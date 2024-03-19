ABC: Германия набирает молодых шпионов и готовит детей к войне

14:12
Финляндия доставит боевые катера на Украину через Румынию
Финляндия передала боевые катера для украинской армии, их доставляют на Украину через территорию Румынии.
14:06
Гладков: число пострадавших при обстреле ВСУ Разумного увеличилось до четырёх
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших в результате обстреле посёлка Разумное со стороны Вооружённых сил Украины увеличилось до четырёх.
14:06
СЭ: матч Россия — Сербия обслужит турецкая бригада арбитров
Для судейства товарищеского матча между сборными России и Сербии планируется использовать бригаду арбитров из Турции.
14:03
МОК призвал атлетов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России
Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с призывом к спортсменам и правительствам стран отказаться от участия в Играх дружбы в России.
14:02
Шольц назвал смешными дискуссии в ФРГ о поставках ракет Taurus Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал смешными непрекращающиеся в немецком обществе дискуссии по поводу поставок дальнобойных ракет Taurus Вооружённым силам Украины.
14:01
В Приморье спасли ещё одного тюленёнка
В Приморском крае спасли тюленёнка из полыньи на мелководье.
14:01
Стали известны самые популярные направления на майские праздники
Согласно новому исследованию, Калининград и Сочи стали самыми популярными направлениями для отдыха на майские праздники.
14:01
Физиолог Созыкин предупредил о последствиях ношения обуви на босу ногу
Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин предупредил, что ношение обуви без носков может привести к местным воспалениям, аллергическим реакциям и грибковым заболеваниям.
14:00
В Самарской области отремонтируют дороги к туристическим объектам
В Самарской области в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 152 км дорог, ведущих к туристическим объектам.
14:00
Диетолог Джутова посоветовала завтракать в первые два часа после пробуждения
Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Марьяна Джутова заявила, что первые два часа после пробуждения являются оптимальным временем для завтрака.
14:00
Во Владивостоке обсудили план развития города и отметили достижения
Мэр Владивостока Константин Шестаков в ходе ежегодного отчёта заявил, что в прошедшем году удалось достичь высоких результатов в развитии города по самым разным направлениям.
13:58
НСПК: платёжная система МИР не ограничивает работу с банками в Армении
Платёжная система МИР не ограничивает работу с банками в Армении.
13:57
Минобороны: украинский беспилотник сбит в Белгородской области
Министерство обороны России сообщило, что украинский беспилотник сбили на территории Белгородской области.
13:52
«РБ Спорт»: Сперцян может продолжить карьеру в «Жироне»
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в «Жирону» в летнее трансферное окно.
13:49
Российские военные улучшили положение по переднему краю на Херсонском направлении
ВС России за сутки улучшили положение по переднему краю на Херсонском направлении, сообщили в Минобороны России.
13:48
МО показало кадры уничтожения украинской ДРГ в лесу возле Белгородской области
Министерство обороны России показало кадры уничтожения украинской диверсионной группы в лесном массиве в приграничном районе Белгородской области.
13:47
ВС России уничтожили до 40 военных и две БМП ВСУ в приграничье рядом с Козинкой
Вооружённые силы России уничтожили до 40 украинских военных, две БМП и три автомобиля ВСУ в приграничных районах Украины рядом с Козинкой Белгородской области.
13:42
МО: потери ВСУ на Южно-Донецком направлении составили до 130 военнослужащих
Российские военные уничтожили до 130 военнослужащих ВСУ на Южно-Донецком направлении.
13:41
Президент Египта поздравил Путина с победой на выборах в России
Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.
13:39
Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Вооружённые силы России в течение суток заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, сообщили в российском Министерстве обороны.
13:39
В России могут включить в школьную программу уроков музыки патриотических певцов
В Минпросвещения поддержали идею включить в школьную программу уроков музыки патриотических исполнителей. Об этом RT рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов.
13:38
Путин и Раиси договорились о координации на многосторонних площадках, включая ШОС
Российский и иранский лидеры Владимир Путин и Ибрагим Раиси обсудили дальнейшую координацию действий на многосторонних площадках, в том числе в рамках ШОС и БРИКС.
13:36
Лыжник Вокуев — о победе на чемпионате России: я тоже не из библиотеки вышел
Ермил Вокуев прокомментировал победу в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на чемпионате России в Малиновке.
13:36
На Купянском направлении ВС России улучшили положение по переднему краю
На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск Вооружённых сил России улучшили положение по переднему краю за сутки.
13:35
MWM: истощение средств ПВО может поставить ВСУ в ещё более невыгодные условия
Истощение украинских средств противовоздушной обороны может поставить Вооружённые силы Украины в ещё более невыгодные условия в зоне боевых действий.
13:33
ВС России освободили населённый пункт Орловка на Авдеевском направлении
Вооружённые силы России освободили населённый пункт Орловка на Авдеевском направлении.
