ABC: из-за поставок на Украину Испания теперь не может справиться с собственным дефицитом вооружений

01:32
JPMorgan Chase подал в суд на ВТБ за попытку разморозить активы на $439 млн
Банк JPMorgan Chase подал в суд на ВТБ за попытку разморозить активы на $439 млн.
01:21
Глава Минюста Малюська предложил мобилизовывать осуждённых за убийство
Глава Минюста Денис Малюська предложил мобилизовывать осуждённых за убийство, сразу отправляя их на фронт.
00:55
Глава ЦРУ Бёрнс: Украина может потерпеть поражение уже к концу 2024 года
Директор ЦРУ США Уильям Бёрнс заявил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже к концу 2024 года.
00:50
«Марсель» обыграл «Бенфику» в серии пенальти и прошёл в полуфинал Лиги Европы
«Марсель» на своём поле в серии послематчевых 11-метровых ударов обыграл лиссабонскую «Бенфику» в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы УЕФА.
00:47
Ракетную опасность отменили в Белгороде и Белгородском районе
В Белгороде и Белгородском районе отменена ракетная опасность, сообщает мэрия города.
00:42
Небензя: США показали своё отношение к палестинцам, не дав принять страну в ООН
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты показали своё истинное отношение к палестинцам, проголосовав в Совбезе ООН против рекомендации принять страну в состав ООН.
00:22
«Байер» побил уникальный рекорд «Ювентуса» по количеству матчей без поражений во всех турнирах
Леверкузенский «Байер» установил рекорд продолжительности беспроигрышной серии для команд из топ-5 европейских чемпионатов.
00:20
США заблокировали резолюцию, рекомендующую принять Палестину в состав ООН
Соединённые Штаты наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН, рекомендовавший Генассамблее принять Палестину в состав организации в качестве полноправного члена.
00:11
«СТРАНА.ua»: в Павлограде Днепропетровской области произошли взрывы
В городе Павлоград Днепропетровской области прозвучали взрывы.
00:05
В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога
В Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины объявили воздушную тревогу.
00:05
Голы Манчини и Дибалы помогли «Роме» победить «Милан» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы
«Рома» в домашнем матче победила «Милан» в итальянском противостоянии и вышла в полуфинал Лиги Европы УЕФА.
00:02
«Байер» ушёл от поражения в матче с «Вест Хэмом» и пробился в полуфинал Лиги Европы
Лондонский «Вест Хэм» сыграл вничью с леверкузенским «Байером» в ответном матче Лиги Европы УЕФА.
00:00
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
Опасность атаки беспилотников объявили в Белгороде и Белгородском районе.
23:56
«Аталанта» с Миранчуком проиграла «Ливерпулю» дома, но вышла в полуфинал Лиги Европы
Итальянская «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, пробилась в 1/2 финала Лиги Европы УЕФА.
23:50
Краснов: украинский след в деле о «Крокусе» очевиден, организаторов ждёт кара
Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что украинский след в деле о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» очевиден, организаторов этого преступления ждёт кара.
23:48
Вратаря «Астон Виллы» не удалили в матче Лиги конференций за две жёлтые карточки
Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес не был удалён в матче 1/4 финала Лиги конференций с «Лиллем», несмотря на то что получил две жёлтые карточки.
23:37
В Белгороде и Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности.
23:24
Economist: Киев игнорирует призывы США прекратить удары по инфраструктуре России
Украина игнорирует рекомендации Соединённых Штатов прекратить удары по инфраструктуре России, пишет журнал The Economist.
23:15
НХЛ проголосовала за переезд «Аризоны» в Юту
Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально объявила о создании новой франшизы в штате Юта.
23:13
Вице-премьер Верещук: предстоящая зима на Украине будет очень сложной
Украинский вице-премьер Ирина Верещук предупредила, что предстоящая зима на Украине будет очень сложной на фоне повреждений инфраструктуры.
23:02
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.
22:51
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 1002 см
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 32 см и достиг отметки 1002 см.
22:44
Экс-тренер «Спартака» вывел «Астон Виллу» в полуфинал Лиги конференций
Английская «Астон Вилла», которую возглавляет бывший главный тренер московского «Спартака» испанец Унаи Эмери, сумела пробиться в полуфинал Лиги конференций УЕФА.
22:39
В МАГАТЭ поступили данные о новой попытке атаки дрона на учебный центр ЗАЭС
В Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) поступила информация о том, что была предпринята новая попытка атаки дрона на учебный центр Запорожской АЭС в четверг, 18 апреля.
22:27
В Ашкелоне на юге Израиля объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога впервые с 4 апреля объявлена в городе Ашкелоне, расположенном на юге Израиля.
22:26
Фетисов заявил, что сыграть за ЦСКА в 51 год его уговорили Лавров и Шойгу
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, как согласился сыграть за ЦСКА официальный матч в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в возрасте 51 года.
