Das Erste: американские пошлины не навредят Пекину, а ответ на них у него найдётся

Американские пошлины на экспорт стали и других товаров не нанесут большого вреда Китаю, так как он поставляет США лишь незначительные объёмы этой продукции, сообщает Das Erste. Однако, несмотря на это, Пекин уже размышляет над введением «ответных мер», в том числе над пошлинами на американские товары и сокращением китайских туристов в США, добавляет издание.

В связи с небольшими объёмами экспорта Китай не сильно пострадает от налогов на экспорт в США, пишет корреспондент Das Erste Штеффен Вурцель. Китай экспортирует в США менее 3% стали, тогда как Германия, Тайвань, Турция и Россия продают американцам гораздо больше. Экспорт алюминия чуть выше, однако он также не существен.

Тем не менее Китай охотно позиционирует себя как сторонника свободной торговли, несмотря на то что сам становится всё более протекционистским. Против американских налогов протестовало не только правительство, но и ассоциация китайской стальной промышленности. В её заявлении говорится: «Планы Трампа представляют вызов для стальной промышленности во всём мире. Они несомненно натолкнутся на большое сопротивление. Мы призываем правительство Китая принять ответные меры».

Конкретно китайские промышленники требуют введения налогов на импорт американской продукции, например, нержавеющей стали, угля, IT-товаров. В свою очередь, руководство страны и партии в Пекине ведёт себя сдержанно и дипломатично, очевидно, пытаясь показать себя «разумным противовесом непредсказуемому президенту». Кроме того, в отличие от «демократически управляемых стран ЕС» в Китае не ведутся публичные дискуссии о плюсах и минусах ответных мер.

«Многие люди беспокоятся о напряжённых торговых отношениях между Китаем и США. История показала, что торговые войны не могут решить никаких проблем. В эпоху глобализации торговая война — это неправильный выбор. Она принесёт вред всем. Но мы должны найти необходимый ответ», — заявил министр иностранных дел Китая Ван И. Тем временем сторонники пошлин на экспорт в США утверждают, что пошлины необходимы из-за китайского перепроизводства, прежде всего солнечных батарей, стекла, цемента, алюминия и стали.

По мнению экспертов, китайское руководство в качестве ответных мер может ввести пошлины на некоторые американские продукты, например, на сою и говядину. Также Китай может навредить американской экономике тем, что перестанет покупать самолёты Boeing или сократит число китайских туристов в США. В спорах с Японией, Южной Кореей, Тайванем и Филиппинами это уже было сделано — и туристическая отрасль этих стран заметно пострадала, резюмирует журналист Das Erste.