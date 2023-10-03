Tidningen Näringslivet: в Швеции банкротства стали обычным явлением
В Швеции число банкротств продолжает расти, и в сентябре их количество превысило примерно на 14% значения того же месяца в 2022 году. В целом в текущем году банкротства в скандинавской стране увеличились на 34%. Об этом свидетельствуют свежие данные кредитной организации UC, сообщает издание Tidningen Näringslivet.
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