декабря 2022 года.