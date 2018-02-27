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Bloomberg: Россия кормит пшеницей половину стран мира

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Экспорт продовольствия из России побил новый рекорд, и в основном этому способствовал рост поставок пшеницы, сообщает Bloomberg. По словам автора статьи, российские зерновые покупает половина стран мира, и больше всех — Египет.
Bloomberg: Россия кормит пшеницей половину стран мира
Reuters

Экспорт продовольствия из России резко возрос благодаря мировому спросу на российское зерно, пишет Bloomberg. Так, за последний год поставки из России подскочили на 25%, и это самый высокий показатель с 2012 года. Судя по данным Российского экспортного центра, в этом году они достигли  $19 млрд. И в основном этот рекорд получился благодаря экспорту пшеницы и замороженной рыбы, а также сахара.

Издание отмечает, что Россия —  мировой лидер по поставкам пшеницы, и в последние годы она захватывает рынок, продавая результаты хорошего урожая по привлекательным ценам. В этом году, как ожидается, будет побит новый рекорд.

Больше половины стран всего мира покупают пшеницу у России, пишет автор статьи. А она, в свою очередь, пытается стать менее зависимой от поставок сельхозпродукции, запретив импорт некоторых продуктовых позиций с Запада в ответ на санкции.

Помогли России больше заработать и более высокие цены на пшеницу. Кроме того, выросли и объёмы экспорта сахара и сладостей.

Огромные объёмы зерна закупает у России Египет, чтобы прокормить своё 95-миллионное население. В прошлом году он обошёл Китай и стал главным покупателем российского продовольствия. Сразу на 44% подскочил импорт Египтом таких российских продуктов, как пшеница и подсолнечное масло, пишет Bloomberg.

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Bloomberg США Северная Америка
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