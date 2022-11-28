Das Erste: Венгрия пообещала одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО, но только в следующем году

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Основатель Левой партии Германии: европейцы расплачиваются за великодержавные амбиции США и трусость собственных лидеров Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Gazeta Polska: ни перемещений войск, ни других сигналов — в Польше не видят подготовки России к открытию второго фронта с территории Белоруссии Gazeta Polska
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New York Times: Пентагон столкнулся с частыми поломками переданной ВСУ артиллерии New York Times
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«Деньги не пахнут»: чешское пиво продолжают поставлять в Россию Lidovky
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CNA: Китай побил собственный рекорд по заболеваемости ковидом CNA
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Генсек ОДКБ Зась посетит церемонию прощания с Владимиром Макеем
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась посетит Минск, чтобы принять участие в церемонии прощания с умершим главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.
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Врач Фокина напомнила о возможностях лечения миеломы
Врач-терапевт, кардиолог телемедицинской компании МК «Доктор рядом» Юлия Фокина рассказала о возможных симптомах множественной миеломы и методах лечения заболевания.
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Более 4 тысяч заявок подали граждане на работу в столичных скоропомощных комплексах
Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что для устройства на работу в новые скоропомощные стационарные комплексы Москвы поступило более 4 тыс. заявок от врачей, среднего медицинского и немедицинского персонала.
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Социолог Каменева рассказала, что перфекционизм может мешать доводить дела до конца
Доктор социологических наук, профессор кафедры социологии, психологии управления и истории Государственного университета управления Татьяна Каменева объяснила, почему люди не всегда доводят начатые дела до конца.
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Карпин: не согласен с разговорами, что в сборной России кто-то не выкладывается
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался об отношении игроков к товарищеским матчам.
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На Украине предупредили о возможных проблемах с выпечкой хлеба из-за аварийных отключений
Отключения электроэнергии на Украине приводят к проблемам с выпечкой хлеба, при остановке печи вся партия может быть отправлена на утилизацию, заявил вице-президент «Всеукраинской ассоциации пекарей» Юрий Дученко.
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В Москве появятся 35,5 тысяч новых вакансий
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с момента старта в 2020 году в Москве программы по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ), город заключил с инвесторами 27 соглашений о строительстве различных объектов.
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Politico: США давят на Евросоюз в вопросе введения потолка цен на нефть из России
США оказывают давление на ЕС в вопросе введения потолка цен на нефть из России.
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В Ленобласти почтили память моряков-балтийцев под командованием Василия Маргелова
В Ленинградской области вспомнили подвиг моряков-балтийцев под командованием Героя Советского Союза Василия Маргелова.
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Агитбригада «Русского Радио» выступила для военнослужащих в День матери
Артисты «Русского Радио» и телеканала RU.TV приняли участие в концерте для военнослужащих ВДВ и членов их семе в культурно-досуговом центре на Кубинке. Выступление состоялось в День матери.
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Чавушоглу допустил, что Турция в ближайшее время может назначить посла в Египте
Турция в рамках нормализации отношений с Египтом может в ближайшее время назначить посла в Каире. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
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Глава Ульяновска уходит с поста на новую работу в оборонно-промышленном комплексе России
Глава Ульяновска Дмитрий Вавилин подал в отставку по собственному желанию. По словам мэра, его уход с поста связан с переходом на работу в оборонно-промышленном комплексе России, так как ему эта сфера очень близка.
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Врач Зяблова посоветовала обратиться к специалисту при проблемах с дыханием
Заместитель главного врача сервиса Budu Елена Зяблова рассказала о симптомах, при которых стоит обратиться за помощью к специалисту.
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Стали известны стартовые составы Южной Кореи и Ганы на матч ЧМ-2022
В матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре встретятся сборные Южной Кореи и Ганы.
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Зампред Совбеза России Медведев заявил о неравенстве в отношениях США и Европы
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о неравенстве в отношениях Соединённых Штатов и Европы.
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В Москве рассказали о планах построить новый спорткомплекс в СВАО
Глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что в рамках программы «Спорт Москвы» в Алексеевском районе столицы (СВАО) в 2023 году возведут спорткомплекс.
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Врач Улумбекова предупредила о риске развития диабета на фоне COVID-19
Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова рассказала, что у некоторых пациентов, перенёсших коронавирус в тяжёлой форме, может развиться ряд заболеваний.
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Синоптик Позднякова предупредила о ночных морозах до -13 °С в Москве на текущей неделе
Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что на текущей неделе в Москве и области ожидается усиление морозов, температура воздуха будет ниже нормы примерно на 4 °С.
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Папа Римский готов посетить Киев только при таком же визите в Москву
Папа Римский Франциск принял решение посетить Киев только в случае такого же визита в Москву. Об этом он сообщил в интервью Americamagazin.
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Юрист Иващенко посоветовала покупателям жилья проверять отсутствие долгов по взносам на капремонт
Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко предупредила, что долги по взносам на капитальный ремонт переходят новому собственнику квартиры.
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Источник: участникам драки в матче «Зенит» — «Спартак» грозит дисквалификация на шесть игр
Стали известны сроки наказания игроков «Зенита» и «Спартака» после драки в матче шестого тура группового этапа Кубка мира.
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На матче ЧМ-2022 вывесили объединённый флаг России и Сербии
В матче второго тура чемпионата мира по футболу в Катаре сборные Камеруна и Сербии сыграли вничью.
