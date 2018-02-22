FT: воинственный национализм Трампа привёл к краху американского авторитета

Сегодня Россия стала важной составной частью и причиной снижения уровня международной безопасности, однако ещё более серьёзная проблема — дефицит американского лидерства, пишет Financial Times. причём острее всего последствия ослабления влияния США ощущаются на Ближнем Востоке, где союзники и враги американцев поняли, что могут действовать безнаказанно.

Советник Белого дома по национальной безопасности Герберт Макмастер настаивает на неопровержимости доказательств, свидетельствующих о действиях России по подрыву американской безопасности, а Дональд Трамп полагает, что у Федерального бюро расследований есть дела и поважнее, чем расследование вмешательства Кремля в выборы 2016 года. Как пишет Financial Times, Россия стала важной составной частью и причиной ослабления международной безопасности, однако дефицит американского лидерства стал ещё более серьёзной проблемой.

Как продолжает британское издание, последняя встреча глав внешнеполитических и оборонных ведомств на Мюнхенской конференции по безопасности была весьма мрачной. Ораторы выходили на сцену и зачитывали свои перечни угроз: от путинского вмешательства в выборы на Западе до наращивания военного потенциала Китая в Южно-Китайском море. Однако, как отмечает автор статьи, одно дело — перечислять существующие вызовы, но совсем другое — предлагать решения проблем, чего на конференции не было.

Лидерство Запада должен обеспечивать американский президент, который сегодня воюет со всем своим внешнеполитическим истеблишментом. Но сформировавшийся после холодной войны однополярный мир под руководством США приблизился к закату ещё до того, как Трамп занял президентский пост. Американская гегемония не смогла пережить перераспределение экономической мощи между Востоком и Западом, в первую очередь подъём Китая, который полон решимости утвердиться в качестве глобального лидера.

«Обамовское «лидерство сзади» отчасти стало признанием таких изменений. Но Трамп проводит политику, основанную на воинственном национализме, на отказе от базирующегося на правилах порядка и на восхищении Путиным. Такая политика привела к краху американского авторитета за рубежом», — пишет Financial Times.

Но острее всего последствия от ослабления американского лидерства ощущаются на Ближнем Востоке. И хотя США сохраняют там своё военное присутствие, политическое присутствие Америки в регионе совершенно незаметно. Теперь союзники и враги США поняли, что могут действовать безнаказанно: Саудовская Аравия считает, что у неё есть карт-бланш на ведение войны в Йемене, Турция воюет в Сирии с курдами, которых вооружают американцы, а Иран прекрасно понимает, что если Трамп осуществит свои угрозы и откажется от ядерной сделки с Тегераном, то это приведёт к ухудшению отношений Вашингтона с Европой.

«А ещё есть Путин. Генерал Макмастер вряд ли мог сказать что-то новое, когда Министерство юстиции выдвинуло обвинения в сговоре с целью повлиять на результаты выборов 2016 года против 13 россиян и трёх компаний. И, несмотря на всё это, Трамп не хочет сказать ничего плохого о Путине», — отмечает автор статьи и добавляет, что, по его мнению, такой раскол вряд ли поможет сформировать здравую и разумную политику в отношении России.

Как заключает издание, в годы холодной войны Запад понял, что ингредиентами продуктивного взаимодействия с Москвой являются готовность противостоять агрессии с одной стороны и желание искать области возможного согласия — с другой. И именно нечто похожее необходимо воплотить в жизнь и сегодня, однако на это никто не может рассчитывать, пока в Вашингтоне отсутствует вразумительное и последовательное мировоззрение.