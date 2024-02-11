Подполковник армии США: отставка Залужного ничем не поможет Украине

Перемены в военном руководстве Украины никак не изменят ситуацию на поле боя — Киев по-прежнему будет страдать от нехватки оружия и боеприпасов, а преимущество продолжит быть за Россией, заявил подполковник армии США Александр Виндман в интервью Bloomberg. По его словам, это стало преимуществом только для самого Зеленского, которому сильно популярный главком создавал ненужные проблемы.

Благодаря Зеленскому у Украины появилось новое руководство в вооружённых силах. Подполковник, мне интересно, как вы считаете, это улучшит или ухудшит положение на поле боя? Судя по сообщениям, украинские солдаты не в восторге от перемен…

АЛЕКСАНДР ВИНДМАН, подполковник, экс-директор по европейским делам Совета национальной безопасности США: Это, вероятно, не будет иметь катастрофического эффекта — но и не обязательно будет иметь положительный результат. Самое большое значение этого изменения заключается в том, что президент Украины сам имеет право выбирать своих военачальников. Залужный не совсем справлялся с тем, что от него требовал Зеленский. И если честно, Залужный становился довольно популярным — а это создавало непростое положение для президента. Поэтому он переключился на более благосклонное, более, откровенно говоря, надёжное военное начальство.

Что касается последствий на поле боя, то в принципе ситуация не сильно изменится. Украина по-прежнему страдает от нехватки артиллерии. Украину постепенно превосходят в отношении беспилотников.

У Сырского не самая лучшая репутация среди фронтовиков и командиров бригад. К сожалению, его репутация построена на кровопролитии в районе Бахмута, когда Украина понесла около 20 тысяч жертв. Я не думаю, что это способствует его расположению среди войск.

На самом деле, я считаю, что тут всё гораздо сложнее, и дело в том, что Залужный, бывший главнокомандующий, действительно стал очень популярен. Теперь они будут работать над всеми этими вопросами, но это не окажет серьёзного влияния на ход войны в ближайшем будущем. Мне кажется, как я уже сказал, 2024 год будет в основном подготовительным годом для проведения контрнаступления в будущем.

Дата выхода в эфир 10 февраля 2024 года.