13:27
Стоматолог Хило предостерегла от народных методов отбеливания зубов
Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Элина Хило настоятельно рекомендовала не прибегать к народным методам для отбеливания зубов.
13:26
Диетолог Евлашева перечислила полезные и вредные виды масел
Врач-гастроэнтеролог, диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Ольга Евлашева предупредила, что не все виды масел являются полезными для организма.
13:25
Педагог Галявиев заявил о пользе клубов дебатов для детей
Преподаватель истории школы «Новый взгляд», аспирант ВШЭ Нияз Галявиев рекомендовал родителям отдавать детей в кружки или клубы дебатов для развития критического мышления.
13:25
Специалист Васильев посоветовал проверить состояние загородного дома после зимы
Эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Фёдор Васильев напомнил дачникам, что после длительного зимнего простоя загородный дом нуждается в обновлении.
13:25
Врач Старкова рассказала о важности сохранения умственной активности у пожилых
Врач китайской и классической медицины Ирина Старкова заявила, что умственная нагрузка у пожилых людей делает мозг более пластичным и помогает избежать нарушений когнитивных функций.
13:24
Киберэксперт Черноусов напомнил о своевременной очистке кеша в смартфоне
Обозреватель газеты «Известия» по технологиям Иван Черноусов напомнил пользователям смартфонов о необходимости периодически очищать кеш своего устройства для освобождения памяти.
13:24
ВСУ обстреляли жилой дом в Лисичанске, под завалами может находиться человек
Вооружённые силы Украины нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Лисичанске в Луганской Народной Республике, под завалами может находиться один человек.
13:21
Канцлер ФРГ Шольц: для переговоров с Путиным должен быть правильный момент
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным нужен «правильный момент».
13:17
ВС России уничтожили украинские ДРГ в лесном массиве возле Белгородской области
Вооружённые силы России уничтожили украинские диверсионные группы в лесном массиве, расположенном в районе Украины, приграничном с Белгородской областью.
13:16
МО: ВС России уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ у границ Курской области
Российские военные уничтожили пункт дислокации ДРГ ВС Украины у границ Курской области ударами планирующих бомб, заявили в Минобороны России.
13:16
Гладков: Грайворонский округ Белгородской области обесточен из-за обстрелов ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Грайворонский городской округ полностью обесточен из-за обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.
13:12
Кравец заявил, что у него нет претензий к «Авангарду»
Михаил Кравец прокомментировал уход с поста главного тренера омского «Авангарда».
13:07
Песков: попытки НАТО расширить влияние на Кавказе не добавят стабильности
Попытки НАТО расширить присутствие на Кавказе «видны невооружённым глазом», отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
13:02
По факту смерти матери с детьми при пожаре в посёлке Свердловской области возбудили дело
Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по факту пожара в жилом доме в посёлке Ис под Нижней Турой, вследствие которого погибли три несовершеннолетних ребёнка и их 41-летняя мать.
13:02
В Кремле проанализируют информацию о планах ЕС ввести пошлины на зерно из России
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле проанализируют публикацию о планах Европейского союза взимать пошлину на импорт зерна из России.
13:02
Песков: несколько визитов и контактов на высшем уровне готовится у Путина
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у главы государства Владимира Путина готовится несколько визитов и контактов на высшем уровне.
13:00
Большунов — о поражении в гонке на 10 км: всё-таки болезнь бесследно не проходит
Александр Большунов прокомментировал выступление в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на чемпионате России в Малиновке после болезни.
13:00
Столтенберг призвал Армению к скорейшему подписанию соглашения с Азербайджаном
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал премьера Армении Никола Пашиняна к скорейшему подписанию соглашения о мире с Азербайджаном.
12:57
Песков назвал беспрецедентным результат Путина на выборах президента России
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что результат самовыдвиженца Владимира Путина на выборах президента России стал беспрецедентным.
12:56
Путин выступит на заседании коллегии ФСБ
Президент России Владимир Путин выступит на заседании коллегии ФСБ.
12:55
Приходько: суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО обнаружены в посёлке Зайцево
Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО обнаружили в посёлке Зайцево в Донецкой Народной Республике.
12:54
МИД: Россия ответит на высылку Эстонией сотрудника российского посольства
Россия ответит на высылку Эстонией российского дипломата.
12:53
Путин поручил предпринять все меры для спасения заблокированных на руднике «Пионер»
Российский президент Владимир Путин поручил предпринять все меры для спасения людей, заблокированных на руднике «Пионер» в Амурской области.
12:51
Песков: в голосовании за рубежом Путин тоже одержал победу на выборах президента
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что результаты голосования на зарубежных избирательных участках показывают, что и там самовыдвиженец Владимир Путин одержал победу на выборах президента России.