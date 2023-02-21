El Mundo: Китай ощущает себя загнанным в угол Америкой, которая плетёт вокруг него «военную паутину»

Китай уверен в том, что США, расширяя своё присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, плетут таким образом вокруг него «военную паутину», пишет El Mundo. Из-за этого Поднебесная чувствует себя загнанной в угол, отмечается в материале.

Китай чувствует себя загнанным в угол Америкой, которая расширяет своё военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет El Mundo.



В Пекине уверяют, что устроенный Вашингтоном ажиотаж вокруг китайского разведывательного аэростата — это попытка отвлечь внимание от действительно важных вопросов. И руководство КНР, по-видимому, прежде всего обеспокоено недостатком внимания, уделяемого так называемой военной паутине, которую Соединённые Штаты плетут вокруг Китая.



В январе морские пехотинцы США открыли первую за 70 лет новую базу на острове Гуам, на которой будут размещены 5 тыс. военных. Морпехам, как поясняет издание, поручено выявлять в этом регионе угрозы и противостоять им.



А неподалёку оттуда, в Австралии, местные власти с радостью отнеслись к планам Вашингтона по размещению большего количества военных средств на территории их страны.



Ранее в этом месяце Соединённые Штаты подписали продление своего оборонного пакта с Филиппинами, которые предоставят американским войскам доступ к ещё четырём базам в этой стране, что облегчит более тщательное наблюдение за передвижениями КНР в спорном Южно-Китайском море, особенно вокруг Тайваня.



Вооружённые силы США теперь могут действовать в общей сложности на девяти филиппинских базах, расположенных в крайне важной позиции на тот случай, если Пекин нападёт на Тайвань, а Вашингтон решит заступиться за этот автономный остров, который КНР считает своей отколовшейся провинцией.



Министр обороны США Ллойд Остин лично подписал это оборонное соглашение в Маниле.

Перед поездкой на Филиппины он побывал в Сеуле, чтобы обсудить усиление военной и ядерной поддержки Южной Кореи. Пару недель назад, столкнувшись с продолжающейся угрозой со стороны Северной Кореи, южнокорейский президент Юн Сок Ёль заявил, что может попросить своего союзника США разместить тактическое ядерное оружие на территории его страны.



Это заявление прозвучало одновременно с новостями о том, что Вашингтон планирует к 2026 году рассредоточить военно-морские подразделения по островам японского архипелага Рюкю, оснастив их не только ракетами, но и более лёгкой военной техникой для «сдерживания вооружённых сил Китая».



В Японии, как напоминает El Mundo, уже размещено 18 тыс. американских морских пехотинцев — их самая большая концентрация за пределами Соединённых Штатов. Подавляющее большинство этих подразделений базируется на главном острове Окинава, который входит в архипелаг Рюкю. Последний тянется по краю Восточно-Китайского моря и заканчивается примерно в 100 км от Тайваня, отмечается в статье.