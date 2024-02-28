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WSJ: экономику Германии губит чрезмерно самоуверенное правительство Шольца

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Тяжёлая экономическая ситуация, в которой в настоящее время оказалась Германия, стала следствием чрезмерно самоуверенных и необдуманных решений немецкого коалиционного правительства, пишет пишет эксперт-международник Уолтер Рассел Мид на страницах The Wall Street Journal. Инфляция на энергоносители привела к сокращению промышленности, удушению малого и среднего бизнеса и переезду немецких предприятий в США. Кроме того, кабинет министров под руководством Олафа Шольца недооценил успехи России на Украине и конкуренцию на мировых рынках автомобилестроения со стороны Китая.
WSJ: экономику Германии губит чрезмерно самоуверенное правительство Шольца
AP
Успехи российских войск на Украине и паралич Америки в отношении выделения очередного пакета помощи Киеву подтверждают реальность того, что Германии необходимо защитить себя, но у неё нет для этого сил. Аналогичная ситуация происходит в Красном море, где из-за невозможности США обеспечить безопасное судоходство немецкий бизнес сталкивается с задержками поставок, пишет эксперт-международник Уолтер Рассел Мид на страницах The Wall Street Journal.
 
На фоне тяжёлой экономической ситуации в Германии, министр обороны страны Борис Писториус сделал шокирующее заявление о возможном увеличении государственных военных расходов до 3,5% от ВВП. В прошлом году ВВП Германии сократился на 0,3%, а на прошлой неделе немецкое правительство снизило прогноз экономического роста на 2024 год до жалких 0,2%. Кроме того, эксперты ожидают «отрицательного роста» в первом квартале 2024 года, что приведёт к рецессии. Перспективы жилищного строительства и сферы производства мрачны, в то время как деловая активность достигла рекордно низкого уровня.
 
Рост стоимости топлива является особенно болезненным местом для Германии. Химический гигант BASF объявил о сокращении расходов на свои операции внутри страны на €1 млрд, объясняя это слабым спросом на немецком рынке и «структурно более высокими ценами на энергоносители». Вдобавок, огромные американские субсидии вынуждают немецкие компании переезжать в Соединённые Штаты.
 
Конкуренция со стороны Китая является ещё одним серьёзным поводом для беспокойства Берлина. Китай уже давно обогнал Германию как крупнейшего в мире производителя автомобилей, и особенно в области электромобилей. Пекин стремится затмить немецкое автомобилестроение в Китае, в то время как китайские экспортёры бросают вызов превосходству Германии на мировых рынках, отмечает обозреватель издания The Wall Street Journal.
 
Кроме того, представители ассоциаций, отстаивающих интересы малого и среднего бизнеса — сердца немецкой экономики, в открытом письме министру экономике Роберту Хабеку предупреждают об утрате конкурентоспособности Германии.
 
Тем временем неблагополучное трёхпартийное коалиционное правительство Германии парализовано внутренней борьбой. Самая крупная партия в коалиции, Социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера Олафа Шольца, глубоко разделена по вопросам внешней политики, поскольку многие её члены испытывают ностальгию по хорошим отношениям с Россией и раздражаются, когда речь заходит об увеличении военных расходов. Подобно инициативам администрации Байдена, СДПГ также хочет возродить немецкую промышленность и расширить социальные льготы.
 
Следующая по величине партия «зелёных» проводит «ястребиную» внешнюю политику, однако продолжает настаивать на быстром энергетическом переходе, который увеличивает затраты для бизнеса и потребителей. Третья партия в коалиции, Свободные демократы выступает против увеличения государственных расходов. Как будто этого было недостаточно, консервативные оппозиционные партии имеют блокирующее меньшинство в верхней палате парламента.
 
Не такое будущее себе представляли немцы ещё 16 месяцев назад, когда, будучи в Берлине, автор статьи слышал от немецких правительственных чиновников, аналитических центров и экономистов, что всё идёт по плану. Тогда раздавались голоса о том, что Россия потерпит крах на Украине, энергетический переход повысит конкурентоспособность и занятость в Германии, а немецкому малому и среднему бизнесу по плечу любая конкуренция со стороны КНР.
 
В нынешних обстоятельствах неудивительно, что в Германии растут партии, выступающие против истеблишмента. Крайне правая «Альтернатива для Германии» (АдГ) в настоящее время пользуется большей поддержкой, чем любая из правящих партий. По данным недавно проведённого опроса, АдГ набрала 19%, социал-демократы — 14%, «зелёные» — 13%, а Свободные демократы — всего 4%.
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Wall Street Journal США Северная Америка
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