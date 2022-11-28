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Das Erste: Венгрия пообещала одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО, но только в следующем году

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Венгерский парламент проведёт голосование по вопросу ратификации протоколов о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО не раньше февраля 2023 года. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передаёт Das Erste. Ранее глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйаш заявил, что Венгрия поддержит своих «союзников», однако сначала ей предстоит провести антикоррупционные реформы, предложенные Брюсселем.
Das Erste: Венгрия пообещала одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО, но только в следующем году
AP
Венгрия намерена ратифицировать протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО только в следующем году. «Как мы уже сообщили Швеции и Финляндии, Венгрия поддержит членство этих двух стран в НАТО», — заявил журналистам премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, этот вопрос будет включён в повестку дня первой парламентской сессии 2023 года, которая должна начаться в феврале, сообщает Das Erste. 
 
Для официального приёма двух скандинавских стран в НАТО требуется согласие всех членов альянса. На данный момент Венгрия и Турция остаются единственными странами НАТО, не ратифицировавшими соглашение. Как отмечает издание, после начала конфликта на Украине Швеция и Финляндия «нарушили многолетнюю традицию военного нейтралитета» и в мае подали заявку на вступление в НАТО.
 
Правящая партия «Фидес — Венгерский гражданский союз» неоднократно отказывалась назначить парламентское голосование по этому вопросу. При этом подчёркивалось, что «Фидес» поддерживает вступление двух стран в НАТО.
 
В начале ноября глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйаш заявил, что, прежде чем парламент сможет заняться вопросом о вступлении двух стран в НАТО, Венгрии придётся провести антикоррупционные реформы, предложенные Брюсселем. «Финны и шведы — наши союзники, и как мы можем полагаться на наших союзников, так и они могут рассчитывать на нас», — заявил Гуйаш, добавив, что «не возражает» против их присоединения.
 
Правительство Венгрии ведёт переговоры с Брюсселем о выделении стране миллиардов евро из фондов ЕС. Из-за проблем с коррупцией финансирование Венгрии в настоящее время приостановлено. Оппозиция неоднократно призывала поставить на повестку дня вопрос о ратификации протоколов о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Венгерская социалистическая партия назвала отказ «непонятным и неоправданным», а центристская партия «Движение Моментум» обвинила правительство в «шантаже» Брюсселя.
 
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в ходе встречи с главами правительств Словакии и Чехии Орбан пообещал своим коллегам, что ратификация состоится на первой парламентской сессии 2023 года. «Так что ратификация последует примерно через месяц или два», — подчеркнул премьер-министр Польши, передаёт Das Erste. 
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Das Erste Германия Европа
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