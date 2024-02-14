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Nya Dagbladet: от стыда до гламура — шведам не по карману новая одежда

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Жители Швеции стали чаще приобретать ношеные вещи из соображений экономии. Более трети шведов признались, что в декабре купили подержанные вещи. В то же время более четверти жителей скандинавского государства уже планируют в будущем начать закупаться в секонд-хендах, поскольку покупка новой одежды стала им не по карману, сообщает Nya Dagbladet со ссылкой на последний опрос, проведённый Шведской торговой ассоциацией.
Nya Dagbladet: от стыда до гламура — шведам не по карману новая одежда
AP
Шведская торговая ассоциация разработала новый ежемесячный индикатор Pre Loved, предоставляющий обзор потребления подержанных товаров населением королевства. В отчёте отслеживается общее состояние категории моды и содержатся измерения оборота торговли за предыдущий месяц, а также число покупателей товаров из секонд-хенда, сообщает Nya Dagbladet.
 
В декабре 2023 года трое из десяти шведов покупали бывшие в употреблении товары, причём самой крупной категорией была одежда. Кроме того, общий оборот торговли подержанной одеждой составил 347 млн шведских крон.
 
«Мы можем с уверенностью заявить, что торговля подержанными товарами зарекомендовала себя как естественная часть шведской торговли. Торговля подержанными товарами была постыдной, а стала гламурной», — заявляет руководитель Шведской торговой ассоциации София Ларсен в пресс-релизе организации.
 
Предположительно, причина этого кроется в сочетании «устойчивого» потребления со стороны покупателей и возросшего проявления «осознанности» со стороны производителей одежды. Однако в другом опросе, проведённом компанией Kantor Sifo по заказу шведского маркетплейса Blocket, более четверти респондентов ответили, что планируют покупать больше подержанных вещей из соображений экономии. При этом 23% опрошенных признались, что планируют чаще продавать ношеные вещи.
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Nya Dagbladet Швеция Европа
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