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Власти заявили, что около 40% жителей Киевской области находятся без света
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что около 40% населения Киевской области находятся без электроснабжения.
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Дипломат Гатилов: США и Украина не дали содержательного ответа на вопрос о биолабораториях
США и Украина так и не дали содержательного ответа на вопросы России о биологической и военной деятельности Вашингтона на украинской территории, заявил российский постоянный представитель при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов.
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Сербия и Камерун сыграли вничью на ЧМ-2022
Сборные Сербии и Камеруна не смогли выявить победителя в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.
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Генконсул Китая рассказал об упрощении визовых требований к россиянам
Визовые требования для поездки граждан России в Китай упростили. Об этом сообщило генеральное консульство КНР в Хабаровске.
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Пасечник предложил минимизировать затраты на проведение новогодних праздников в ЛНР
Власти ЛНР минимизируют затраты на проведение новогодних праздников, сэкономленные деньги будут направлены на поддержку армии. Во всех городах и районах республики при этом будут установлены новогодние ёлки и пройдут детские утренники.
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Женщина, задавившая мать и ребёнка в Москве, была в наркотическом опьянении
Прокуратура Москвы сообщила, что женщина, насмерть сбившая мать и ребёнка на северо-западе столицы, в момент ЧП была в наркотическом опьянении.
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Фрегат «Адмирал Головко» начал ходовые испытания
Новейший российский фрегат «Адмирал Головко» начал ходовые испытания на полигонах Балтики, сообщает пресс-служба Балтийского флота.
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В «Кармиотиссе» отреагировали на новость о переговорах с Дзюбой
Технический директор «Кармиотиссы» Ттонис Антониу прокомментировал информацию о переговорах с российским нападающим Артёмом Дзюбой.
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В Минобороны России заявили об отражении двух атак ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
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В Росгвардии сообщили о срыве попытки ВСУ переправиться на левый берег Днепра
Артиллерия Росгвардии пресекла попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра и Каховского водохранилища, сообщает пресс-служба ведомства.
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Сборная Камеруна отыграла два гола за две минуты в матче с Сербией на ЧМ-2022
Сборная Камеруна встречается с командой Сербии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.
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Минобороны России сообщило об уничтожении около 80 украинских военных в ЛНР
В ЛНР за сутки уничтожено около 80 военных Украины, сорваны две попытки наступления, сообщили в Минобороны России.
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Сербия повела со счётом 3:1 в матче с Камеруном
Сборная Сербии встречается с командой Камеруна в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.
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ВС России высокоточным ударом уничтожили более 100 украинских военных в Днепропетровской области
В Днепропетровской области российская авиация высокоточным ударом уничтожила более 100 украинских военных, сообщает Минобороны России.
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Армия России остановила попытки ВСУ контратаковать на Артёмовском направлении в ДНР
Украинская армия пыталась силами четырёх ротных тактических групп контратаковать на Артёмовском направлении, военные были остановлены и рассеяны, заявило Министерство обороны России.
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Авиация и артиллерия России поразили восемь пунктов управления Украины
Авиация и артиллерия России нанесли поражение восьми пунктам управления украинских войск.
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Кадыров: чеченские бойцы нашли десятки схронов диверсантов из Херсона
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские бойцы нашли десятки схронов оружия украинских диверсантов из Херсона.
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КДК РФС рассмотрит массовую драку в матче Кубка России «Зенит» — «Спартак» 1 декабря
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация рассмотрит 1 декабря массовую драку в концовке матча Кубка России «Зенит» — «Спартак».
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Путин: Россия высоко ценит визит Токаева в Москву сразу после переизбрания
Москва высоко ценит то, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев первый после переизбрания зарубежный визит совершил в Россию, заявил российский президент Владимир Путин на переговорах с казахстанским коллегой в Кремле.
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МИД Британии: Китай должен уважать право своих граждан на протест
Китай должен уважать право граждан страны на протест, а также соблюдать права СМИ, заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.
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В Польше отрицают существование договорённости в НАТО не поставлять ВСУ танки
Между странами НАТО нет никакой договорённости не поставлять украинской армии тяжёлую военную технику, в том числе танки, заявил в интервью польскому радио представитель Польши при Североатлантическом альянсе Томаш Шатковский.
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Сербия стала первой сборной в истории ЧМ, забившей два гола в добавленное время в первом тайме
Сборная Сербии встречается с командой Камеруна в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.
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Токаев: Казахстан будет делать всё для защиты российских инвестиций в стране
Казахстан будет делать всё, для того чтобы защитить российские инвестиции в стране, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
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Сербия обыгрывает Камерун после первого тайма на ЧМ-2022
Сборная Сербии встречается с командой Камеруна в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.
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Юрист Ярмуш: Евросоюз лишает каждое своё государство суверенитета
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что Совет ЕС включил обход санкций в список уголовных преступлений.
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ФСБ сообщила о задержании троих граждан Украины за подготовку теракта в Мелитополе
Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении серии терактов в местах скопления людей в Запорожской области.
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Путин заявил о переориентации российского экспорта и импорта на новые рынки
Президент России Владимир Путин заявил, что страна переориентирует свой экспорт и импорт на новые рынки на фоне кризиса международной торговли.
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Адвокат сообщил, что в организме Саакашвили нашли мышьяк
В организме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в СИЗО, найдены следы мышьяка, заявил его адвокат Шалва Хачапуридзе.