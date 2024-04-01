La Vanguardia: соглашение с Россией неизбежно — но это лучше, чем мировая война

В то время как НАТО исполняется 75 лет, европейские лидеры готовят население к увеличению расходов на вооружения, при этом всё чаще звучат заявления о возможности третьей мировой, пишет замдиректора La Vanguardia Лола Гарсия. Однако по её словам, эта война отнюдь не неизбежна, поскольку украинский конфликт может закончиться только соглашением.

Третья мировая война не неизбежна, считает замдиректора La Vanguardia Лола Гарсия.



На фоне того как НАТО исполняется 75 лет, европейские лидеры готовят население к увеличению расходов на вооружение.



Испанский премьер Педро Санчес уже попросил своих коллег не устраивать переполох своими предупреждениями о третьей мировой войне, однако его министр обороны уверяет, что такая возможность определённо существует. В результате аргументы в пользу перевооружения кажутся логичными.



Столкнувшись с действиями России и своей зависимостью от непредсказуемых США, Европа приходит к выводу, что ей необходимо укреплять свою безопасность, говорится в статье.



В начале украинского конфликта Европа заявила, что санкции оставят российского лидера в изоляции, в том числе и среди его собственного населения, однако сейчас уже можно наблюдать неуместность таких заявлений.



Спустя 75 лет после основания НАТО на кону стоит новый глобальный баланс, однако, по мнению автора, украинский конфликт может закончиться только соглашением.



«И мы можем только попытаться сделать так, чтобы оно обеспечило наилучшие условия для Украины и позволило Европе смягчить отношения с Россией и не думать о третьей мировой войне», — пишет Гарсия.