Макгрегор: это Запад приказывает Зеленскому атаковать российские города
Дата выхода в эфир 16 февраля 2024 года.
Дата выхода в эфир 16 февраля 2024 года.
Бежавший в Россию украинский военный Андрей Камынин призвал своих бывших сослуживцев «валить» из ВСУ.
26 апреля выйдет фит фигуристки Камилы Валиевой и певицы Мии Бойки.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска нанесли удар по окраине посёлка Задорожный Краснояружского района.
Проголосовать за нынешнего президента России Владимира Путина, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, готовы 79% жителей страны, говорят результаты опроса ВЦИОМ.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что журналисты и зрители не будут допущены на товарищеские матчи на третьем зимнем учебно-тренировочном сборе в Абу-Даби (ОАЭ).
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали село Почаево в Грайворонском городском округе региона.
Стало известно, сколько «Реал» заплатит за переход в клуб нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон решил предоставить помощь Украине в ущерб собственному народу.
Чемпион мира среди смешанных команд по кёрлингу Александр Крушельницкий признался, что мог выступить с мужской сборной Санкт-Петербурга на Всероссийской спартакиаде сильнейших гораздо лучше.
Фигуристка Аделия Петросян прокомментировала первое место по итогам короткой программы на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил во время выступления, которое транслировалось национальным телевидением, что парламент страны ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО в начале весенней сессии.
«Ливерпуль» в гостях нанёс разгромное поражение «Брентфорду» в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.
В медицинских учреждениях находятся 14 пострадавших в результате обстрела украинскими войсками торгового центра в Белгороде, в том числе двое детей. Об этом говорится в сообщении Минздрава.
Запорожское следственное управление СК России организовало проверку после того, как несколько человек получили незначительные травмы в результате взрыва в детско-юношеской спортивной школе города Мелитополь.
Россиянка Анна Калинская оформила выход в основную часть представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае (ОАЭ).
Великобритания может отправить украинским войскам тысячи беспилотников с применением технологии искусственного интеллекта (ИИ) в ближайшие месяцы, сообщило агентство Bloomberg.
Фигуристка Аделия Петросян лидирует после короткой программы в женском одиночном катании на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.
Владимир Зеленский сообщил, что приглашал бывшего американского лидера Дональда Трампа посетить Украину, и если он приедет, то готов поехать с ним «даже на передовую».
Обозреватель RT Елена Вайцеховская подвела итоги выступлениям фигуристов в мужском одиночном катании на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.
Адвокат Калой Ахильгов, представляющий интересы блогера Аяза Шабутдинова, опроверг информацию о возбуждении новых уголовных дел о мошенничестве.
Серебряный призер Олимпиады по конькобежному спорту Сергей Трофимов признался, что пока не собирается заканчивать спортивную карьеру.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT назвал «откровенным воровством» передачу Эстонии почти $500 тыс. из «конфискованных российских фондов» для оказания помощи Украине.
Саммит по Украине рискует пройти позже запланированного в связи с недостаточной вовлечённостью в мероприятие мировых лидеров. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал свои слова после короткой программы на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.
Петербургский «Зенит» начал третий зимний учебно-тренировочный сбор в Абу-Даби (ОАЭ).
Сирены воздушной тревоги работают в пяти украинских областях.
Нападающий «Спартака» Квинси Промес вернулся в расположение московского клуба.
Бобслеистки Анастасия Дудкина и Снежана Трофимец завоевали золотые медали Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов в турнире двоек в Сочи.
Специалисты МЧС России спасли провалившегося под лёд лося на озере Плоское в районе деревни Шихино в Тверской области. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС России.
Вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона нет плана Б в вопросе дальнейшей поддержки Украине.
Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев номинирован на звание лучшего молодого футболиста Кубка Азии 2024 года в Катаре.
Глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин не собирается первым применять ядерное оружие против кого-либо, в том числе против Украины.
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе.
Фигурист Марк Кондратюк прокомментировал решение Александра Самарина завершить карьеру.
Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что средства противовоздушной обороны пресекли ракетную атаку украинской армии на Мариуполь.
Российский фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал третье место в мужском одиночном катании на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.
Минюст США заявил, что американские власти направили почти $500 тыс. из «конфискованных российских фондов» для оказания помощи Украине.
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что старший сын главы республики Ахмат Кадыров получил орден Кадырова и был назначен на должность министра по делам молодёжи.
Сборная Санкт‑Петербурга стала победителем женского турнира по кёрлингу на Спартакиаде сильнейших в Красноярске.
Телеканал Al Masirah заявил, что Соединённые Штаты и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.
Фигурист Марк Кондратюк прокомментировал вторую позицию на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что партизаны накапливают оружие в подконтрольном украинской армии городе Херсоне.
Украинский Пятый канал сообщил о взрывах в Харькове.
Евгений Семененко прокомментировал победу на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.
Фигурист Евгений Семененко одержал победу в мужском одиночном катании на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Украинские войска не смогут «вернуть» Крым, вместе с тем Киев может потерять ещё больше территорий. Об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном попросил Вашингтон передать Киеву ракеты ATACMS с дальностью полёта более 300 км.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о том, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе перейдёт в мадридский клуб.
МВД Германии продлило до 15 июня меры временного стационарного пограничного контроля на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией.