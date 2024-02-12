NYT: НАТО рискует остаться без США — Европа всерьёз обсуждает выход Америки из альянса
На фоне заявлений Трампа о том, что он не собирается защищать страны НАТО и позволит России напасть на «должников», которые не вкладываются в развитие альянса, страны Европы стали всерьёз задумываться о существовании военного блока без США. При этом, как сообщает The New York Times со ссылкой на европейских дипломатов, такая переоценка альянса «тихо обсуждается» уже несколько месяцев — субботнее заявление Трампа лишь дало членом НАТО новый толчок к пересмотру состава блока.
Несмотря на то что Вашингтон сразу же поспешил заверить страны альянса в том, что слова экс-президента не соответствуют действительности, к утру воскресенья они уже нашли отклик у тех, кто ещё больше убедился в необходимости независимости Европы от США в отношении сдерживания России. Ожидается, что эти вопросы почти наверняка будут обсуждаться в четверг на встрече лидеров НАТО. И несмотря на то что представители США, «несомненно, воспользуются моментом, чтобы заверить всех в своей солидарности», любые их заявления будут встречены сомнениями в том, как альянс будет выглядеть через год, пишет издание.
По мнению председателя Европейского совета Шарля Мишеля, такие «безрассудные заявления», подобные заявлениям Трампа, «служат только интересам Путина». В свою очередь, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен на полном серьёзе заявил, что «в течение трёх-пяти лет Россия может проверить солидарность НАТО, напав на одного из её более слабых членов в попытке расколоть альянс, продемонстрировав, что другие не придут на его защиту». По его словам, это не было оценкой НАТО в прошлом году — такие мысли у лидеров альянса появились совсем недавно.
Особые опасения у европейцев вызывает тот факт, что в случае прихода к власти Дональда Трампа «ядерный зонтик США перестанет прикрывать 31 страну — члена НАТО от российского вторжения». Как отмечает The New York Times, эта ситуация наглядно показала, что «НАТО — это скорее рэкетирская организация, а не альянс».
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