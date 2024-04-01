La Vanguardia: соглашение с Россией неизбежно — но это лучше, чем мировая война

22:26
Быстров: если «Зенит» победит «Спартак» в Кубке, буду ждать отставки Абаскаля
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров будет ждать отставки Гильермо Абаскаля с поста главного тренера в случае поражения от «Зенита» в Кубке России.
22:18
Повторные взрывы прогремели в Херсоне
В подконтрольном украинским властям городе Херсон произошли повторные взрывы.
22:16
Психолог Кочетова дала советы по выбору отдыха
Клинический психолог, доцент кафедры возрастной психологии имени профессора Л.Ф. Обуховой факультета «Психология образования» Московского государственного психолого-педагогического университета Юлия Кочетова дала рекомендации по выбору отдыха.
22:13
В Петербурге утвердили создание нового гостеатра
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о создании нового государственного театра «ДРАМ.ПЛОЩАДКА».
22:12
Имя актёра Биктемирова присвоили Казанскому театральному училищу
В правительстве Татарстана подписали указ о присвоении Казанскому театральному училищу имени актёра Шауката Биктемирова.
22:12
Аэропорт Минвод обслужил 366 тысяч пассажиров в марте
Аэропорт Минеральных Вод обслужил 365,8 тыс. пассажиров в марте 2024 года.
22:12
В Самарской области отремонтируют усадьбу Самариных
В селе Приволжье Самарской области отремонтируют объект культурного наследия регионального значения — усадьбу Самариных.
22:10
Хэмилтон хочет, чтобы в «Формуле-1» были женщины-пилоты
Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон хочет, чтобы в «Формуле-1» были женщины-пилоты.
22:10
В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА.
22:08
Российская военная полиция развернула ещё один пост в районе Голанских высот
Военная полиция России развернула дополнительный пост у Голанских высот на линии зоны разъединения вооружённых сил Израиля и Сирии.
22:04
В Симферополе открылась выставка к 80-летию освобождения Крыма от фашистов
В Симферополе начала работу выставка, посвящённая 80-летию со дня освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков.
21:58
Музей истории Крымской железной дороги открыли в Симферополе
Музей истории Крымской железной дороги начал работу в Симферополе.
21:57
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области
В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
21:55
«Матч ТВ»: Кадырова тренируется в паре с Мироновым
Российская фигуристка Ясмина Кадырова пробуется встать в пару с Ильёй Мироновым.
21:52
«Зеркало недели»: в Херсоне раздались взрывы
Взрывы прогремели в Херсоне, находящемся под контролем украинской армии.
21:52
В Крыму начался пожароопасный сезон
В Крыму в понедельник, 1 апреля, начался пожароопасный сезон.
21:51
Спасатели в Свердловской области подняли тело четвёртого горняка на поверхность
В Свердловской области спасатели МЧС России подняли тело четвёртого горняка на поверхность.
21:47
СК возбудил уголовное дело по факту обвала на шахте в Краснотурьинске
Следственный отдел по городу Краснотурьинску возбудил уголовное дело по факту обрушения на шахте «Северопесчанская», заявили в СУ СК России по Свердловской области.
21:46
В Твери зафиксировали температурный рекорд
В Твери 31 марта зафиксировали новый температурный рекорд, превышающий норму на пять градусов.
21:44
Сезон электросамокатов начался во Владивостоке
Во Владивостоке с 1 апреля открылся сезон проката электросамокатов.
21:44
В Тверской области поздравили ветерана Великой Отечественной с 100-летием
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил с 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Марию Ларионову.
21:42
В Крым направят 6 млрд рублей на ремонт дорог
В Крым направят 6 млрд рублей на работы по ремонту дорог. Финансирование увеличилось в семь раз по сравнению с 2014 годом.
21:41
Аршавин считает Карпина лучшим тренером для сборной России по футболу
Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин считает Валерия Карпина лучшим тренером для сборной России по футболу.
21:35
Количество пострадавших при обстреле Белгородской области увеличилось до десяти
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что количество пострадавших мирных жителей в результате обстрела региона увеличилось до десяти.
21:34
Силы ПВО России перехватили шесть БПЛА ВСУ над акваторией Чёрного моря
В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО перехватили шесть БПЛА ВСУ над акваторией Чёрного моря.
21:31
СК: найденный мёртвым в болоте в Курской области мальчик умер от асфиксии
В СУ СК России по Курской области заявили, что десятилетний мальчик, тело которого нашли в болоте неподалёку от администрации сельсовета деревни Чапли Курчатовского района, умер от асфиксии.
