Tidningen Näringslivet: в Швеции наблюдается «катастрофический» уровень банкротств

В Швеции в январе зафиксирован «катастрофический» уровень банкротств, и компании по предоставлению кредитной информации прогнозируют сохранение негативной тенденции в течение всего 2024 года. Многие предприятия, особенно в строительной сфере и ресторанном бизнесе, буквально борются за своё выживание, в то время как шведы стали больше экономить, сообщает газета Tidningen Näringslivet.

Согласно ежемесячным статистическим данным кредитной организации UC, количество банкротств в Швеции выросло в январе на 45% по сравнению с тем же периодом 2023 года. «Банкротства достигли новых катастрофических уровней, в некоторых отраслях рост превышает 100 процентов по сравнению с и без того высокими показателями банкротств в прошлом году», — говорится в пресс-релизе UC.

Наибольший рост банкротств произошёл в сфере здравоохранения (+170%), за которым следует ресторанный и гостиничный бизнес, где отмечается рост на 113%. В кредитной организации ожидают, что 16 тыс. предприятий могут обанкротиться в 2024 году, при этом большинство компаний с повышенным риском банкротства — в строительном секторе (13%) и в ресторанном бизнесе (9%).

В другой шведской кредитной организации, Syna, также отмечают печальную ситуацию. Генеральный директор компании Карл Стьерна выделил особо проблемные сферы, к которым относятся сфера строительства жилья и всё тот же ресторанный бизнес. «В ресторанном бизнесе многие люди борются за своё выживание, в то время как домохозяйства всё больше экономят», — заявил он в комментарии.

И Syna, и компания по управлению кредитами Creditsafe указывают, что число банкротств в Швеции в январе составило чуть более 1040 случаев. В Creditsafe подчеркнули, что это самый высокий показатель с момента начала измерений в 1999 году. «К сожалению, развитие событий соответствует нашему прогнозу, и это невероятно мрачные цифры», — констатировал генеральный директор Creditsafe Хенрик Якобссон.

Карл Стьерна также ожидает, что количество банкротств в королевстве в течение года будет по-прежнему высоким и что особенно пострадают малый и средний бизнес. «Многие компании пытались продолжать работать, но из-за сокращения денежного потока и портфеля заказов они столкнулись с фактом: продолжать бизнес невозможно», — приводит слова эксперта издание Tidningen Näringslivet в завершение статьи.