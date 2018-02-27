GT: высокомерие по отношению к России играет с Вашингтоном злую шутку

США теряют симпатии в мире, как считается, из-за Дональда Трампа. Но на самом деле это происходит уже давно. После окончания холодной войны Вашингтон решил, что развал СССР — его заслуга, а не следствие внутренних проблем страны. Поэтому Америка «возгордилась» и в своём высокомерии совершила целую череду ошибок, из-за которых теперь теряет влияние, утверждает эксперт Global Times Цзинь Цаньжун.

Общепризнанный факт: сегодня США занимают позиции мирового лидера, пишет профессор Института международных отношений при Народном университете Китая Цзинь Цаньжун в своей статье для Global Times. Американское лидерство стоит на четырёх опорах: научно-технических достижениях, военной мощи, финансовых рычагах и, наконец, «мягкой силе». Именно благодаря последней влияние Америки настолько сильно.

Однако в последнее время властная элита в США всё чаще беспокоится, что из-за президентства Дональда Трампа «мягкой силы» у Америки становится всё меньше. Об этом недавно писал даже сам создатель понятия «мягкой силы» Джозеф Най, который, ссылаясь на многочисленные опросы, отмечал, как с приходом к власти республиканского лидера в мире к Америке стали относиться с меньшей симпатией.

Но, по мнению автора статьи, нельзя во всём винить исключительно Трампа. Потеря «мягкой силы» — процесс не единовременный. И в первую очередь на сегодня он обусловлен тем, что после холодной войны США как во внешней политике, так и во внутренней, совершили целую череду ошибок, нанёсших серьёзный удар по их «мягкой силе». А значит, и ответственность за это лежит сразу на нескольких президентах, сменявших друг друга после окончания холодной войны, а также на представителях политической элиты.

В плане внешней политики главная ошибка Вашингтона состояла в том, что он неправильно интерпретировал свою «победу в холодной войне», утверждает китайский аналитик. По его словам, США действительно выиграли в противостоянии с СССР, но случилось это из-за внутренних проблем Советского Союза, которые и развалили страну. Тем не менее эту победу американские власти приписали себе в заслуги, Вашингтон «возгордился» и в своём высокомерии начал притеснять других. Особенно это видно по отношению к России, в которой США всегда видели «страну, проигравшую войну», — именно в этом и кроется основной корень противоречий между Москвой и Вашингтоном.

Сперва россияне надеялись на экономическую помощь американцев, а также на их невмешательство в сфере безопасности. На деле же, США наградили российскую экономику «шоковой терапией», организовав приватизацию всех государственных предприятий страны. И поначалу россияне радостно ринулись скупать акции, однако затем галопирующая инфляция всё обесценила и от многомиллионного государственного имущества не осталось и следа. Тогда-то жители страны смогли трезво взглянуть на «помощь» Запада.

Экономикой дело не ограничилось. В сфере безопасности после холодной войны России тоже досталось от США. Взять хотя бы безостановочное расширение НАТО на восток вопреки всем обещаниям. Заполучив Балтийские страны, альянс тут же нацелился на Грузию и Украину, вступление которых в НАТО сделало бы Россию наиболее уязвимой. Этого Москва уже не могла терпеть и поэтому начала усиленное сопротивление.

Ещё одной внешнеполитической ошибкой Америки стала «арабская весна», полагает эксперт. Изначально в регионе всё крутилось вокруг обострения внутренних противоречий, но силами западных стран всё встало с ног на голову — стабильные секулярные режимы были повержены. В этом процессе Россия утратила немало своих традиционных союзников на Ближнем Востоке, и после того как осталась одна только Сирия, неудивительно, что Владимир Путин решил вмешаться в разразившуюся там гражданскую войну.

Описанное выше отношение к России — «очень большая ошибка» США, уверен Цзинь Цаньжун. Если бы американцы сразу поняли, что их «победа» в холодной войне не их заслуга, а «подарок небес», если бы они изменили своё отношение к России и помогли бы ей интегрироваться в международную систему, теперь бы им жилось куда лучше.

Подобное высокомерное отношение США испытывает на себе и Китай, когда Вашингтон пытается оказывать давление через вопрос независимости Тайваня, инцидентов в Южно-Китайском море или случаев вроде обыска в Саудовской Аравии китайского гражданского судна «Иньхэ», которое заподозрили в перевозке в Иран материалов для создания химического оружия. Также неправильно Америка повела себя и с мусульманами. Начиная с Косова и заканчивая бесконечными войнами на Ближнем Востоке и казнями местных лидеров, США заставили местное население чувствовать, будто оно «ничего не значит».

Вашингтон хозяйничал в Латинской Америке, игнорировал немаловажную Африку и после успешного для него окончания холодной войны совершенно забыл о нуждах своих европейских союзников. Заносчивость и стала самой главной ошибкой американцев.

Во внутриполитическом аспекте происходили похожие вещи. Интеллигенция сочла «победу» в холодной войне победой либеральной демократии, которую в виде неолиберализма попытались внедрить и в экономику. И всё было хорошо, богатели элиты, богател и средний класс — пока в 2008 году манипуляции не вылились в глобальный кризис, в котором средний класс существенно пострадал, а реальные виновники остались безнаказанными. Отсюда начались массовые протесты против власти корпораций и призывы «оккупировать Уолл-стрит».

Таким образом, США стали терять свою «мягкую силу» вовсе не из-за прихода к власти Дональда Трампа, который стал только следствием больших перемен в общественном мнении американцев. Ведь этот президент победил на выборах главным образом потому, что его программа строится на популизме и направлена против элит. Поэтому последним необходимо пересмотреть своё отношение и ко внешней, и к внутренней политике, оставить своё высокомерие, но проблема в том, что они уже лишились умения пересматривать.

С другой стороны, уменьшение американской «мягкой силы», конечно, факт, однако нельзя забывать, что Запад в целом по-прежнему сохраняет свои лидирующие позиции на мировой арене и его преимущество пока очевидно, напоминает китайский эксперт.