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ABC: Германия набирает молодых шпионов и готовит детей к войне

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Федеральная разведывательная служба Германии (BND) запустила кампанию по смене имиджа и по привлечению в её ряды молодых талантов, сообщает ABC. При этом министр образования ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер высказалась за то, чтобы немецких детей лучше подготовили к возможной войне на территории страны.
ABC: Германия набирает молодых шпионов и готовит детей к войне
AP
Германия начинает кампанию по вербовке разведчиков и подготовке детей к войне, пишет испанская газета ABC.

Федеральной разведывательной службе Германии (BND) из-за нацистских корней организации и из-за её мутной, скрытной деятельности во времена холодной войны непросто набирать в свои ряды эффективную и хорошо обученную молодёжь.

Однако теперь руководство BND запустило кампанию по смене имиджа, направленную на вербовку новых агентов.

«Требуются разведчики» — написано на одном из рекламных щитов, цель которого — привлечь молодые таланты.

Однако, как отмечается в статье, в этой кампании ни слова не говорится о новой ситуации в сфере безопасности из-за украинского конфликта, которая требует большего числа агентов. Сама кампания включает в себя семинары, ярмарки вакансий и дни профессионального образования в средней школе. Не исключено, что BND конкурирует за молодых людей с бундесвером, который также находится в процессе массового набора новобранцев.

Между тем министр образования Германии Беттина Штарк-Ватцингер считает, что немецкие дети и молодёжь должны быть лучше подготовлены к возможной войне на территории Германии. Для этого рекомендуется позаимствовать опыт других стран и обеспечить более широкое присутствие армии в школах.
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источник
ABC.es Испания Европа
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