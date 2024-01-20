TN: миллионы шведов с трудом могут позволить себе купить еду и оплатить жильё

Каждый третий взрослый житель Швеции испытывает трудности с оплатой текущих расходов на аренду жилья и продукты питания. Как сообщает издание Tidningen Näringslivet со ссылкой на данные исследования шведской финансовой инспекции, речь идёт о почти 2,6 млн человек.
Многие жители Швеции не удовлетворены личным финансовым положением по причине возникновения у них трудностей с оплатой текущих расходов за последние 12 месяцев. Об этом свидетельствует новое исследование, проведённое по поручению Управления финансового надзора Швеции совместно с Агентством общественного здравоохранения североевропейской страны среди 2 тыс. опрошенных. За последние 12 месяцев чуть более половины шведов сократили личные расходы, сообщает издание Tidningen Näringslivet.
Согласно полученным данным, в пересчёте на общее население страны речь идёт о порядка 2,6 млн человек, которые в течение прошлого года не менее одного раза испытывали проблемы с тем, чтобы купить еду или заплатить по счетам за коммунальные платежи. Наиболее уязвлённой группой являются шведы в возрасте от 18 до 44 лет и родители с проживающими дома несовершеннолетними детьми.
Многие из респондентов, которые испытывают стресс из-за нехватки денег, также жалуются на ухудшение физического и психологического здоровья. Наибольшую обеспокоенность и стресс испытывают одиночки, а также семьи, состоящие из пяти и более человек. Кроме того, как следует из проведённого опроса, лица с низкими доходами в массе своей не интересуются развитием личной финансовой грамотности и страдают от более низкой самооценки.
Трое из десяти шведов заявили, что они не могут оплатить непредвиденные расходы в размере 13 тыс. шведских крон, не заняв денег. Каждый пятый стесняется рассказать о своём финансовом положении близким, особенно среди иностранцев, родившихся за границей. Двое из пяти человек чувствуют, что их финансы ограничивают их настолько, что они не могут делать то, что для них важно. Наименее стеснёнными в своих финансах оказались пенсионеры, завершает издание.
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