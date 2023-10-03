Tidningen Näringslivet: в Швеции банкротства стали обычным явлением

В Швеции наблюдается постоянно растущий уровень числа банкротств, что стало восприниматься рынком как обычное явление, сообщает Tidningen Näringslivet. Сложившаяся ситуация пугает аналитиков, поскольку, по их мнению, рост безработицы на фоне увеличения и без того рекордного числа банкротств может ещё больше усугубить положение шведской экономики.

В Швеции число банкротств продолжает расти, и в сентябре их количество превысило примерно на 14% значения того же месяца в 2022 году. В целом в текущем году банкротства в скандинавской стране увеличились на 34%. Об этом свидетельствуют свежие данные кредитной организации UC, сообщает издание Tidningen Näringslivet.

«То, что мы наблюдаем в этом сентябре, ужасает, поскольку высокий уровень числа банкротств начал стабилизироваться, а это означает, что они теперь стали обычным явлением для рынка», — приводит газета слова генерального директора UC Габриэллы Йоранссон из пресс-релиза компании.

Кроме того, UC выражает обеспокоенность тем, что рост безработицы может усугубить ситуацию, подстегнув и без того рекордно высокий уровень числа банкротств.

Как сообщает автор статьи, наибольшая доля банкротств в этом году отмечается в средней части Швеции: на первом месте находится лен Вестерботтен с ростом на 57%, на втором месте Сёдерманланд с 53% и на третьем — Евлеборг с 51%.