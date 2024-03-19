ABC: Германия набирает молодых шпионов и готовит детей к войне

14:12 Финляндия доставит боевые катера на Украину через Румынию Финляндия передала боевые катера для украинской армии, их доставляют на Украину через территорию Румынии.

14:06 Гладков: число пострадавших при обстреле ВСУ Разумного увеличилось до четырёх Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших в результате обстреле посёлка Разумное со стороны Вооружённых сил Украины увеличилось до четырёх.

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13:57 Минобороны: украинский беспилотник сбит в Белгородской области Министерство обороны России сообщило, что украинский беспилотник сбили на территории Белгородской области.

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13:24 ВСУ обстреляли жилой дом в Лисичанске, под завалами может находиться человек Вооружённые силы Украины нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Лисичанске в Луганской Народной Республике, под завалами может находиться один человек.

13:21 Канцлер ФРГ Шольц: для переговоров с Путиным должен быть правильный момент Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным нужен «правильный момент».

13:17 ВС России уничтожили украинские ДРГ в лесном массиве возле Белгородской области Вооружённые силы России уничтожили украинские диверсионные группы в лесном массиве, расположенном в районе Украины, приграничном с Белгородской областью.

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13:16 Гладков: Грайворонский округ Белгородской области обесточен из-за обстрелов ВСУ Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Грайворонский городской округ полностью обесточен из-за обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.

13:12 Кравец заявил, что у него нет претензий к «Авангарду» Михаил Кравец прокомментировал уход с поста главного тренера омского «Авангарда».

13:07 Песков: попытки НАТО расширить влияние на Кавказе не добавят стабильности Попытки НАТО расширить присутствие на Кавказе «видны невооружённым глазом», отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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13:02 Песков: несколько визитов и контактов на высшем уровне готовится у Путина Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у главы государства Владимира Путина готовится несколько визитов и контактов на высшем уровне.

13:00 Большунов — о поражении в гонке на 10 км: всё-таки болезнь бесследно не проходит Александр Большунов прокомментировал выступление в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на чемпионате России в Малиновке после болезни.

13:00 Столтенберг призвал Армению к скорейшему подписанию соглашения с Азербайджаном Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал премьера Армении Никола Пашиняна к скорейшему подписанию соглашения о мире с Азербайджаном.

12:57 Песков назвал беспрецедентным результат Путина на выборах президента России Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что результат самовыдвиженца Владимира Путина на выборах президента России стал беспрецедентным.

12:56 Путин выступит на заседании коллегии ФСБ Президент России Владимир Путин выступит на заседании коллегии ФСБ.

12:55 Приходько: суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО обнаружены в посёлке Зайцево Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО обнаружили в посёлке Зайцево в Донецкой Народной Республике.

12:54 МИД: Россия ответит на высылку Эстонией сотрудника российского посольства Россия ответит на высылку Эстонией российского дипломата.

12:53 Путин поручил предпринять все меры для спасения заблокированных на руднике «Пионер» Российский президент Владимир Путин поручил предпринять все меры для спасения людей, заблокированных на руднике «Пионер» в Амурской области.