21:28
Нижегородская область примет участие в акции «Зажги синим»
Нижегородская область присоединится к международной акции «Зажги синим», которая состоится 2 апреля. С 19:00 до 23:00 фасады ряда культурных и архитектурных объектов сменят цвет подсветки.
21:26
Иранский игрок «Ростова»: в России безопасно, в новостях за границей врут
Форвард «Ростова» Мохаммад Мохеби заявил, что чувствует себя безопасно в России.
21:21
В Тюмени объявили новый состав Общественной молодёжной палаты
В Тюмени прошло заседание, посвящённое формированию Общественной молодёжной палаты при региональном парламенте.
21:21
Подполье: ВС России второй раз за сутки поразили аэродром в Кривом Роге
Представитель подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска второй раз за день нанесли удар по украинскому аэродрому в Кривом Роге Днепропетровской области.
21:15
МИД Ирана заявил о готовности ответить на атаку Израиля по иранскому консульству
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что иранские власти оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля по консульскому отделу посольства республики в Дамаске и выбрать форму данного ответа.
21:13
В Подмосковье создадут более десяти парков
В Московской области планируют создать более десяти новых парковых территорий, доложил министр благоустройства региона Михаил Хайкин губернатору Андрею Воробьёву на совещании.
21:06
Источник: годовой убыток «Спартака» второй год подряд превышает миллиард рублей
Чистый убыток московского «Спартака» за год составил 1,17 млрд рублей.
21:04
Мосбиржа приостановит торги расписками X5 Retail Group с 5 апреля
Московская биржа приостановит торги расписками X5 Retail Group с 5 апреля.
21:01
В Подмосковье пройдёт более 160 тематических ярмарок в апреле
В Московской области состоится более 160 тематических ярмарок в апреле. На них будут представлены фермерские продукты, одежда, сувениры и другие товары.
21:00
Акции в честь Гагарина пройдут в Нижегородской области 1—12 апреля
В Нижегородской области 1—12 апреля в честь 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина пройдёт ряд мероприятий и акций.
21:00
Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка пройдёт в Тюмени 3—4 апреля
XXII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах России пройдёт в Тюменской области 3—4 апреля.
20:52
Минздрав: один человек погиб из-за обвала на шахте «Северопесчанская» на Урале
В результате обвала на шахте «Северопесчанская» в Краснотурьинске погиб один рабочий. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.
20:51
Журова — об Олимпиаде: без россиян Парижу будет проще
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что если российские спортсмены не приедут на летние Олимпийские игры в Париж, то властям столицы Франции это будет выгодно.
20:50
Число трансплантаций донорских органов в Петербурге увеличилось в семь раз
В Санкт-Петербурге в семь раз увеличилось число трансплантаций донорских органов, заявил заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Алексей Терешин.
20:42
«СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в Кривом Роге
В Кривом Роге Днепропетровской области Украины прогремели взрывы.
20:39
На иноагента Троянову могут завести дело за угрозу убить президента России
На иностранного агента Яну Троянову* могут завести уголовное дело после её слов, что она «мечтает убить» президента России Владимира Путина.
20:38
Матыцин: нет сомнений, что Игры БРИКС станут поводом для гордости
Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о предстоящих в Казани летом 2024 года Играх стран БРИКС.
20:38
Белый дом: ВСУ в последнее время теряют позиции из-за отсутствия помощи США
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что украинская армия в последние недели теряет позиции на фронте в связи с отсутствием помощи со стороны США.
20:32
СК завёл дело по факту столкновения автобуса и поезда в Ярославской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту столкновения автобуса и поезда в Ярославской области, в результате которого погибли семь человек.
20:23
Чернов: «Спартак» участвует в чемпионской гонке РПЛ
Защитник московского «Спартака» Никита Чернов считает, что красно-белые участвуют в гонке за золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) в нынешнем сезоне.
20:22
Губернатор Евраев: диспетчер переезда, где произошло ДТП с поездом, был пьян
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что диспетчер железнодорожного переезда, где произошло ДТП с участием поезда и автобуса, был пьян.
20:13
Медведев — о задержанном учредителе «СКА Арены»: у клуба пересечений с ним не было
Председатель совета директоров СКА Александр Медведев отреагировал на новость о задержании по обвинению в растрате в особо крупных размерах учредителя ООО «СКА Арена» Игоря Забирана.
20:13
В Амурской области задержали главного инженера рудника «Пионер»
В Следственном комитете России заявили, что в Амурской области по подозрению в нарушении требований безопасности при ведении работ на руднике «Пионер» задержан главный инженер.
20:12
ieidiseis.gr: Греция отправит боеприпасы на сумму €150 млн Украине через Чехию
Греция собирается передать боеприпасы стоимостью €150 млн Украине через Чехию, говорится в материале портала ieidiseis.gr.