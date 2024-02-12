NYT: НАТО рискует остаться без США — Европа всерьёз обсуждает выход Америки из альянса

Угрозы Трампа не защищать страны НАТО в случае нападения России заставили европейских представителей блока задуматься о пересмотре его состава — причём такие обсуждения ведутся уже несколько месяцев, сообщает The New York Times. Европа опасается, что США могут оставить её без защиты, поэтому всерьёз рассматривает планы по самостоятельной обороне без помощи Вашингтона.

На фоне заявлений Трампа о том, что он не собирается защищать страны НАТО и позволит России напасть на «должников», которые не вкладываются в развитие альянса, страны Европы стали всерьёз задумываться о существовании военного блока без США. При этом, как сообщает The New York Times со ссылкой на европейских дипломатов, такая переоценка альянса «тихо обсуждается» уже несколько месяцев — субботнее заявление Трампа лишь дало членом НАТО новый толчок к пересмотру состава блока.

Несмотря на то что Вашингтон сразу же поспешил заверить страны альянса в том, что слова экс-президента не соответствуют действительности, к утру воскресенья они уже нашли отклик у тех, кто ещё больше убедился в необходимости независимости Европы от США в отношении сдерживания России. Ожидается, что эти вопросы почти наверняка будут обсуждаться в четверг на встрече лидеров НАТО. И несмотря на то что представители США, «несомненно, воспользуются моментом, чтобы заверить всех в своей солидарности», любые их заявления будут встречены сомнениями в том, как альянс будет выглядеть через год, пишет издание.

По мнению председателя Европейского совета Шарля Мишеля, такие «безрассудные заявления», подобные заявлениям Трампа, «служат только интересам Путина». В свою очередь, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен на полном серьёзе заявил, что «в течение трёх-пяти лет Россия может проверить солидарность НАТО, напав на одного из её более слабых членов в попытке расколоть альянс, продемонстрировав, что другие не придут на его защиту». По его словам, это не было оценкой НАТО в прошлом году — такие мысли у лидеров альянса появились совсем недавно.

Особые опасения у европейцев вызывает тот факт, что в случае прихода к власти Дональда Трампа «ядерный зонтик США перестанет прикрывать 31 страну — члена НАТО от российского вторжения». Как отмечает The New York Times, эта ситуация наглядно показала, что «НАТО — это скорее рэкетирская организация, а не альянс».