Nya Dagbladet: от стыда до гламура — шведам не по карману новая одежда

Жители Швеции стали чаще приобретать ношеные вещи из соображений экономии. Более трети шведов признались, что в декабре купили подержанные вещи. В то же время более четверти жителей скандинавского государства уже планируют в будущем начать закупаться в секонд-хендах, поскольку покупка новой одежды стала им не по карману, сообщает Nya Dagbladet со ссылкой на последний опрос, проведённый Шведской торговой ассоциацией.
Шведская торговая ассоциация разработала новый ежемесячный индикатор Pre Loved, предоставляющий обзор потребления подержанных товаров населением королевства. В отчёте отслеживается общее состояние категории моды и содержатся измерения оборота торговли за предыдущий месяц, а также число покупателей товаров из секонд-хенда, сообщает Nya Dagbladet.
В декабре 2023 года трое из десяти шведов покупали бывшие в употреблении товары, причём самой крупной категорией была одежда. Кроме того, общий оборот торговли подержанной одеждой составил 347 млн шведских крон.
«Мы можем с уверенностью заявить, что торговля подержанными товарами зарекомендовала себя как естественная часть шведской торговли. Торговля подержанными товарами была постыдной, а стала гламурной», — заявляет руководитель Шведской торговой ассоциации София Ларсен в пресс-релизе организации.
Предположительно, причина этого кроется в сочетании «устойчивого» потребления со стороны покупателей и возросшего проявления «осознанности» со стороны производителей одежды. Однако в другом опросе, проведённом компанией Kantor Sifo по заказу шведского маркетплейса Blocket, более четверти респондентов ответили, что планируют покупать больше подержанных вещей из соображений экономии. При этом 23% опрошенных признались, что планируют чаще продавать ношеные вещи.
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