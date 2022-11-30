Hürriyet Daily News: Турция усиливает меры безопасности на границах с Сирией и Ираном

В новом докладе Министерства внутренних дел Турции сообщается о серьёзном ужесточении мер безопасности в приграничных районах страны, сообщает Hürriyet Daily News. Завершено строительство тысячи километров заграждений, патрульных дорог, в эксплуатацию введены наблюдательные вышки, системы освещения и сейсмических датчиков в районах, наиболее популярных у нелегальных мигрантов, число которых резко выросло в этом году, напоминает автор материала.

В отчёте, подготовленном Министерством внутренних дел Турции, подчёркивается, что на реализацию проектов в области безопасности страны было выделено порядка 300 млн турецких лир: «Завершено строительство 1077 километров стен и патрульных дорог вдоль границ с Ираном и Сирией… протяжённость сооружений увеличилась на 167 процентов», — приводит текст сообщения Hürriyet Daily News, рассказывая о действиях по усилению мер безопасности на приграничных территориях.

Анкара намерена продолжить строительство стен: в министерстве сообщили, что до конца текущего года работы будут возобновлены. В докладе также указано, что в эксплуатацию введены 300 электрооптических вышек, — всего их 341. Причём строительство 91 вышки осуществлено рамках проекта, финансируемого ЕС, — они расположены на западной границе. Ведущей оборонной компанией Турции Aselsan пограничным войскам переданы 139 патрульных бронированных машин и 284 тепловизионных камеры. В прошлом году компания Aselsan заняла 49-е место в мировом рейтинге Defense News Top 100, отмечает автор материала. Согласно отчёту, установлено более 150 систем сейсмических датчиков в юго-восточной провинции Хаккари, монтажные работы продолжаются в провинциях Агры и Игдыр, а протяжённость системы пограничного освещения сейчас составляет 988 км.

Турция стала одним из ключевых перевалочных пунктов для мигрантов, спасающихся от войн и преследований и желающих попасть в Европу. Благодаря мерам безопасности, принятым на пограничных переходах, в 2022 году в страну был предотвращён въезд более 248 727 нелегальных мигрантов. В этом году силами погранслужб задержано на 86% больше мигрантов, чем за аналогичный период прошлого года, отмечает Hürriyet Daily News.