22:16
CNN: власти Чада пригрозили США разрывом военного соглашения
Власти Республики Чад направили Соединённым Штатам письмо, в котором пригрозили разрывом соглашения о безопасности, определяющего правила и условия действий американских военнослужащих в стране.
22:12
Экс-президент «Спартака»: Слуцкому приклеили ярлык шута, а он показывает результаты
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о работе российского тренера Леонида Слуцкого, который возглавляет китайский футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа».
22:05
Туск: Польша не имеет возможности поставить Украине системы ПВО Patriot
Польша не имеет возможности поставить Украине системы ПВО Patriot. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск.
22:04
В Тбилиси проходит очередная акция протеста против закона об иноагентах
В Тбилиси проходит очередная акция протеста против принятия закона об иностранных агентах.
21:58
Глава Дагестана: инцидент на КПП «Герзель» не отразится на отношениях с Чечнёй
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что инцидент на КПП «Герзель» с главой ГУ МЧС по Чечне никак не отразится на братских и добрососедских отношениях с чеченским народом.
21:55
ТАСС: подозреваемый в убийстве в Москве объявлен в федеральный розыск
Подозреваемый в убийстве из-за парковки на юго-востоке Москвы объявлен в федеральный розыск, информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
21:53
Родионенко: программы российских гимнастов сильнее, чем у участников Кубка мира
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко поделилась мнением об уровне международных стартов без российских спортсменов.
21:53
На Украине вынесли заочные приговоры трём депутатам Госдумы
Управление Службы безопасности Украины по Тернопольской области сообщило, что суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы трёх депутатов Госдумы за поддержку решения о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.
21:47
НАТО: к саммиту в Вашингтоне не будет условий для приглашения Украины в альянс
Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ заявил, что к июльскому саммиту альянса в Вашингтоне условий для приглашения Украины в НАТО не сложится.
21:45
Сорин объяснил, почему Пеклецова не попала в состав сборной России по лыжным гонкам на следующий сезон
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, почему Алину Пеклецову не включили в ростер национальной команды страны на сезон-2024/25.
21:37
Ставропольский край нарастил экспорт в КНР на 6%
Экспорт из Ставропольского края в КНР в 2023 году вырос на 6%, заявили в правительстве региона.
21:36
США ограничили передвижение главы МИД Ирана на время его пребывания в Нью-Йорке
В Госдепе заявили, что перемещение министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна на время его пребывания в Нью-Йорке для участия в мероприятиях по линии ООН было ограничено.
21:35
Украинец Потеря в преддверии боя с россиянином Шарой Буллетом выступит на UFC 301 на коротком уведомлении
Украинский боец Игорь Потеря проведёт поединок с бразильцем Мишелем Перейрой на турнире UFC 301 в Рио-де-Жанейро.
21:33
Риттер: Столтенберг лицемерит, когда называет Россию угрозой для Европы и НАТО
Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире RT высказал мнение, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг лицемерит, когда называет Россию угрозой для стран Европы и НАТО.
21:31
Молодые аграрии Крыма получили господдержку в размере 156 млн рублей за шесть лет
Молодые аграрии Крыма получили государственную поддержку в размере 156 млн рублей за шесть лет.
21:27
Пономарёв посоветовал Дзюбе уезжать в Китай: он всех бы там задавил
Полуфиналист чемпионата мира в составе сборной СССР Владимир Пономарёв посоветовал нападающему «Локомотива» Артёму Дзюбе попробовать свои силы в Китае.
21:26
Минниханов пригласил жителей Казани на общегородской субботник
Раис Татарстана Рустам Минниханов пригласил жителей Казани на общегородской субботник.
21:22
Аналитик Антонов допустил рост курса биткоина в II квартале
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов выразил мнение, что в II квартале 2024 года курс биткоина имеет хорошие перспективы для роста.
21:22
Госдеп: США не поддержат принятие Палестины в состав ООН
США не намерены голосовать в поддержку резолюции о принятии Палестины в состав ООН в качестве постоянного члена.
21:21
Миранчук выйдет на поле с первых минут в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Ливерпулем»
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в основной состав на ответную четвертьфинальную встречу Лиги Европы с «Ливерпулем».
21:17
В четырёх городах Челябинской области вводят режим НМУ
В четырёх городах Челябинской области вводят режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в ночь на пятницу, 19 апреля.
21:13
Синоптик Шувалов объяснил дождливую погоду в апреле
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прокомментировал дождливую погоду в столичном регионе в апреле.
21:12
МИД Украины раскритиковал премьера Грузии за заявление об «украинизации» страны
В Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, который предупредил о рисках «украинизации» закавказской республики.
21:08
В подмосковном Минздраве напомнили о необходимости присмотра за детьми у открытых окон
В Минздраве Московской области напомнили о необходимости присмотра за детьми во время проветривания помещений.