Sky News Australia: ума нет, зато улыбка до ушей — Трамп предсказал появление Байдена ещё в 1980 году

Журналисты Sky News Australia обнаружили интервью Дональда Трампа 1980 года и назвали будущего президента ясновидцем. На видео 34-летний Трамп рассуждает о возможности политической карьеры и посетовал, что многих политиков избирают, хотя у них нет ума, только широкая улыбка. Ведущие пошутили, что таким образом будущий президент предсказал участие в выборах своего соперника Джо Байдена.

Эти невменяемые и одержимые ненавистники Трампа настаивают на том, что Дональд Трамп — это ужасный нарцисс, который хочет стать каким-то безумным диктатором и покончить с демократией, какой мы её знаем. За исключением, конечно, того, что он этого не делает.

РОНА БАРРЕТТ, журналистка: Для некоторых людей главной целью в жизни было стать президентом Соединённых Штатов. А вы хотели бы стать президентом США?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Мне кажется, нет, Рона. Но я бы хотел увидеть президентом кого-то, кто может хорошо выполнять эту работу. И в этой стране много способных людей.

РОНА БАРРЕТТ, журналистка: Большинство способных людей не участвуют в выборах. Большинство мужчин сегодня боятся политики.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Очень жаль, не так ли?

РОНА БАРРЕТ, журналистка: Да.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Жаль. Самые способные люди, как правило, не участвуют в политике. И это очень печальная черта нашей страны. У них крупнейшие корпорации и вообще много всего, но они не баллотируются на пост.

Да, страшный-страшный Дональд Трамп. Говорят, он хуже Гитлера, людоед, монстр, фашист, сторонник превосходства белой расы, расист. За исключением, конечно, того, что это неправда.

РОНА БАРРЕТ, журналистка: А почему кто-то вроде вас не баллотируется на пост? У вас столько денег, сколько может потребоваться, вы многого достигли, несмотря на то что вам всего 34 года. Я знаю, что вы могли бы многое сделать в будущем. Почему бы вам не посвятить себя государственной службе?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Потому что, я думаю, что это очень гадкая жизнь. Я бы хотел и, конечно, мог бы посвятить свою жизнь этой стране, но мне такая жизнь кажется гадкой.





И ещё я полагаю, что кто-то с твёрдыми взглядами и кто-то с такими взглядами, которые, возможно, немного непопулярны, они могут быть верными, но при этом непопулярными, — так вот у такого человека необязательно будет шанс быть избранным против кого-то без большого ума, но с широкой улыбкой. И это печальный комментарий к политическому процессу.

Без большого ума, но с широкой улыбкой. Каким образом ещё в 1980 году молодой Дональд Трамп знал, что будет баллотироваться в президенты против этого человека?! Вот уж кто терпеливый!

Великий дар ясновидения!

РОНА БАРРЕТ, журналистка: Телевидение странным образом испортило весь этот процесс, не так ли?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Да, очень серьёзно. Думаю, сегодня Авраам Линкольн был бы неизбираем из-за телевидения. Ведь он не был красивым и улыбчивым мужчиной.

Авраам Линкольн, Рональд Рейган и Дональд Трамп. Вот моя первая тройка. А кто у вас?

Дата выхода в эфир 10 марта 2024 года.