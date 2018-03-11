Das Erste: американские пошлины не навредят Пекину, а ответ на них у него найдётся
В связи с небольшими объёмами экспорта Китай не сильно пострадает от налогов на экспорт в США, пишет корреспондент Das Erste Штеффен Вурцель. Китай экспортирует в США менее 3% стали, тогда как Германия, Тайвань, Турция и Россия продают американцам гораздо больше. Экспорт алюминия чуть выше, однако он также не существен.
Тем не менее Китай охотно позиционирует себя как сторонника свободной торговли, несмотря на то что сам становится всё более протекционистским. Против американских налогов протестовало не только правительство, но и ассоциация китайской стальной промышленности. В её заявлении говорится: «Планы Трампа представляют вызов для стальной промышленности во всём мире. Они несомненно натолкнутся на большое сопротивление. Мы призываем правительство Китая принять ответные меры».
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