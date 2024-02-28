Тяжёлая экономическая ситуация, в которой в настоящее время оказалась Германия, стала следствием чрезмерно самоуверенных и необдуманных решений немецкого коалиционного правительства, пишет пишет эксперт-международник Уолтер Рассел Мид на страницах The Wall Street Journal. Инфляция на энергоносители привела к сокращению промышленности, удушению малого и среднего бизнеса и переезду немецких предприятий в США. Кроме того, кабинет министров под руководством Олафа Шольца недооценил успехи России на Украине и конкуренцию на мировых рынках автомобилестроения со стороны Китая.

Успехи российских войск на Украине и паралич Америки в отношении выделения очередного пакета помощи Киеву подтверждают реальность того, что Германии необходимо защитить себя, но у неё нет для этого сил. Аналогичная ситуация происходит в Красном море, где из-за невозможности США обеспечить безопасное судоходство немецкий бизнес сталкивается с задержками поставок, пишет эксперт-международник Уолтер Рассел Мид на страницах The Wall Street Journal.

На фоне тяжёлой экономической ситуации в Германии, министр обороны страны Борис Писториус сделал шокирующее заявление о возможном увеличении государственных военных расходов до 3,5% от ВВП. В прошлом году ВВП Германии сократился на 0,3%, а на прошлой неделе немецкое правительство снизило прогноз экономического роста на 2024 год до жалких 0,2%. Кроме того, эксперты ожидают «отрицательного роста» в первом квартале 2024 года, что приведёт к рецессии. Перспективы жилищного строительства и сферы производства мрачны, в то время как деловая активность достигла рекордно низкого уровня.

Рост стоимости топлива является особенно болезненным местом для Германии. Химический гигант BASF объявил о сокращении расходов на свои операции внутри страны на €1 млрд, объясняя это слабым спросом на немецком рынке и «структурно более высокими ценами на энергоносители». Вдобавок, огромные американские субсидии вынуждают немецкие компании переезжать в Соединённые Штаты.