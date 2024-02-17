Макгрегор: это Запад приказывает Зеленскому атаковать российские города

Любые кадровые замены, которые предпринимает Зеленский, — это всего лишь перестановка шезлонгов на «Титанике», заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner. Киевское правительство разваливается, уверен эксперт. А Зеленский следует приказам Запада нападать на российские города и деревни. В этом он очень похож на Гитлера, который считал, что если нельзя что-то получить, то это нужно уничтожить.

Каковы ваши мысли с военной точки зрения по поводу того, что Зеленский попросил или заставил генерала Залужного уйти в отставку? Это был такой PR-ход и было ли увольнение Залужного правильным шагом?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник США в отставке: Это перестановка шезлонгов на «Титанике».

Окей…

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник США в отставке: С Украиной покончено. Украинское правительство — это фасад. Украинцы отдали всё, что могли. Каждый отдельный украинец, который сражался на той войне, сделал то, что украинцы делали всегда, — сражался мужественно и с большой решимостью.





У них в значительной степени закончились трудоспособные мужчины. И теперь они хотят вернуть любых украинских мужчин, которых смогут найти из-за границы, чтобы их снарядили и убили перед российской обороной, которая оказалась в значительной степени неприступной.





Так что я думаю… Я думаю, нам нужно уже осознать, что правительство разваливается. И уже совсем неважно, кто возьмёт верх и кто появится завтра утром, чтобы заправлять делами. Всё кончено.





Теперь… Некоторые личности, которых выдвигает вперёд нынешний режим, режим Зеленского, как я это называю, — это люди, которые являются полезными инструментами для МI6 в Лондоне и для ЦРУ. Они сделают то, что мы скажем. И что же мы приказываем им?





Мы им приказываем использовать любые ракеты, которые мы можем им предоставить, или беспилотные системы, чтобы нанести вред России, чтобы нанести вред русским на территории России. Другими словами, атаковать города, деревни внутри России.

Это своего рода бессмысленное оружие мести. Это похоже на глупый приказ, который отдал Гитлер в 1944 году: «Если мы не можем удержать Париж, сожгите его». Был дан такой приказ, а немецкий командир, конечно, его проигнорировал. Вот примерно с таким менталитетом вы имеете дело в случае с Зеленским. Если мы не можем это получить, то мы это уничтожим.





Если мы не можем победить на поле боя, то мы будем наносить вред русским. Это не сработает. Это сделает только хуже.

Дата выхода в эфир 16 февраля 2024 года.