El Mundo Оригинал

El Mundo: Китай ощущает себя загнанным в угол Америкой, которая плетёт вокруг него «военную паутину»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Китай уверен в том, что США, расширяя своё присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, плетут таким образом вокруг него «военную паутину», пишет El Mundo. Из-за этого Поднебесная чувствует себя загнанной в угол, отмечается в материале.
El Mundo: Китай ощущает себя загнанным в угол Америкой, которая плетёт вокруг него «военную паутину»
AP
Китай чувствует себя загнанным в угол Америкой, которая расширяет своё военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет El Mundo.

В Пекине уверяют, что устроенный Вашингтоном ажиотаж вокруг китайского разведывательного аэростата — это попытка отвлечь внимание от действительно важных вопросов. И руководство КНР, по-видимому, прежде всего обеспокоено недостатком внимания, уделяемого так называемой военной паутине, которую Соединённые Штаты плетут вокруг Китая.

В январе морские пехотинцы США открыли первую за 70 лет новую базу на острове Гуам, на которой будут размещены 5 тыс. военных. Морпехам, как поясняет издание, поручено выявлять в этом регионе угрозы и противостоять им.

А неподалёку оттуда, в Австралии, местные власти с радостью отнеслись к  планам Вашингтона по размещению большего количества военных средств на территории их страны.

Ранее в этом месяце Соединённые Штаты подписали продление своего оборонного пакта с Филиппинами, которые предоставят американским войскам доступ к ещё четырём базам в этой стране, что облегчит более тщательное наблюдение за передвижениями КНР в спорном Южно-Китайском море, особенно вокруг Тайваня.
 
Вооружённые силы США теперь могут действовать в общей сложности на девяти филиппинских базах, расположенных в крайне важной позиции на тот случай, если Пекин нападёт на Тайвань, а Вашингтон решит заступиться за этот автономный остров, который КНР считает своей отколовшейся провинцией.

Министр обороны США Ллойд Остин лично подписал это оборонное соглашение в Маниле.

Перед поездкой на Филиппины он побывал в Сеуле, чтобы обсудить усиление военной и ядерной поддержки Южной Кореи. Пару недель назад, столкнувшись с продолжающейся угрозой со стороны Северной Кореи, южнокорейский президент Юн Сок Ёль заявил, что может попросить своего союзника США разместить тактическое ядерное оружие на территории его страны.

Это заявление прозвучало одновременно с новостями о том, что Вашингтон планирует к 2026 году рассредоточить военно-морские подразделения по островам японского архипелага Рюкю, оснастив их не только ракетами, но и более лёгкой военной техникой для «сдерживания вооружённых сил Китая».

В Японии, как напоминает El Mundo, уже размещено 18 тыс. американских морских пехотинцев — их самая большая концентрация за пределами Соединённых Штатов. Подавляющее большинство этих подразделений базируется на главном острове Окинава, который входит в архипелаг Рюкю. Последний тянется по краю Восточно-Китайского моря и заканчивается примерно в 100 км от Тайваня, отмечается в статье.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
El Mundo Испания Европа
теги
Австралия база военная техника военнослужащие Китай Ллойд Остин Северная Корея США Филиппины Южная Корея Юн Сок Ёль Япония
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров