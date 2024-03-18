NIUS: немецкие компании ещё никогда не банкротились с такой скоростью, как сейчас

С 2022 года Германия переживает экономический кризис, сопровождающийся ростом цен на энергоносители, процентных ставок — и числа банкротств немецких компаний, пишет NIUS. Последние полтора года рост числа фирм, объявивших о своей неплатёжеспособности, выражается двузначными цифрами, и есть основания полагать, что обанкротившихся компаний в стране будет становиться только больше.
В прошлом году число банкротств среди немецких компаний выросло на 22,1% до 17 814 случаев. При этом было зарегистрировано на 38% больше крупных банкротств, чем в 2022 году, сообщает NIUS. И есть много признаков того, что это только начало длинной волны банкротств.
С конца 2022 года Германия находится в состоянии экономического кризиса. В том же году также значительно выросли цены на энергоносители и процентные ставки в стране. С августа 2022 года число банкротств компаний в Германии растёт двузначными темпами по сравнению с предыдущим годом. В данных Федерального статистического управления нет периода, сопоставимого с текущей тенденцией: никогда ещё не было такого быстрого и длительного роста неплатёжеспособности, как сейчас.
Эпоха низких процентных ставок подошла к концу, а это значит, что так называемые компании-зомби, которые раньше выживали благодаря выгодным кредитам, теперь столкнулись с трудностями. Эти компании с высокой задолженностью теперь испытывают проблемы.
Более пристальный взгляд на то, какие компании обанкротились к настоящему времени, также подаёт тревожные сигналы. В сфере банкротств особенно выделяются строительная отрасль и агентства временного трудоустройства, а это плохое предзнаменование для экономики, поскольку оба сектора считаются индикаторами процессов, которые затем распространятся и на другие отрасли.
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